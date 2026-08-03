Dragoș Bucur, dezvăluiri rare despre căsnicia cu Dana Nălbaru: „O iubesc! Nu-mi pot închipui viața fără ea!” Secretul relației lor de peste 20 de ani

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Dragoș Bucur și soția sa, Dana Nălbaru, au ales să își schimbe radical stilul de viață, mutându-se la țară, departe de agitația capitalei. Într-un interviu recent, îndrăgitul actor a oferit detalii sincere despre rutina lor zilnică, dar și despre dinamica oarecum neașteptată a căsniciei lor după atâția ani de relație.

O zi obișnuită în mijlocul naturii

De la prima oră a dimineții, activitățile din gospodărie le ocupă timpul, însă liniștea din mijlocul livezii le oferă un echilibru aparte. Actorul a explicat cum decurge o zi normală pentru familia sa, unde prioritățile s-au mutat pe îngrijirea animalelor, grădinărit și timpul petrecut împreună.

„Dimineața mă trezesc în jur de șapte și jumătate sau opt, dacă am stat mai mult seara, merg să dau drumul la animale, închid câinii pentru că am doi care nu se înțeleg nu restul animalelor, strâng bălegarul de la cai, că asta e sarcina mea, dacă mai am timp țesal caii… Apoi fac un tur cu Dana, ne uităm ce s-a mai întâmplat prin grădină, pe la legume. Gătim și mai ieșim prin oraș că au copiii activități”, a mărturisit Dragoș Bucur pentru VIVA.

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Unul dintre cele mai importante momente ale zilei rămâne cel de relaxare în doi, pe care îl prețuiesc la maximum înainte ca ritmul alert să preia controlul.

„Și mai e un moment important al zilei: cafeaua pe care o bem pe verandă, iar noi avem casa chiar în mijlocul livezii. E cafeaua pe care o bem în liniște, înainte să înceapă tăvălugul”, a adăugat acesta.

Transformarea la 50 de ani și legătura specială cu Dana Nălbaru

Tranziția către viața rurală i-a pus pe amândoi în fața unor provocări noi, dar acest lucru a contribuit la consolidarea relației lor. La aproape 50 de ani, actorul recunoaște că redescoperirea de sine alături de partenera sa reprezintă o sursă continuă de energie și adaptare.

„Dana mă surprinde mereu, partea bună este că și eu reușesc să o surprind! Avem o viață care se schimbă constant, și asta ne ține în priză… Gândește-te că la aproape 50 de ani noi ne-am transformat în niște țărani și am învățat să facem lucruri la care nu ne-am fi gândit niciodată”, a declarat actorul.

În final, Dragoș Bucur a subliniat atașamentul profund față de soția sa, descriind conexiunea dintre ei printr-o metaforă din lumea cinematografică.

„O iubesc pe Dana, nu îmi pot închipui viața fără ea și nu știu cum aș fi evoluat dacă nu ne cunoșteam (sincer să fiu, îmi e și teamă să mă gândesc). Am senzația că trăim într-un fel de simbioză, suntem un fel Venom și Eddie Brock, doar că schimbăm constant rolurile”, a concluzionat Dragoș Bucur.

Foto – Facebook / Instagram

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