De ce fetele lui Alexandru Ciucu nu zâmbesc în pozele din vacanță. Explicația designerului: „Prietenii știu de ce”

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Alexandru Ciucu (50 ani) și fiicele sale, Raisa (10 ani) și Carolina (12 ani), au străbătut 2.500 km prin România, explorând Bucovina, Maramureș și litoralul. Cei trei au petrecut timp de calitate împreună în această vară, însă un detaliu a stârnit curiozitatea tuturor: cele două fetițe nu zâmbesc în pozele în care apar alături de tatăl lor. Acum, designerul a explicat de ce se întâmplă acest lucru.

Alexandru Ciucu, vacanță în România alături de Carolina și Raisa

Alexandru Ciucu a organizat călătorie memorabilă de 2.500 de kilometri prin România alături de cele două fiice ale sale, Raisa și Carolina, și de cățelul lor, Cairo. Destinațiile alese au îmbinat perfect tradiția, istoria și natura, lăsând în urmă amintiri de neuitat. Totuși, un detaliu din pozele publicate de acesta pe rețelele sociale a atras atenția fanilor: lipsa zâmbetelor de pe chipurile celor două fetițe. Creatorul de modă a venit cu o explicație, subliniind că realitatea din spatele imaginilor a fost cu totul alta.

Vacanța a fost o adevărată lecție de istorie și geografie pentru cele două fetițe, care au avut ocazia să descopere locuri emblematice ale României.

„Am vizitat Mănăstirile Voroneț, Humor, Putna cu muzeul și Chilia lui Daniil Sihastrul, Sucevița și Moldovița. Dar am fost cu fetele și la mica bisericuță unde a slujit bunicul meu și străbunicul lor, Părintele Ioan. Am urcat în Cetatea de Scaun a lui Ștefan cel Mare de la Suceava și am ajuns și la poalele Cetății Neamțului, dar ploua cu găleata și nu am putut urca”, a povestit Alexandru Ciucu pe Facebook.

Drumul a continuat spre nordul țării, cu opriri la Cimitirul Vesel din Săpânța și granița cu Ucraina.

„Fetele au vrut să știe cum se vede o graniță, mai ales această graniță”, a adăugat el.

În Ardeal, au vizitat casa Regelui Charles din Viscri, Biserica fortificată, și au descoperit tradițiile săsești, inclusiv cum se mulg vacile. O altă oprire specială a fost la pensiunea „125”, un loc cu semnificație personală pentru Alexandru: „Mă leagă frumoase amintiri din perioada căsniciei”.

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Cei trei au petrecut câteva zile și pe litoral

După un tur intens al țării, familia s-a oprit la litoral pentru câteva zile de relaxare. La Olimp, au petrecut timp pe plajă, s-au răcorit în mare și au savurat înghețată.

„Am mâncat într-o seară la Cireșica, în Neptun, unde avea spectacol Fuego. Are Paul o melodie care mi-a mers la suflet. Cred că se numește «Ce bine a fost când n-a fost bine»”, a povestit designerul amintindu-și de copilăria petrecută pe litoral..

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Alexandru Ciucu, despre lipsa zâmbetelor de pe chipurile fiicelor sale

Imaginile din vacanță au stârnit discuții online, mulți întrebându-se de ce fetele nu par să zâmbească în fotografii. După ce a primit mai multe astfel de comentarii, Alexandru Ciucu a decis să elucideze misterul.

„S-au pus multe întrebări în excursia asta și a fost multă voie bună, și multă hăhăială, chiar dacă nu se vede în poze. Prietenii știu de ce nu se vede. Dar «ceilalți», încă judecă nedrept lucrurile astea și voiam doar să le spun să stea liniștiți. E totul bine”, a subliniat designerul.

Pentru Alexandru Ciucu, această călătorie nu a fost doar un prilej de a petrece timp cu fiicele sale, ci și o ocazie de a le învăța să aprecieze lucrurile simple.

„Oriunde am fost, am cunoscut oameni simpli, dar cu zâmbete largi, am mâncat bucate simple (uitasem gustul laptelui proaspăt muls), dar gătite cu suflet și am trăit experiențe simple, dar profunde. Prin acest periplu cultural, tradițional și gastronomic, am dorit ca fetițele noastre să cunoască și aceste părți pitorești ale României, la o vârstă la care să aibă încă inocența copilăriei, dar să fie și capabile să înțeleagă cât de cât diversitatea locurilor pe care le vizitează”, a explicat el.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Alexandru Ciucu și fiicele sale, Carolina și Raisa

Sursă foto: Facebook

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