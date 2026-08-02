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Ce gadgeturi merită să iei cu tine în concediu

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Adina Zamfir
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Orice vacanță ar trebui să însemne relaxare, aventură și amintiri frumoase, nu bagaje dezorganizate, întârzieri sau stres. Din fericire, există o mulțime de gadgeturi și aplicații inteligente care îți pot transforma călătoria într-o experiență mult mai plăcută.

Fie că ai planificat o vacanță la mare, un traseu montan, o escapadă în familie sau o deplasare în interes de serviciu, gadgeturile de călătorie pot face diferența dintre o experiență relaxantă și una plină de stres. Multe dintre ele sunt concepute pentru a rezolva problemele care apar cel mai des în timpul unei călătorii: bagaje dezorganizate, baterii descărcate, documente greu de găsit, bagaje pierdute sau obiecte de valoare lăsate nesupravegheate.

De exemplu, cuburile de organizare pentru bagaje (packing cubes) te ajută să împachetezi eficient și să găsești imediat hainele de care ai nevoie, fără să răscolești întreaga valiză. Dacă pleci într-un circuit cu mai multe opriri sau într-o vacanță de două săptămâni, vei economisi timp de fiecare dată când desfaci bagajul.

Un alt accesoriu extrem de util este trackerul GPS pentru bagaj. În cazul în care compania aeriană îți rătăcește valiza sau aceasta ajunge pe un alt zbor, poți verifica în timp real unde se află direct de pe telefon. Acest dispozitiv oferă un plus de liniște, mai ales atunci când călătorești în afara țării sau ai escală între mai multe aeroporturi.

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La fel de practic este și power bank-ul cu încărcare solară, ideal pentru excursiile în natură, drumețiile montane sau plimbările lungi prin orașe pe care vrei să le explorezi la pas. Chiar dacă nu ai acces la o priză, îți poți încărca telefonul și continua să folosești aplicațiile de navigație, să faci fotografii sau să contactezi familia în orice moment.

Acestea sunt doar câteva exemple, însă fiecare dintre gadgeturile prezentate are rolul de a elimina micile inconveniente care pot apărea în timpul unei călătorii. Astfel, vei petrece mai puțin timp rezolvând probleme neprevăzute și mai mult timp bucurându-te de destinația aleasă și de experiențele pe care le trăiești.

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Gadgeturi utile pentru bagaje

Cuburi de organizare pentru bagaje (Packing Cubes)

Dacă vrei să găsești rapid orice obiect din bagajul de vacanţă și să economisești spațiu, cuburile de organizare sunt printre cele mai inspirate achiziții. Hainele, lenjeria, încălțămintea și accesoriile pot fi separate în compartimente textile de diferite dimensiuni, astfel încât bagajul să rămână ordonat pe tot parcursul vacanței.

Cântar portabil pentru valiză

Taxele pentru bagajele supraponderale pot fi costisitoare. Un cântar de bagaje îți permite să verifici greutatea valizei înainte de plecare și să redistribui obiectele dacă este nevoie. Specialiștii recomandă să lași câteva kilograme libere, deoarece la întoarcere este foarte probabil să ai suveniruri sau cumpărături în plus.

Tracker GPS pentru bagaj

Un dispozitiv de localizare montat în valiză îți oferă liniște atunci când predai bagajul la aeroport. Dacă acesta se rătăcește, îl poți localiza direct de pe telefon. Printre cele mai populare dispozitive se numără Apple AirTag, Samsung Galaxy SmartTag și Tile, compatibil atât cu Android, cât și cu iPhone.

Gadgeturi pentru călătoriile cu avionul

Rucsac bine compartimentat

Un rucsac de călătorie bine organizat este unul dintre cele mai utile accesorii, mai ales dacă zbori cu avionul. În aeroport vei trece prin mai multe etape – check-in, control de securitate, îmbarcare și, uneori, control vamal – iar la fiecare dintre ele vei avea nevoie rapid de pașaport, cartea de identitate, biletul de avion sau telefonul pe care ai salvat documentele de călătorie.

Un model prevăzut cu buzunare exterioare, compartimente separate și fermoare ușor accesibile îți permite să găsești imediat tot ce cauți, fără să desfaci întregul bagaj de mână în fața celorlalți pasageri. În plus, documentele importante rămân protejate și organizate pe tot parcursul drumului.

Cele mai practice rucsacuri de călătorie includ și un compartiment special pentru laptop sau tabletă, foarte util în cazul călătoriilor de serviciu, dar și un buzunar dedicat bateriei externe, încărcătoarelor și cablurilor. Astfel, toate dispozitivele electronice sunt ușor de accesat atunci când treci prin controlul de securitate.

Ce gadgeturi merită să iei cu tine în concediu

De asemenea, multe modele moderne sunt realizate din materiale impermeabile și au fermoare ascunse sau sisteme antifurt, care îți protejează obiectele de valoare în locurile aglomerate, precum aeroporturile, gările sau mijloacele de transport în comun. Unele sunt prevăzute chiar cu port USB exterior, astfel încât îți poți încărca telefonul din mers folosind bateria externă aflată în interiorul rucsacului.

Un alt avantaj este distribuirea eficientă a greutății. Bretelele ergonomice și spatele căptușit reduc presiunea asupra umerilor și a coloanei, ceea ce face rucsacul mult mai confortabil de purtat în timpul escalelor lungi sau al plimbărilor prin oraș. Alegerea unui rucsac bine compartimentat nu înseamnă doar mai multă ordine, ci și mai puțin stres și mai mult confort pe tot parcursul călătoriei.

Căști cu funcție Noise Cancelling

Motoarele avionului și zgomotul din cabină pot transforma zborul într-o experiență obositoare. Căștile cu anulare activă a zgomotului reduc considerabil sunetele din jur și îți permit să asculți muzică sau să te odihnești în liniște.

Aplicații pentru relaxare

Dacă ai emoții înainte de zbor sau îți este greu să te relaxezi, aplicații precum Headspace sau BetterSleep oferă meditații ghidate, muzică liniștitoare și sunete ambientale care te ajută să reduci stresul și chiar să adormi mai ușor în timpul zborului.

Gadgeturi pentru vacanțele active

Sticlă pliabilă pentru apă

Hidratarea este esențială în timpul drumețiilor sau excursiilor. O sticlă reutilizabilă, care se pliază după golire, ocupă foarte puțin spațiu și poate fi reumplută oriunde. Poți folosi chiar 2 – 3 sticle pliabile în bagajele tale, să le umpli ulterior cu limonadă, cu ceai sau cafea pe care o iei la pachet.

Baterie externă cu încărcare solară

Ce gadgeturi merită să iei cu tine în concediu

Dacă îți place să petreci timp în natură, să faci drumeții, să explorezi zone izolate sau să călătorești în locuri unde accesul la prize este limitat, o baterie externă cu încărcare solară poate deveni unul dintre cele mai utile accesorii din bagaj. Telefonul nu mai este folosit doar pentru apeluri și fotografii, ci a devenit un instrument important de orientare, siguranță și comunicare: cu ajutorul aplicațiilor GPS poți găsi trasee, verifica hărți offline, afla informații despre vreme sau lua legătura cu cineva în caz de nevoie.

O baterie externă solară este prevăzută cu unul sau mai multe panouri fotovoltaice mici, care transformă lumina soarelui în energie electrică și permit reîncărcarea acumulatorului. Avantajul principal este că nu depinzi de o priză atunci când ești pe munte, la camping, pe plajă sau într-o excursie de o zi. Poți încărca telefonul, camera foto, ceasul inteligent sau alte dispozitive mici chiar și în mijlocul naturii.

Pentru o eficiență mai bună, este important să alegi un model potrivit nevoilor tale. Dacă faci doar excursii scurte, o baterie cu o capacitate de aproximativ 10.000–15.000 mAh poate fi suficientă pentru una sau două încărcări complete ale telefonului. Pentru drumeții de mai multe zile, camping sau călătorii în zone fără electricitate, sunt mai potrivite modelele de 20.000 mAh sau mai mult, care oferă mai multe reîncărcări.

Sfaturi practice înainte de a cumpăra o baterie solară:

  • Nu te baza exclusiv pe încărcarea solară. Panourile integrate sunt utile pentru menținerea nivelului de energie, însă încărcarea completă poate dura mult, mai ales dacă vremea este noroasă sau bateria nu este expusă direct la soare. Ideal este să pleci de acasă cu bateria încărcată complet și să folosești energia solară ca sursă suplimentară.
  • Alege un model rezistent pentru exterior. Pentru aventuri în natură, caută baterii cu protecție împotriva apei, prafului și șocurilor. O carcasă solidă este importantă mai ales dacă o vei transporta în rucsac în timpul drumețiilor.
  • Verifică numărul și tipul porturilor. Modelele cu mai multe ieșiri USB îți permit să încarci simultan telefonul și alte dispozitive. Unele baterii moderne includ și porturi USB-C cu încărcare rapidă, ceea ce reduce timpul necesar alimentării.
  • Păstrează bateria într-un loc accesibil. În timpul unei excursii, este bine să o ții într-un buzunar exterior al rucsacului sau într-un loc unde panoul solar poate fi expus la lumină atunci când faci pauze.

Gadgeturi pentru vacanța la mare

Husă impermeabilă pentru telefon

Chiar dacă multe telefoane sunt rezistente la apă, o husă impermeabilă oferă protecție suplimentară împotriva nisipului și umezelii și îți permite să faci fotografii sau filmări fără griji.

Cameră foto subacvatică

Dacă preferi să lași telefonul în geantă, o cameră subacvatică este ideală pentru fotografii și filmări în mare, la piscină sau în timpul sesiunilor de snorkeling.

Gadgeturi pentru vacanțele cu copii

Aplicații de desen și colorat

Drumurile lungi pot deveni plictisitoare pentru cei mici. Aplicații precum Kids Doodle sau Kids Paint Free îi țin ocupați ore întregi, fără creioane împrăștiate sau pagini rupte.

Adaptor pentru două perechi de căști

Cu un splitter audio, doi copii pot asculta în același timp muzică, povești sau audiobook-uri de pe același telefon sau tabletă, fără să se certe.

Troler special pentru copii

Un troler adaptat vârstei îi încurajează pe cei mici să își transporte singuri jucăriile, cărțile și lucrurile preferate, transformând pregătirea pentru vacanță într-o activitate distractivă.

Aceste gadgeturi nu sunt doar accesorii moderne, ci investiții care pot face orice călătorie mai organizată, mai confortabilă și mult mai lipsită de stres. Indiferent dacă pleci într-un city break, într-o vacanță cu familia sau într-o călătorie de afaceri, câteva dintre ele îți pot transforma complet experiența.

Foto: Shutterstock

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O mai ții minte pe „Mama Natură”? Cum s-a schimbat Roxana Ionescu după ce a renunțat la tv. Nu o mai recunosc mulți!
Imagini incendiare cu Maria Covașa, fostă concurentă la „Insula Iubirii”! Fanii au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Arată total schimbată acum.
Imagini incendiare cu Maria Covașa, fostă concurentă la „Insula Iubirii”! Fanii au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Arată total schimbată acum.
Libertatea
Cum și când se văd Perseidele în România. Cele mai active ploi de meteori ale anului vor lumina cerul
Cum și când se văd Perseidele în România. Cele mai active ploi de meteori ale anului vor lumina cerul
ANM a emis Cod roșu de caniculă în trei județe din țară, temperaturile vor atinge 40°C. Restricții pentru TIR-uri. La ce să ne așteptăm săptămâna viitoare
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13 oameni au murit pe loc, după ce un avion s-a prăbușit în celebra zonă Nazca din Peru
13 oameni au murit pe loc, după ce un avion s-a prăbușit în celebra zonă Nazca din Peru
Toată lumea se oprește la această tarabă cu roșii din Piața Obor. Cât costă kilogramul de roșii negre, galbene și portocalii
Toată lumea se oprește la această tarabă cu roșii din Piața Obor. Cât costă kilogramul de roșii negre, galbene și portocalii
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