  MENIU  
Home > Vedete > Oana Roman trece prin momente dificile: „Un moment de cotitură, de data asta din vina mea” 

Oana Roman trece prin momente dificile: „Un moment de cotitură, de data asta din vina mea” 

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Amelia Matei
.  Actualizat 30.07.2026, 16:47
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Oana Roman a vorbit deschis despre perioada dificilă prin care trece. Cunoscută pentru sinceritatea ei, vedeta le-a mărturisit urmăritorilor că are nevoie de liniște și deconectare, pentru că trece printr-un moment de cotitură. Iată despre ce este vorba.

Oana Roman, mai sinceră ca niciodată despre perioada pe care o traversează

Fiica lui Petre Roman se află într-o vacanță de vis în Grecia, alături de Isa, fiica ei. Cu toate acestea, vedeta spune că nu poate fi prezentă cu toată ființa, pentru că traversează o perioadă dificilă.

oana romanIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 12)

Cele două s-au cazat într-un resort din Grecia, unde au parte de liniște și relaxare, lucruri de care Oana Roman avea nevoie mai mult ca niciodată.

Ea a povestit comunității sale că trece printr-un moment de cotitură în viața ei și are nevoie să se deconecteze și să analizeze mai bine anumite situații în care a ajuns și din vina ei.

Laura Cosoi a născut cea de-a 5-a fetiță! Ce nume vechi și frumos a ales vedeta pentru micuță
Laura Cosoi a născut cea de-a 5-a fetiță! Ce nume vechi și frumos a ales vedeta pentru micuță
Recomandarea zilei

Citește și: Oana Roman, mărturisiri despre cele mai grele momente din viața ei: „Au lăsat niște traume care nu trec niciodată” / Exclusiv

Influencerița le-a spus urmăritorilor că va fi mai absentă de pe rețelele sociale în următoarea perioada, tocmai pentru a face o introspecție. 

Ultima oră / Rusia transmite un mesaj pentru România, după incidentele cu drone, din ultima perioadă. Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, a făcut anunțul, în urmă cu puțin timp
Ultima oră / Rusia transmite un mesaj pentru România, după incidentele cu drone, din ultima perioadă. Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, a făcut anunțul, în urmă cu puțin timp
Recomandarea zilei

”Uneori trebuie să te detașezi de tot ca să poți vedea clar. Acum e un moment în care trebuie să stau departe și să gândesc la rece niște lucruri. Să înțeleg. Sunt în vacanță pentru Isa, dar eu mental nu sunt aici. Este iar un moment de cotitură, care pare că de data asta e și din vina și naivitatea mea”, a declarat Oana Roman, pe Instagram.

„Știți că nu vă mint niciodată” 

Ea și-a continuat mesajul și a spus că are încredere că va trece și peste această perioadă mai puțin plăcută. Cu toate acestea, nu a vrut să dea detalii despre situația pe care o întâmpină.

Citește și: Oana Roman, primele declarații despre un nou iubit

Ea a anunțat doar că motivul absenței sale este că are nevoie de timp pentru a găsi soluții.

”Știți că nu vă mint niciodată. Știți că spun când nu sunt ok. Acum nu prea sunt, dar voi fi din nou. O să fiu, însă, poate mai absentă, pentru că am nevoie de timp și, cum nu am consilieri și sfătuitori, nici echipa în spate, trebuie să gândesc singură și să găsesc soluții tot singură”, a declarat Oana Roman.

Vedeta a trecut în ultimul timp prin multe încercări, de la moartea mamei sale care a lăsat un gol adânc în viața ei, până la divorțul de Marius Elisei, tatăl fetiței sale. În prezent, Oana Roman este mamă singură și se concentrează pe cariera și familia ei, oferindu-i tot ce e mai bun Isei, cu care are o relație mamă-fiică extrem de apropiată.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Tânăra de 22 de ani căutată cu RO-Alert a fost găsită moartă. Poliția i-a confirmat identitatea
Tânăra de 22 de ani căutată cu RO-Alert a fost găsită moartă. Poliția i-a confirmat identitatea
Fanatik
Daniel Bîrligea, ratare uriașă singur cu portarul! Atacantul a irosit o șansă incredibilă. Video
Daniel Bîrligea, ratare uriașă singur cu portarul! Atacantul a irosit o șansă incredibilă. Video
GSP.ro
Fiica legendei și-a făcut debutul în televiziune: „Dacă nu te văd în direct, dau în judecată Liga!”
Fiica legendei și-a făcut debutul în televiziune: „Dacă nu te văd în direct, dau în judecată Liga!”
Click.ro
Laura Cosoi a născut! Ce nume superb a ales pentru fetița ei: „Nu mă satur să o privesc”
Laura Cosoi a născut! Ce nume superb a ales pentru fetița ei: „Nu mă satur să o privesc”
TV Mania
Daniela Crudu a dezvăluit cum este viața pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau”
Daniela Crudu a dezvăluit cum este viața pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau”
Redactia.ro
Atentie! August inchide usi, dar deschide drumuri neasteptate. Zodiile care isi schimba viata
Atentie! August inchide usi, dar deschide drumuri neasteptate. Zodiile care isi schimba viata
Citește și...
Noua mină de aur a lui Gigi Becali, la debutul în cupele europene. Câți bani vrea patronul FCSB pe Ricardo Pădurariu
Poți refuza să îți arăți geanta la ieșirea din magazin? Ce spune legea despre controlul bagajelor
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Ce seriale apar pe Netflix în august. Sezoane noi pentru producții urmărite de milioane de fani
Florin Ristei, escapadă romantică alături de iubita lui. Cum s-au afișat cei doi 
Anca Serea, dezvăluiri despre motivele pentru care pleacă separat de familie în vacanță: „Sunt împăcată cu deciziile mele”
Dana Rogoz, aventură cu toată familia în Europa. Cum călătorește cu cei doi copii cu trenul
Un copil din Brăila a fost rănit de un obiect căzut din cer în timp ce se plimba cu trotineta. Ce spune poliția
Cum arată casa Sânzianei Negru din Cahul. Ea a restaurat locuința abandonată a bunicilor ei. A îmbinat perfect vechiul cu modernul. E ca din povești: Toată copilăria mea pe pășunea asta / GALERIE FOTO

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Mircea Solcanu, declarații cutremurătoare despre tumora pe creier: "Am obosit să mă tot duc la doctor. Riscul e de 50-50 să mă piardă!"
Mircea Solcanu, declarații cutremurătoare despre tumora pe creier: "Am obosit să mă tot duc la doctor. Riscul e de 50-50 să mă piardă!"
Cum arată și cu ce se ocupă Simona Sensual acum. I-ar plăcea să revină la TV: „Îmi este dor”
Cum arată și cu ce se ocupă Simona Sensual acum. I-ar plăcea să revină la TV: „Îmi este dor”
Proiecte speciale
Unul dintre cele mai folosite aeroporturi din Europa își închide complet porțile timp de trei luni. Milioane de pasageri, afectați
Unul dintre cele mai folosite aeroporturi din Europa își închide complet porțile timp de trei luni. Milioane de pasageri, afectați
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Libertatea.ro
Angajații au aflat în concediu că rămân șomeri: ultimul producător de cravate a dat faliment după 70 de ani, în Elveția
Angajații au aflat în concediu că rămân șomeri: ultimul producător de cravate a dat faliment după 70 de ani, în Elveția
Avantaje
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
Elle
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: "Bun venit în lume, fiule"
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: "Bun venit în lume, fiule"
Noi dezvăluiri despre relația actuală dintre Andreea Popescu și Dan Alexa. Relația ei extraconjugală cu antrenorul a dus la divorțul de Rareș Cojoc, însă nimeni nu se aștepta la ce se întâmplă în prezent
Noi dezvăluiri despre relația actuală dintre Andreea Popescu și Dan Alexa. Relația ei extraconjugală cu antrenorul a dus la divorțul de Rareș Cojoc, însă nimeni nu se aștepta la ce se întâmplă în prezent
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Cum arată Ella Vișan în costum de baie. Imaginile rare cu fosta concurentă i-au făcut pe fani să privească de două ori
Cum arată Ella Vișan în costum de baie. Imaginile rare cu fosta concurentă i-au făcut pe fani să privească de două ori
Teo Trandafir, despre viața fără fiica ei, de când nu mai stau împreună. "Nu mă îngrijorez dacă nu îmi răspunde!" Cum s-a schimbat relația lor
Teo Trandafir, despre viața fără fiica ei, de când nu mai stau împreună. "Nu mă îngrijorez dacă nu îmi răspunde!" Cum s-a schimbat relația lor
Oana Roman, apariție surpriză în costum de baie după ce a slăbit spectaculos. Cum s-a fotografiat vedeta
Oana Roman, apariție surpriză în costum de baie după ce a slăbit spectaculos. Cum s-a fotografiat vedeta
Ce mănâncă Elena Ionescu pentru a își păstra silueta. Are un ritual de la care nu se abate niciodată 
Ce mănâncă Elena Ionescu pentru a își păstra silueta. Are un ritual de la care nu se abate niciodată 
Laura Cosoi a devenit mamă pentru a cincea oară. Numele special ales pentru fiica ei
Laura Cosoi a devenit mamă pentru a cincea oară. Numele special ales pentru fiica ei
Observator News
Elveția caută 85.000 de angajați și oferă salarii de 7.000 de euro pe lună. Meseriile cel mai bine plătite
Elveția caută 85.000 de angajați și oferă salarii de 7.000 de euro pe lună. Meseriile cel mai bine plătite
Libertatea pentru Femei
Tragedia înfiorătoare a momentului în România! Artista noastră și-a luat Adio pe Facebook și a murit! Am aflat chiar acum și nu ne mai revenim din șoc! Ce i s-a întâmplat este crunt
Tragedia înfiorătoare a momentului în România! Artista noastră și-a luat Adio pe Facebook și a murit! Am aflat chiar acum și nu ne mai revenim din șoc! Ce i s-a întâmplat este crunt
Atenție! Poți primi bani de la stat dacă-ți îngrijești părinții, bunicii sau pe cineva vârstnic din familie. Acum s-a decis! Cum trebuie să procedezi
Atenție! Poți primi bani de la stat dacă-ți îngrijești părinții, bunicii sau pe cineva vârstnic din familie. Acum s-a decis! Cum trebuie să procedezi
Jorge, revoltat după ce și-a găsit apartamentul de la mare devastat. Ce au lăsat în urmă turiștii este strigător la Cer
Jorge, revoltat după ce și-a găsit apartamentul de la mare devastat. Ce au lăsat în urmă turiștii este strigător la Cer
Fiul Deei și al lui Dinu Maxer a intrat la un liceu de renume din București. Andreas, admis fără meditații, cu note maxime
Fiul Deei și al lui Dinu Maxer a intrat la un liceu de renume din București. Andreas, admis fără meditații, cu note maxime
Viva.ro
Ce poveste! A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a lăsat înmărmuriți pe toți. Preferă să nu vorbească despre viața lui privată, dar acum a dezvăluit, în fața tuturor, fără rezerve, care este, de fapt, situația din familia lui. Nimeni, dar nimeni nu-și imagina că va rosti asemenea cuvinte: ”Soția mea...”
Ce poveste! A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a lăsat înmărmuriți pe toți. Preferă să nu vorbească despre viața lui privată, dar acum a dezvăluit, în fața tuturor, fără rezerve, care este, de fapt, situația din familia lui. Nimeni, dar nimeni nu-și imagina că va rosti asemenea cuvinte: ”Soția mea...”
Vestea care face înconjurul planetei vine tocmai din Franța, de la nivel înalt, doamnelor și domnilor. Era un moment de liniște în presa de scandal de la Paris, dar acum ziarele ”fierb” pur și simplu. După un scandal imens, Brigitte Macron, Prima Doamnă a Franței, a făcut anunțul bombă
Vestea care face înconjurul planetei vine tocmai din Franța, de la nivel înalt, doamnelor și domnilor. Era un moment de liniște în presa de scandal de la Paris, dar acum ziarele ”fierb” pur și simplu. După un scandal imens, Brigitte Macron, Prima Doamnă a Franței, a făcut anunțul bombă
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...
Toată lumea știe cine este Dan Dungaciu, unul dintre liderii partidului AUR, dar iată cine e, de fapt, superba lui soție. E vedetă de televiziune în România, iar un detaliu uluitoare despre cariera ei atrage imediat atenția. Apare mereu pe micul ecran, dar e...
Toată lumea știe cine este Dan Dungaciu, unul dintre liderii partidului AUR, dar iată cine e, de fapt, superba lui soție. E vedetă de televiziune în România, iar un detaliu uluitoare despre cariera ei atrage imediat atenția. Apare mereu pe micul ecran, dar e...
Redactia.ro
Atentie! August inchide usi, dar deschide drumuri neasteptate. Zodiile care isi schimba viata
Atentie! August inchide usi, dar deschide drumuri neasteptate. Zodiile care isi schimba viata
De nerecunoscut!!! S-a schimabt total!! Cum arata azi Bianca Roman de la Insula Iubirii
De nerecunoscut!!! S-a schimabt total!! Cum arata azi Bianca Roman de la Insula Iubirii
Zodia care află un adevăr dureros până la finalul săptămânii. O persoană apropiată îi ascunde ceva important
Zodia care află un adevăr dureros până la finalul săptămânii. O persoană apropiată îi ascunde ceva important
Boala care a rapus-o pe Adela Marculescu. De ce ajunsese in scaun cu rotile: &quot;In urma cu un an...&quot; Vezi mai mult
Boala care a rapus-o pe Adela Marculescu. De ce ajunsese in scaun cu rotile: &quot;In urma cu un an...&quot; Vezi mai mult
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Un test de sânge poate estima riscul de Alzheimer cu 10 ani înainte. Cui îi este recomandat
Un test de sânge poate estima riscul de Alzheimer cu 10 ani înainte. Cui îi este recomandat
Au început să apară tot mai multe cazuri de lepră într-o destinație turistică populară. Semnul de pe piele care nu trebuie ignorat
Au început să apară tot mai multe cazuri de lepră într-o destinație turistică populară. Semnul de pe piele care nu trebuie ignorat
A doua alertă cu bombă în Portul Constanța, în doar două zile. Mesajul anunță ora exploziei, iar sute de angajați au fost evacuați
A doua alertă cu bombă în Portul Constanța, în doar două zile. Mesajul anunță ora exploziei, iar sute de angajați au fost evacuați
Bani în plus pentru pensionari la sfârșitul anului 2026. Cine primește 300, 400 sau 500 de lei
Bani în plus pentru pensionari la sfârșitul anului 2026. Cine primește 300, 400 sau 500 de lei
TV Mania
Daniela Crudu a dezvăluit cum este viața pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau”
Daniela Crudu a dezvăluit cum este viața pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau”
Antonia și Alex Velea au arătat imagini din vila lor de 500.000 de euro. Casa pare desprinsă din filme
Antonia și Alex Velea au arătat imagini din vila lor de 500.000 de euro. Casa pare desprinsă din filme
Imagini rare din casa Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan. Detaliul de lux din dormitor a costat peste 20.000 de lei
Imagini rare din casa Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan. Detaliul de lux din dormitor a costat peste 20.000 de lei
Laura Cosoi a născut! Prima imagine cu cea de-a cincea fetiță și mesajul care a emoționat fanii
Laura Cosoi a născut! Prima imagine cu cea de-a cincea fetiță și mesajul care a emoționat fanii
CSID.ro
O mai ții minte pe „Mama Natură”? Cum s-a schimbat Roxana Ionescu după ce a renunțat la tv. Nu o mai recunosc mulți!
O mai ții minte pe „Mama Natură”? Cum s-a schimbat Roxana Ionescu după ce a renunțat la tv. Nu o mai recunosc mulți!
Imagini incendiare cu Maria Covașa, fostă concurentă la „Insula Iubirii”! Fanii au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Arată total schimbată acum.
Imagini incendiare cu Maria Covașa, fostă concurentă la „Insula Iubirii”! Fanii au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Arată total schimbată acum.
În anii 2000, Natalia Oreiro făcea furori în telenovela „Înger Sălbatic”! Cum arată acum actrița, la aproape 50 de ani. E de nerecunoscut!
În anii 2000, Natalia Oreiro făcea furori în telenovela „Înger Sălbatic”! Cum arată acum actrița, la aproape 50 de ani. E de nerecunoscut!
Imagini cu Bianca Drăgușanu la plajă, în costum de baie. Cum arată în realitate, la 44 de ani
Imagini cu Bianca Drăgușanu la plajă, în costum de baie. Cum arată în realitate, la 44 de ani
Libertatea
Cum ne influențează superstițiile deciziile zilnice. Constantin Cornea, psiholog: „Atunci când căutăm prea multe garanții în superstiții, ne putem trezi că dezvoltăm tulburări”
Cum ne influențează superstițiile deciziile zilnice. Constantin Cornea, psiholog: „Atunci când căutăm prea multe garanții în superstiții, ne putem trezi că dezvoltăm tulburări”
Ce salariu are un profesor de gimnaziu în Finlanda. Bianca Biro: „Nu e mare, dar primim sporuri. Munca în plus este respectată”
Ce salariu are un profesor de gimnaziu în Finlanda. Bianca Biro: „Nu e mare, dar primim sporuri. Munca în plus este respectată”
Ciurila din Cluj e „spaima hackerilor”. Satul care le dă lecții instituțiilor naționale
Ciurila din Cluj e „spaima hackerilor”. Satul care le dă lecții instituțiilor naționale
China a testat cel mai mare magnet din lume, de 582 de tone, cu care va construi „Soarele artificial”
China a testat cel mai mare magnet din lume, de 582 de tone, cu care va construi „Soarele artificial”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton