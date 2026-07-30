Oana Roman trece prin momente dificile: „Un moment de cotitură, de data asta din vina mea” 

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Oana Roman a vorbit deschis despre perioada dificilă prin care trece. Cunoscută pentru sinceritatea ei, vedeta le-a mărturisit urmăritorilor că are nevoie de liniște și deconectare, pentru că trece printr-un moment de cotitură. Iată despre ce este vorba.

Oana Roman, mai sinceră ca niciodată despre perioada pe care o traversează

Fiica lui Petre Roman se află într-o vacanță de vis în Grecia, alături de Isa, fiica ei. Cu toate acestea, vedeta spune că nu poate fi prezentă cu toată ființa, pentru că traversează o perioadă dificilă.

Cele două s-au cazat într-un resort din Grecia, unde au parte de liniște și relaxare, lucruri de care Oana Roman avea nevoie mai mult ca niciodată.

Ea a povestit comunității sale că trece printr-un moment de cotitură în viața ei și are nevoie să se deconecteze și să analizeze mai bine anumite situații în care a ajuns și din vina ei.

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Influencerița le-a spus urmăritorilor că va fi mai absentă de pe rețelele sociale în următoarea perioada, tocmai pentru a face o introspecție.

”Uneori trebuie să te detașezi de tot ca să poți vedea clar. Acum e un moment în care trebuie să stau departe și să gândesc la rece niște lucruri. Să înțeleg. Sunt în vacanță pentru Isa, dar eu mental nu sunt aici. Este iar un moment de cotitură, care pare că de data asta e și din vina și naivitatea mea”, a declarat Oana Roman, pe Instagram.

„Știți că nu vă mint niciodată”

Ea și-a continuat mesajul și a spus că are încredere că va trece și peste această perioadă mai puțin plăcută. Cu toate acestea, nu a vrut să dea detalii despre situația pe care o întâmpină.

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Ea a anunțat doar că motivul absenței sale este că are nevoie de timp pentru a găsi soluții.

”Știți că nu vă mint niciodată. Știți că spun când nu sunt ok. Acum nu prea sunt, dar voi fi din nou. O să fiu, însă, poate mai absentă, pentru că am nevoie de timp și, cum nu am consilieri și sfătuitori, nici echipa în spate, trebuie să gândesc singură și să găsesc soluții tot singură”, a declarat Oana Roman.

Vedeta a trecut în ultimul timp prin multe încercări, de la moartea mamei sale care a lăsat un gol adânc în viața ei, până la divorțul de Marius Elisei, tatăl fetiței sale. În prezent, Oana Roman este mamă singură și se concentrează pe cariera și familia ei, oferindu-i tot ce e mai bun Isei, cu care are o relație mamă-fiică extrem de apropiată.

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