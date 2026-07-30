Teo Trandafir, despre viața fără fiica ei, de când nu mai stau împreună. „Nu mă îngrijorez dacă nu îmi răspunde!” Cum s-a schimbat relația lor

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Teo Trandafir a vorbit deschis despre experiența prin care a trecut după ce fiica sa, Maia, a decis să facă pasul spre independență și să se mute singură. Deși recunoaște că procesul a necesitat o scurtă perioadă de acomodare, îndrăgita prezentatoare subliniază că distanța nu a reușit să știrbească din apropierea lor sufletească.

O nouă etapă în relația mamă-fiică

Depășirea primului impact emoțional a venit firesc pentru Teo Trandafir, care a realizat rapid că maturizarea Maiei nu înseamnă o îndepărtare, ci doar o reconfigurare a timpului petrecut împreună. Relația dintre ele rămâne la fel de profundă, bazată pe pasiuni comune și pe subiecte de conversație fascinante.

„Cred că m-am obișnuit, dar am avut nevoie de o perioadă scurtă să mă obișnuiesc, pentru că legătura dintre noi nu ne-o ia nimeni și petrecem mult timp împreună atunci când suntem liniștite. Vorbim despre lucruri care ne fac plăcere, nu stă nimeni pe capul nostru. Ea este o persoană aplecată spre lucruri care ies din zona senzorialului. Și eu la fel. Ne place să vorbim despre lucruri inexplicabile, care se întâmplă fără îndoială”, a declarat Teo Trandafir, într-un interviu pentru viva.ro.

Încrederea totală exclude grijile inutile

Spre deosebire de mulți părinți care tind să devină hiperprotectivi, prezentatoarea TV refuză să intre în panică atunci când fiica ei nu îi răspunde imediat la telefon. Trecerea anilor a clădit între ele un nivel de încredere care elimină din start temerile nefondate.

„Sunt momente când suntem atât de ocupate încât zicem ‘săru-mâna’ că nu ne batem la cap, pentru că ne cunoaștem bine și ne spunem că ne sunăm imediat ce terminăm. Sunt momente când simțim nevoia să ne vedem, să mâncăm o prăjitură.

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Nu există scară de la 1 la 10. Nu mă îngrijorez dacă nu îmi răspunde, o cunosc și știu că mă va suna. Orice părinte, indiferent de sexul copilului, se îngrijorează. Nu poți spune că, dacă ai crescut un copil, nu ești îngrijorat în legătură cu el”, a adăugat vedeta.

Adevărul despre controlul asupra anturajului copiilor

Vedeta a abordat și un subiect sensibil pentru majoritatea părinților: anturajul tinerilor și iluzia că adulții pot controla viața copiilor odată ce aceștia devin independenți. În opinia sa, încercarea de a monitoriza fiecare pas al unui tânăr adult este complet nerealistă, singura garanție reală fiind valorile sădite în primii ani de viață.

„Trebuie să recunosc că pretenția părinților de a cunoaște anturajul copiilor este o utopie. Cei care își imaginează că în momentul în care copilul iese din casă face ce cred ei că va face au o gândire liniștitoare, dar cam atât.

În momentul în care iese din casă, copilul devine el însuși. Tot ce poți să faci este să te rogi ca educația pe care i-ai oferit-o până atunci să funcționeze. Să aibă propriile principii, pentru că le va aplica pe ale lui, nu pe ale tale”, a concluzionat Teo Trandafir.

Foto – Facebook / Instagram

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