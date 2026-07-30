Ce mănâncă Elena Ionescu pentru a își păstra silueta. Are un ritual de la care nu se abate niciodată 

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Elena Ionescu este într-o formă mai bună ca niciodată, lucru pe care l-a demonstrat la Survivor. Vedeta a mărturisit că are un stil de viață foarte echilibrat, dar recunoaște că nu se abține de la preparatele românești. Iată cum reușește Elena Ionescu să își păstreze silueta.

Elena Ionescu, ritual pentru a își păstra silueta

Cântăreața a povestit că are un stil de viață echilibrat și spune că a renunțat la fast-food. Cu toate acestea, recunoaște că nu se poate abține de la preparatele românești.

După participarea la Survivor, Elena Ionescu și-a demonstrat cât este de puternică, reușind să plece acasă cu marele premiu. Cu toate acestea, după întoarcerea în țară, ea a observat cât de multe s-au schimbat în corpul ei în timpul concursului, așa că a apelat la un medic nutriționist pentru a-și recăpăta echilibrul.

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La cei 38 de ani ai săi, artista are o siluetă de invidiat, însă după dezechilibrele hormonale pe care le-a suferit în junglă, a decis să apeleze la un specialist pentru a își recăpăt forma.

„Nu am un regim alimentar strict, dar, de o săptămână, m-am apucat de un program de nutriție, ghidat de un nutriționist. În ultima vreme mă simțeam obosită și am zis să fac o schimbare în viața mea, pe lângă sportul pe care îl fac, a declarat Elena Ionescu pentru Redacția.ro.

Ea a povestit că nu are neapărat o dietă strictă, dar a renunțat la fast-food, o decizie destul de dificilă și o adevărată provocare.

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„Lupta mea e să renunț la fast food, pentru că mi-am dat seama că, pe termen lung, nu are un beneficiu asupra organismului. Și mai ales în perioada asta, plină de viruși”, a mai spus ea.

Nu poate renunța la preparatele românești

Elena Ionescu a mărturisit că, deși a renunțat să mănânce fast-food, nu reușește să renunțe la preparate precum slănina și pălinca, nelipsite din meniul ei.

„Cum s-ar zice, n-aș putea să renunț niciodată la mâncarea făcută „ca la mama acasă”. Spre exemplu acum, în drum spre munte, m-am oprit și mi-am cumpărat slană, ceapă, palincă, cașcaval afumat. La produsele românești și tradiționale n-o să renunț niciodată, a adăugat vedeta.

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