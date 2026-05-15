Blestemul piesei „Ești iubibilă”, a trupei Taxi. Cuplurile de vedete din videoclip s-au despărțit unul după altul

Trupa Taxi lansa în septembrie 2012 hit-ul „Ești iubibilă”, în videoclipul căruia apar un total de 17 cupluri celebre, incluzându-i pe solistul trupei, Dan Teodorescu, și pe a doua lui soție, actrița Irina Chioșa.

Blestemul piesei „Ești iubibilă”, a trupei Taxi. Multe cupluri celebre din videoclip s-au despărțit

De la lansarea videoclipului până în prezent, multe dintre cuplurile din distribuție s-au despărțit, și anume Jojo (Cătălina) și Ionuț Grama, Teo Trandafir și Constantin Iosef, Mihaela Rădulescu și Dani Oțil, Diana și Răzvan Simion, Elena Ionescu și Marian Duță, CRBL și fosta soție, Elena, Dan Fințescu și Maia Maironi.

Contactat de Click! și întrebat ce părere are despre acest lucru, Dan Teodorescu a declarat: „Nu mi se pare nicicum, aceasta e singura mea declarație”.

CĂTĂLINA ȘI IONUȚ GRAMA

Cătălina și Ionuț Grama au fost căsătoriți între anii 2009 și 2012. Împreună au un fiu, Achim Ioan. Din august 2014, actrița formează un cuplu cu actorul Paul Ipate, alături de care mai are o fiică, Zora.

TEO TRANDAFIR ȘI CONSTANTIN IOSEF

Căsnicia lui Teo Trandafir cu fostul jucător de rugby Constantin Iosef a durat doar 6 luni. Între anii 1990 și 1996, prezentatoarea TV a mai fost căsătorită cu aviatorul Alexandru Trandafir. După despărțirea de Iosef, despre vedetă s-a speculat că ar mai fi format un cuplu cu chef Antonio Passarelli, însă cei doi au negat zvonurile. Teo Trandafir a devenit mamă la 36 de ani, când a adoptat-o pe fiica ei, Maia.

MIHAELA RĂDULESCU ȘI DANI OȚIL

Mihaela Rădulescu și Dani Oțil au format un cuplu timp de 6 ani, din 2008 până în 2014. Din același an, prezentatoarea TV este într-o relație cu sportivul austriac Felix Baumgartner.

Vedeta a fost căsătorită de trei ori. Prima căsnicie, cea cu Bogdan Rădulescu, s-a încheiat în 1987. 10 ani mai târziu, din 1997 până în 1999, Mihaela a fost căsătorită cu actorul, artistul și omul de televiziune Ștefan Bănică Junior. Ultimul mariaj a fost cel cu Elan Schwartzenberg, alături de care are un fiu, Ayan Schwartzenberg.

Dani formează din 2018 un cuplu cu modelul Gabriela Prisăcariu. Cuplul s-a căsătorit în mai 2021 și împreună are un fiu, Luca Tiago, născut în septembrie 2021.

DIANA ȘI RĂZVAN SIMION

Diana și Răzvan Simion au divorțat în anul 2015, după o relație de mai bine de 15 ani. Fostul cuplu are împreună doi copii, o fiică și un fiu, Ianca și Tudor. După divorț, moderatorul a format vreme de 5 ani un cuplu cu artista Lidia Buble.

Răzvan și Lidia s-au despărțit în vara anului 2020, iar din toamna aceluiași an, prezentatorul este într-o relație cu arhitecta Daliana Răducanu. Solista a format în 2021 un cuplu cu actorul cubanez Harlys Becerra, iar în prezent se speculează că ar fi într-o relație cu afaceristul Horațiu Nicolau.

ELENA IONESCU ȘI MARIAN DUȚĂ

Elena Ionescu și fostul reporter „Neața cu Răzvan și Dani”, Marian Duță, au format un cuplu timp de 5 ani, până în 2013. Ulterior, Elena s-a căsătorit cu Dragoș Răzvan Stanciu, alături de care a devenit mama unui fiu, Răzvan Andrei. Elena și Dragoș au divorțat în februarie 2019.

DAN FINȚESCU ȘI MAIA MAIRONI

Nu este clar cât timp au format Dan Fințescu și Maia Maironi un cuplu, cert este că acum nu mai sunt împreună. În prezent, Dan este recăsătorit cu organizatoarea de evenimente Georgiana Fințescu. Dintr-un alt mariaj, bărbatul are o fiică, Mara.

În videoclip mai apar Andra și Cătălin Măruță, Anca și Pavel Bartoș, Monica Davidescu și Aurelian Temișan, Paula Seling și Radu Bucura, Ioana și Mihai Găinușă, Olivia Steer și Andi Moisescu, Elena și CRBL, Irina și Răzvan Fodor, Andreea și Cabral Ibacka, Andreea și Mihai Mărgineanu.

CRBL ȘI ELENA și-au spus și ei adio. La fel și PAULA SELING ȘI RADU BUCURA

Recent, în 2024, Crbl și soția lui, Elena, s-au despărțit și ei după 16 ani împreună. Nimeni nu se aștepta la această veste, deoarece păreau un cuplu solid, dar artistul de 46 de ani și-a refăcut rapid viața după divorț, cu o tânără din Republica Moldova, Olga, care are doar 24 de ani.

Mai mult, în 2022 s-au despărțit și Paula Seling și Radu Bucura, după o relație de 17 ani.

ANDREEA ȘI CABRAL IBACKA

Andreea și Cabral Ibacka sunt căsătoriți din anul 2011 și au împreună doi copii, Namiko și Tiago. Deși cei doi încă nu au confirmat separarea, în spațiul public au apărut zvonuri potrivit cărora cei doi s-au despărțit, iar un divorț este iminent.

