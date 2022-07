Paul Ipate, afectat de pandemie: „A fost o mini depresie”

Paul Ipate (37 de ani) a mărturisit recent că a fost puternic afectat de pandemie. „Norocul lui”, spune actorul, a fost că are o soție „superbă și super puternică”.

Paul Ipate și Cătălina Grama, cunoscută publicului larg drept Jojo, formează un cuplu din vara anului 2014. Împreună au o fiică, Zora, în vârstă de 5 ani. Din primul mariaj, actrița mai are un fiu, Achim Ioan, în vârstă de 11 ani.

„Nu am muncit foarte mult, spre deloc. A fost nasol, am băut mult în pandemie, de oftică, de nervi, de imposibilitatea de a-mi face meseria. Mai mult, ceea ce facem noi, eu și Cătălina, nu știu restul, eu trăiesc și pentru asta. Este o gură mare de aer pentru mine. Și atunci, pandemia mi-a luat chestia asta, a fost o mini depresie, dar am trecut cu bine. Norocul meu este că am o soție superbă, super strong (puternică), care m-a scos din stările astea. Ne-am scos unul pe altul”, a declarat actorul pentru EGO.ro.