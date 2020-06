Jojo, mărturisire tulburătoare: „Am avut un edem cerebral”

Jojo a mărturisit că are probleme la nivelul maxilarului din cauza unui accident nefericit petrecut în adolescență și a postat și o fotografie needitată în care este foarte vizibilă asimetri: “Mi-am făcut o fotografie în care se vede în mod clar partea mai proeminentă a maxilarului meu. Asta ca să nu mă mai întrebe nimeni dacă mi-am mărit maxilarul. Oricum, de ce ţi-ai mari maxilarul?! În adolescenţă am tinut o cură de slăbire care m-a făcut să îmi pierd cunoştinţa când eram la liceu. Am leşinat, am căzut şi m-am izbit puternic cu partea stangă a fetei de ciment.

Am avut un edem cerebral de toată frumuseţea, şi am primit tratament 3 luni de zile pentru asta, pentru că am făcut şi o spasmofilie extremă ( îmi tremurau şi mâinile şi faţa în acelaşi timp). Am rămas cu o asimetrie a feţei (mandibula mai proeminentă pe partea stangă şi un pomete modificat, mai umflat, pentru că a fost fisurat). Nu îmi fac mereu fotografiile pe “partea mea bună”, pentru că m-am obişnuit cu asimetria asta în timp. M-am hotărât să postez fotografia asta pentru că aici lucrurile sunt extrem de evidente: un pomete e mai umflat, celalalt nu, iar maxilarul e mai pronunţat pe partea stângă. E o chestiune de unghi, poziţie şi aşa mai departe. Nimeni nu este perfect. Cu toţii avem defecte mai mult sau mai putin vizibile. Acesta este din păcate un defect pe care nu îl pot corectă”, – a mărturisit actriţa.

“Fiţi blânzi unii cu alţii, pentru că frumuseţea e de fiecare dată în ochii privitorului. Lasaţi oamenii să se exprime cum vor ei, mai ales prin intermediul fotografiilor. Nu îi mai corectaţi la orice pas, pentru că nu despre asta este vorba în viaţă. Nu ne-am născut să fim permanent ca nişte judecatori, ci dimpotrivă, am venit aici ca să îmbrăţişăm toleranţa, diversitatea şi frumusetea fiecărui om în parte, aşa cum o deţine el. Fiţi buni oameni dragi! Mereu!” – a încheiat Jojo.

