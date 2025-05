Dan Bordeianu, dezvăluiri despre divorțul de Teodora. Cum au reacționat fetițele cuplului când părinții lor s-au separat

Dan Bordeianu (49 ani) a vorbit pentru prima dată despre divorțul de fosta lui soție și mama copiilor lui, Teodora. Cei doi s-au separat în urmă cu trei ani, însă au păstrat totul secret, până în urmă cu câteva săptămâni, când actorul a dezvăluit că au ales să meargă pe drumuri separate.

Dan Bordeianu, despre divorțul de Teodora

Dan Bordeianu și Teodora s-au căsătorit în anul 2015 și au împreună două fetițe, Maria și Elena, însă în 2022 au decis să meargă pe drumuri separate. Actorul este o persoană discretă, care nu obișnuiește să își expună viața privată, astfel că nimeni nu a știut de ruptura produsă în familia lui.

Invitat în podcastul lui Damian Drăghici, Dan Bordeianu a vorbit deschis despre divorțul său, dar și despre relația pe care o are cu fetițele lui acum, când ele locuiesc cu mama lor.

„Maria avea 5 ani, Elena era foarte mică, abia împlinise un an. Ele stau cu mama și eu le iau mereu. Aș vrea să am mai mult timp să petrec cu ele, mai ales acum, în perioada asta, mi se pare foarte important. Din fericire, alături de Maria am stat în anii ăia de pandemie și în primii ani înainte de pandemie. S-a născut în 2016, pandemia a început în 2020, deci eu am avut o perioadă foarte lungă în care mi-am permis să petrec foarte mult timp cu Maria, lucru care se vede acum, la 8 ani și jumătate”, a povestit actorul.

Cum le-a spus fiicelor sale că părinții lor divorțează

Un divorț este un eveniment nefericit și pentru copii, obișnuiți să trăiască în aceeași casă cu ambii părinți și să îi vadă mereu împreună. Însă, Dan Bordeianu a avut grijă ca fetițele lui să nu fie afectate de acest eveniment. Actorul spune că i-a explicat Mariei ce urmează să se întâmple, ținând cont de faptul că părinții trebuie să fie în armonie pentru ca și copiii să aibă o viață fericită.

„Elena era foarte mică la divorț și Mariei i s-a explicat că există momente în care adulții nu se mai înțeleg, nu pot să ajungă la o soluție și e mai bine să își urmeze viața separat. Datoria mea ca părinte a fost să fiu eu bine, ca ea să fie bine. Că dacă eu eram într-o zonă nasoală, rea, în care nu eram fericit, în care nu mă simțeam mulțumit și împlinit cu mine, asta se întâmplă și cu copilul”, a mai spus Dan Bordeianu.

Povestea de dragoste dintre Dan Bordeianu și Teodora

Dan Bordeianu și Teodora și-au început relația în anul 2012, iar trei ani mai târziu ei și-au unit destinele în fața altarului. În anul 2015 Dan Bordeianu s-a căsătorit cu Teodora, aceștia alegând ca evenimentul să aibă loc departe de ochii lumii.

„Am vrut o nuntă în termenii noștri, fără tam-tam, presă și nebunii și așa ne-a și ieșit. A fost în familie, un eveniment discret și atât”, spunea actorul în urmă cu ceva timp.

„Nu am simțit nevoia să folosesc căsătoria noastră ca un material de PR. (…) Petrecerea a avut loc la un restaurant amplasat pe malul Lacului Cernica. După nuntă am avut o săptămână de miere și am fugit într-o zonă caldă”, mai spunea el la momentul respectiv.

