Andrew Barabancea a fost externat din spital după infarctul suferit la doar 24 de ani. A stat o săptămână sub supravegherea medicilor

După o săptămână de zile critice petrecute în spital, Andrew Barabancea, fiul Ozanei Barabancea, a fost externat astăzi. Tânărul de doar 24 de ani a trecut printr-o perioadă extrem de dificilă, suferind un infarct care i-a pus viața în pericol. După ce a fost internat de urgență și monitorizat atent de echipele medicale, acum, Andrew se află acasă, unde familia l-a primit cu brațele deschise.

O săptămână de coșmar pentru Andrew Barabancea

În urmă cu o săptămână, viața tânărului Andrew Barabancea a luat o turnură neașteptată. Fiul Ozanei Barabancea a suferit un infarct, iar acest incident l-a adus rapid la spital, unde a fost internat sub supravegherea medicilor. Inițial, tânărul a fost mutat în secția de Terapie Intensivă, pentru a primi îngrijirile medicale de urgență de care avea nevoie.

Medicul l-a monitorizat continuu și, după câteva zile critice, starea lui s-a îmbunătățit. După stabilizarea sa, Andrew Barabancea a fost mutat în salon, unde a continuat să fie supravegheat până la externare. Într-un timp scurt, tânărul a reușit să depășească momentul critic și să se recupereze în urma îngrijirii medicale și a sprijinului familiei sale.

Ozana Barabancea și sora sa, Gloria, l-au așteptat cu brațele deschise

După externarea din spital, Andrew a fost întâmpinat acasă de familia sa, într-un cadru plin de emoție și bucurie. Ozana Barabancea, alături de fiica sa Gloria, l-au pregătit pentru o revenire cât mai lină acasă, creând un mic decor pe patul din dormitor pentru a-l întâmpina. Baloanele și atmosfera familiară au fost semnele unui început de recuperare după un moment de mare tensiune.

„Andrew este din ce în ce mai bine. Deja astăzi s-a mutat la salon, suntem foarte fericiți. Se pare că săptămâna viitoare va merge acasă, va veni acasă. Avem nevoie de astfel de momente, probabil, Dumnezeu știe cum le rânduiește El, să ne mai oprim un pic să facem un popas și o introspecție asupra vieții noastre”, declara Ozana Barabancea, pe rețelele de socializare, în urmă cu câteva zile.

Andrew Barabancea, despre momentul infarctului

Pentru Andrew Barabancea, acest incident a fost o lecție importantă despre viață și sănătate. Tânărul a mărturisit că va trata acest moment ca pe o lecție de viață și că va începe să acorde mai multă atenție sănătății sale.

„Eram acasă, mă luptam deja cu o infecție în gât. M-am trezit la 4-5 dimineața cu dureri masive în piept, am chemat salvarea, au venit două mașini până la urmă, șocați. Nu au vrut să îmi zică ce este pentru că nu voiau să mă panicheze. Am ajuns la Urgențe, m-au băgat direct în operație, iar de atunci în Terapie Intensivă. Recuperarea merge bine, stau sub supraveghere, medicii și asistentele de la Floreasca au grijă foarte bine de mine. Acum mă simt stabil, binișor, am momente și momente„, a declarat Andrew Barabancea pentru SpyNews.

Citeşte şi: Ce a spus Ozana Barabancea despre starea fiului ei, după ce a suferit un infarct la 24 de ani: „Avem nevoie de astfel de momente”

Citeşte şi: Andrew Barabancea, primele declarații după ce a suferit un infarct și a fost operat: „M-am trezit la 4-5 dimineața cu dureri masive”

„Lecția importantă din toată situația asta este că trebuie să te pui pe tine pe primul loc, să înveți să zici și „nu”, trebuie să te bucuri și de roadele muncii tale, nu să muncești încontinuu. Ce voi schimba? Tot stilul de viață. Gata țigări, cafea, nici măcar alcool ocazional. Voi integra în programul meu odihnă și, cel mai probabil, câte o plecare din țară în fiecare lună. Sunt pozitiv și știu că tot ce s-a întâmplat s-a întâmplat înspre binele meu. Dumnezeu e acolo sus și mă iubește mult”, a mai zis tânărul pentru sursa menţionată anterior.

Sursa foto: Instagram şi Facebook

Urmărește-ne pe Google News