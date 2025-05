Ce a spus Ozana Barabancea despre starea fiului ei, după ce a suferit un infarct la 24 de ani: „Avem nevoie de astfel de momente”

O perioadă extrem de grea și emoționantă pentru Ozana Barabancea a început în urmă cu doar câteva zile, când fiul ei, Andrew Barabancea, a suferit un infarct și a fost internat de urgență în stare gravă. La doar 24 de ani, Andrew a ajuns direct în Terapie Intensivă, iar zilele de coșmar pentru familia Barabancea păreau fără sfârșit. Cu inima strânsă, jurata de la „Te cunosc de undeva” și-a petrecut fiecare moment alături de fiul ei, rugându-se pentru o minune și sperând ca acesta să treacă cu bine peste această încercare.

Andrew Barabancea a suferit un infarct la doar 24 de ani

Totul a început cu o durere puternică în piept, care a alertat imediat familia. Andrew Barabancea a simțit o presiune intensă, iar apelul la urgență a fost imediat, ceea ce i-a salvat viața. Ajuns la spital, tânărul a fost tratat de urgență, iar medicii i-au acordat îngrijiri de specialitate.

A fost nevoie de o operație rapidă pentru ca Andrew să fie stabilizat și să aibă șanse la o recuperare completă. Timp de câteva zile, familia a trăit în suspans, iar Ozana Barabancea a mărturisit că a fost o perioadă în care a simțit că întreaga sa viață se prăbușește, fiind pusă la încercare din toate punctele de vedere.

Ozana Barabancea, declaraţii despre starea fiului ei

După momentele de groază, Ozana Barabancea a anunțat pe rețelele sociale vestea cea bună: fiul ei, Andrew, a început să își revină și a ieșit din Terapie Intensivă. Într-o postare emoționantă, Ozana a mulțumit tuturor celor care i-au oferit sprijin și au fost alături de familia sa în această perioadă dificilă.

„Andrew este din ce în ce mai bine. Deja astăzi s-a mutat la salon, suntem foarte fericiți. Se pare că săptămâna viitoare va merge acasă, va veni acasă. Avem nevoie de astfel de momente, probabil, Dumnezeu știe cum le rânduiește El, să ne mai oprim un pic să facem un popas și o introspecție asupra vieții noastre”, a declarat Ozana Barabancea, pe contul ei de socializare.

Familia este acum cu un pas mai aproape de normalitate, iar recuperarea continuă sub atenția medicilor.

Cum a trăit Andrew momentul infarctului

Chiar dacă se află în perioada de recuperare, Andrew Barabancea a vorbit despre momentul în care a suferit infarctul și despre lecțiile învățate.

„Eram acasă, mă luptam deja cu o infecție în gât. M-am trezit la 4-5 dimineața cu dureri masive în piept. Am chemat salvarea, au venit două mașini până la urmă, șocați. Nu au vrut să-mi zică ce este, pentru că nu voiau să mă panicheze. Am ajuns la Urgențe, m-au băgat direct în operație, iar de atunci în Terapie Intensivă. Recuperarea merge bine, stau sub supraveghere, medicii și asistentele de la Floreasca au grijă foarte bine de mine. Acum mă simt stabil, binișor, am momente și momente”, a povestit Andrew despre teribilele momente prin care a trecut.

Lecția cea mai importantă pe care o transmite Andrew este că trebuie să înveți să îți pui sănătatea pe primul loc. „Lecția importantă din toată situația asta este că trebuie să te pui pe tine pe primul loc, să înveți să zici și «Nu». Trebuie să te bucuri și de roadele muncii tale, nu să muncești încontinuu. Ce voi schimba? Tot stilul de viață. Gata țigări, cafea, nici măcar alcool ocazional. Voi integra în programul meu odihnă și, cel mai probabil, câte o plecare din țară în fiecare lună”, a spus tânărul pentru spynews.ro.

Andrew a înțeles importanța unui stil de viață echilibrat, iar acum este mai determinat ca niciodată să își pună sănătatea pe primul loc. El a învățat să aprecieze viața dintr-o perspectivă mai profundă, înțelegând că nu totul se rezumă doar la muncă și stres.

