Andrew Barabancea, primele declarații după ce a suferit un infarct și a fost operat: „M-am trezit la 4-5 dimineața cu dureri masive”

Andrew Barabancea (24 ani) a făcut primele declarații după ce zilele trecute a suferit un infarct și a fost operat de urgență. Fiul Ozanei Barabancea se află încă în spital, la secția de Terapie INtensivă și spune că acum se simte mai bine. Acesta a decis, însă, să își schimbe complet stilul de viață pentru a se asigura că nu va mai ajunge într-o astfel de situație.

Andrew Barabancea, primele declarații după ce a fost operat

Zilele trecute, Andrew Barabancea lua prin surprindere întreaga lume când anunța, prin intermediul paginii sale de Instagram, că a suferit un infarct, la doar 24 de ani. Acum s-a aflat că tânărul a fost operat de urgență și se află la Terapie Intensivă, unde se recuperează.

Fiul Ozanei Barabancea a vorbit deschis despre această experiență, explicând că în ultima perioadă s-a concentrat foarte mult asupra carierei sale și a uitat cât de importantă este sănătatea.

„Eram acasă, mă luptam deja cu o infecție în gât. M-am trezit la 4-5 dimineața cu dureri masive în piept, am chemat salvarea, au venit două mașini până la urmă, șocați. Nu au vrut să îmi zică ce este pentru că nu voiau să mă panicheze. Am ajuns la Urgențe, m-au băgat direct în operație, iar de atunci în Terapie Intensivă. Recuperarea merge bine, stau sub supraveghere, medicii și asistentele de la Floreasca au grijă foarte bine de mine. Acum mă simt stabil, binișor, am momente și momente„, a declarat Andrew Barabancea pentru SpyNews.

Ce decizie a luat fiul Ozanei Barabancea după această experiență

Andrew este decis să își schimbe complet stilul de viață și spune că va renunța la toate viciile care îi fac rău, dar și că își va lua mai mult timp liber pentru a se bucura din plin de viață.

„Lecția importantă din toată situația asta este că trebuie să te pui pe tine pe primul loc, să înveți să zici și „nu”, trebuie să te bucuri și de roadele muncii tale, nu să muncești încontinuu. Ce voi schimba? Tot stilul de viață. Gata țigări, cafea, nici măcar alcool ocazional. Voi integra în programul meu odihnă și, cel mai probabil, câte o plecare din țară în fiecare lună. Sunt pozitiv și știu că tot ce s-a întâmplat s-a întâmplat înspre binele meu. Dumnezeu e acolo sus și mă iubește mult”, a mai zis tânărul.

Ozana Barabancea, despre starea de sănătate a fiului ei

La rândul ei, Ozana Barabancea a vorbit despre situația în care se află fiul ei și a oferit câteva detalii despre starea lui de sănătate. Totodată, artista a atras atenția tuturor cu privire la stresul din viața profesională și spune cât este de important să existe și momente de pauză.

„Vă mulțumesc pentru mesajele pe care mi le-ați trimis. Vreau să vă spun că Andrew, fiul meu, este pe mâini foarte bune este îngrijit, are specialiști și doctori extraordinar de experimentați și vreau să vă spun că mai mult amănunte o să primiți despre el luni, la concertul meu. Deși nu va participa fizic, sunt convinsă că va fi alături de noi, de mine și de sora lui care va concerta alături de mine. Tot drumul spre bine. Să fiți atenți la cât de solicitați sunteți, mai ales că astăzi, 1 Mai și este vorba despre muncă, să nu vă epuizați, să aveți și timpul vostru pentru voi. Poate, unii faceți o muncă pe care o iubiți așa cum și eu îmi iubesc munca, așa cum și Gloria își iubește munca, așa cum și Andrew își iubește munca. Ar fi minunat ne păstrăm un pic de timp și pentru noi și pentru liniștea noastră. Nu vorbesc despre relaxare, dar acum, probabil că este un moment de resetare pentru Andrew”, a afirmat Ozana Barabancea în timpul unui live pe rețelele sociale.

