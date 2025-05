Ioana Ginghină, șocată de ultimul trend de pe TikTok. Mesajul actriței pentru părinți: „Copiii de 7-10 ani n-ar trebui să fie pe TikTok”

Ioana Ginghină a rămas fără cuvinte după ce descoperit ultimul trend de pe TikTok. Acesta implică o jucărie antistres și preadolescente care folosesc un limbaj cu conotații sexuale. Actrița, care este mama unei fiice de 16 ani, trage un semnal de alarmă.

Ioana Ginghină, îngrozită de ultimul trend de pe TikTok

Ioana Ginghină (47 de ani) este șocată de cel mai nou trend de pe TikTok, ce implică o jucărie antistres în formă de lăbuță de pisică. Mai multe preadolescente și adolescente se filmează jucându-se cu respectiva jucărie alături de texte cu tentă sexuală precum „Lui [nume de fată/băiat] îi place l***”.

„Ați auzit de noul trend de pe TikTok? Nu știu dacă mai are rost să zic ceva, dar copiii ăștia de 7-10 ani, cât să aibă, n-ar trebui să fie pe TikTok și în niciun caz să facă l***”, spune Ioana Ginghină într-un videoclip publicat pe Instagram. „Când credeai că ai ajuns la vârsta la care nu te mai poate surprinde nimic, mai apare un trend pe TiKTok”, a mai scris actrița în dreptul postării.

Te-ar mai putea interesa și: Ioana Ginghină a dezvăluit ce pensie alimentară îi plătește Alexandru Papadopol fiicei lor: „Nu pot să mă plâng”

Reacțiile altor mame în comentarii

Mai multe mame au reacționat în secțiunea de comentarii. O mamă cu doi copii, unul de 20 și unul de 12 ani, a spus că simte că a pierdut lupta în fața TikTok.

„Acum văd și eu. Mersi. Nu știam pentru că nu am TikTok. Mă îngrozesc. I-am interzis copilului meu de 12 ani TikTok, dar de fiecare dată își instalează și-și face alt cont. Am pierdut această luptă. Grija mea prioritară este să-i vorbesc și să-i explic pericolele Internetului și a oamenilor cu devieri comportamentale.

Mereu aud «părinții sunt de vina». Credeți-mă, mai am un copil de 20 ani, știu să educ un copil, însă la cel mic mi s-a pus capac. De multe ori am impresia că nu mai știu cum să mă port. Citesc, mă autoeduc. Foarte greu să fii părinte în 2025 și să-l educi frumos, demn, cu bun simț, empatie, respect, iubire față de semeni. Acești copii sunt luați de proști și batjocoriți. Puțini văd «aurul» din ei. Dacă la primul copil am reușit, la al doilea mă tem să nu dau greș”, a povestit femeia.

Te-ar mai putea interesa și: Fiica Ioanei Ginghină nu l-a iertat pe Alexandru Papadopol după ce nu a invitat-o la nuntă: „Puteau să fie lucrurile mai curat făcute”

„E sport național să dai vina pe părinți”

„Da, te înțeleg. E sport național să dai vina pe părinți, am observat asta”, a răspuns Ioana Ginghină.

Mai multe alte mame au sărit să o critice pe femeie pentru că i-a dat telefon copilului ei. Aceasta și-a justificat decizia explicând că i l-a dat pentru siguranță, atunci când se întoarce seara de la școală, și pentru că diriginta trimite teme copiilor pe grup.

„Nu trebuia să îi lași pe copii cu telefon, calculator, TV, până în clasa a V-a. Acum suporți consecințele, dar mai rău este că le suporta copiii tăi…”, a comentat cineva, sancționat imediat de Ioana: „Hai să nu ne transformăm în judecători deși asta, cum ziceam, e sport național, hai să ne sprijinim, mamă cu mamă, mai ales că Alina a scris aici un mesaj atât de sincer”.

Jucăriile antistres se pot cumpăra atât de pe site-uri din România, cât și din afara țării.

Foto: Capturi TikTok

Urmărește-ne pe Google News