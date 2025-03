Fiica Ioanei Ginghină nu l-a iertat pe Alexandru Papadopol după ce nu a invitat-o la nuntă: „Puteau să fie lucrurile mai curat făcute”

Ruxandra Ginghină, fiica Ioanei Ginghină și a lui Alexandru Papadopol, suferă și se pare că nu și-a iertat părintele pentru faptul că nu a invitat-o la nuntă. Actorul și-a refăcut viața alături de actrița Cristiana Luca, cu care s-a căsătorit în urmă cu o lună. La momentul respectiv, acesta nu a invitat-o la eveniment pe fiica lui.

Ioana Ginghină susține că fiica ei nu l-a iertat pe Alexandru Papadopol

Ruxandra, profund șocată de decizia tatălui ei a de se căsători, nu a reușit să treacă ușor peste acest moment, exprimându-și nemulțumirea față de modul în care acesta a gestionat întreagă situație. Conform declarațiilor recente făcute de Ioana Ginghină (47 de ani), fiica ei nu a fost pregătită pentru vestea că tatăl ei se căsătorește din nou, iar acest lucru a avut un impact emoțional puternic asupra ei.

În timp ce actrița a reușit să treacă peste divorțul de fostul ei partener, fiica a conștientizat, în urma situațiilor din ultima perioadă, că nu se află pe primul loc în viața tatălui ei.

„Fiica mea nu l-a iertat pe tatăl ei. Asta îi face foarte rău, din păcate, cu povestea asta nouă cu căsătoria, pentru că ea retrăiește povestea pe care eu nu o mai trăiesc. Lumea zice că încă îl mai iubesc pe Papadopol. Nu se pune problema așa. Eu nu mai sufăr acum, mă distrează, pot să zic orice că nu mai am nicio treabă, dar Ruxi suferă, pentru că ea și-ar fi dorit să fie prima în sufletul tatălui ei și iar descoperă după atâția ani că nu e.

Citește și: Ioana Ginghină, despre Alexandru Papadopol, la șase ani de la divorțul lor: „Era băiat rău! Mi-am învățat lecția!” Ce dezvăluiri a făcut despre fostul soț

Citește și: Ioana Ginghină, detalii uluitoare, după ce Ruxandra nu a fost invitată la nunta tatălui ei, Alexandru Papadopol: „Ea a fost acolo”. Cum l-a cunoscut actrița pe iubitul fiicei sale

Citește și: Ruxandra Papadopol nu a fost invitată la nunta tatălui ei, Alexandru Papadopol. Dezvăluiri emoționante făcute de Ioana Ginghină: „Ți se rupe sufletul”

Citește și: De ce a refuzat Ioana Ginghină să participe la Asia Express. Actrița a primit invitația din partea postului Antena 1

Crede-mă, trece printr-o perioadă grea. Eu stau și mă rupe ca mamă, pentru că nu am cum să o ajut. În tot tumultul emoțiilor de adolescent, nu avea nevoie de această căsătorie neanunțată. Puteau să fie lucrurile mai curat făcute, să îi spună mai din timp, să o pregătească. Când ai un copil, da, îți refaci viața, dar eu nu m-am măritat cu Cristi până când nu am știut că ea e pregătită să primească.”, a spus Ioana Ginghină, la „Online story”, potrivit Cancan.

Alexandru Papadopol s-a căsătorit cu actrița Cristiana Luca

Întreaga situație dintre Ruxandra și tatăl ei a pornit de la faptul că Alexandru Papadopol s-a cununat religios cu actrița Cristiana Luca, acum mai bine de o lună, iar adolescenta nu a fost invitată. Ceremonia a fost discretă, ferită de ochii publicului, și s-a desfășurat doar în prezența a câtorva apropiați ai cuplului.

Într-un interviu recent, Ioana Ginghina spunea că a aflat de această căsătorie din presă, ceea ce înseamnă că fostul ei partener nu le-a anunțat că urmează să facă pasul cel mare alături de noua parteneră.

„Noi am aflat de la presă, de la teatru, eu am venit la teatru, am aflat, adică noi am aflat din niște bârfe, niște lucruri pe care trebuia să le afle ea. Repet, ea a fost acolo, la ei, a stat o săptămână – 10 zile, cât am fost eu plecată în Malaysia. Puteau să-i zică”, a mai spus actrița, potrivit sursei citate anterior.

Foto – Instagram/Facebook

Urmărește-ne pe Google News