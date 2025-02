Ruxandra Papadopol nu a fost invitată la nunta tatălui ei, Alexandru Papadopol. Dezvăluiri emoționante făcute de Ioana Ginghină: „Ți se rupe sufletul”

Alexandru Papadopol s-a însurat pe 14 februarie cu actrița Cristiana Luca, în cadrul unei ceremonii secrete. Nici măcar fiica actorului, Ruxandra Papadopol, nu a știut de planurile tatălui ei, acesta invitând-o la nuntă pe singura sa fată, după ce aceasta a aflat din presă că părintele ei urmează să se căsătorească. Ioana Ginghină a povestit prin ce a trecut în acele zile fiica sa.

Ruxandra Papadopol, supărată pe tatăl ei, Alexandru Papadopol

Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol au divorțat în anul 2019, iar fiica lor, Ruxandra (17 ani), a rămas în grija mamei. Actrița și-a refăcut viața cu Cristi Pitulice, iar acum și fostul ei soț și-a regăsit liniștea în brațele mai tinerei actrițe Cristiana Luca. Aceștia s-au căsătorit chiar de Ziua Îndrăgostiților, însă marea absentă a fost fiica actorului.

Invitată în emisiunea lui „Cătălin Măruță” de pe Pro TV, Ioana Ginghină a dezvăluit că Ruxandra a fost foarte tristă zilele acelea, după ce a aflat din presă că tatăl ei urmează să se însoare. Mai mult, actorul i-a trimis o invitație fiicei sale de abia după ce Ioana Ginghină i-a reproșat că nu i-a spus nimic fiicei lor.

„Gândește-te că ea nu a fost invitată la nuntă, a aflat din presă. Deci, crede-mă, pentru asta nu mai pot să-l iert”, a afirmat Ioana Ginghină.

Actrița a povestit că Ruxi a fost foarte tristă în ziua în care tatăl ei s-a însurat.

„Tu știi cât de amărâtă a fost copila asta în acele zile? Știi ce mi-a zis după ce a apărut tot în presă? Am avut repetiție în dimineața aia, dar când am ajuns acasă, am găsit-o atât de mâhnită…mi-a zis un singur lucru: „L-a durut pe tata undeva că m-am supărat eu”, a mai spus Ioana Ginghină.

Ioana Ginghină, dezvăluiri despre Ruxandra

Ioana Ginghină a mai povestit că fiica sa nu a fost anunțată de propriul tată cu privire la nuntă și la palnurile lui de viitor, lucru care a deranjat-o foarte tare pe adolescentă, care simte că a trecut pe plan secund în viața actorului.

„Ca mamă ți se rupe sufletul când îți vezi copilul atât de amărât. Asta ne spunea și psiholoaga când mergea Ruxi: fata își dorește să fie prima pentru tatăl ei. (…) A fost distrusă efectiv că nu a fost băgată în seamă, că nu a fost…”, a mai spus actrița.

Pentru că Alexandru Papadopol nu i-a spus Ruxandrei despre nunta cu Cristiana Luca și a aflat din presă despre eveniment, adolescenta a decis să nu se prezinte la Starea Civilă pentru a fi alături de tatăl ei în ziua cea mare.

Ruxandra Papadopol este cu atât mai supărată cu cât tatăl ei îi promisese că va afla de la el despre evenimentele importante din viața lui, după ce tânăra a aflat tot din presă despre relația pe care actorul a avut-o cu Adriana Titieni.

