„Când îți clădești fericirea pe nefericirea unei persoane…” Ioana Ginghină, primele declarații după nunta lui Alexandru Papadopol cu Cristiana Luca

Ioana Ginghină (47 ani) a făcut primele declarații după ce fostul ei soț, Alexandru Papadopol (50 ani), s-a însurat cu mai tânăra lui iubită, Cristiana Luca (28 ani), chiar de Ziua Îndrăgostiților. Actrița a dezvăluit că fiica ei, Ruxandra Papadopol, a refuzat invitația la nunta tatălui ei și este foarte supărată.

Ioana Ginghină, primele declarații despre nunta lui Alexandru Papadopol

Alexandru Papadopol s-a însurat civil, vineri, 14 februarie, cu iubita lui, actrița Cristiana Luca. Actorul a invitat-o la Starea Civilă și pe fiica sa din căsnicia cu Ioana Ginghină, Ruxandra, însă adolescenta a refuzat. Acum, Ioana Ginghină spune că Ruxi este foarte supărată din cauza nunții tatălui ei.

Adolescenta este foarte supărată din cauza faptului că a aflat din presă că tatăl ei urmează să se căsătorească, fiind dezamăgită de comportamentul acestuia. La scurt timp după ce presa a scris despre viitoarea lui nuntă cu Cristiana Luca, Alexandru Papadopol și-a contactat fiica și a invitat-o la eveniment. Ruxandra a refuzat invitația, însă mama ei a precizat că există posibilitatea să se răzgândească în ziua evenimentului și să fie alături de actor în ziua cea mare.

„Ruxi nu este cea mai fericită persoană în acest moment… Când îți clădești fericirea pe nefericirea unei persoane, ea fiind chiar fiica ta…”, a declarat Ioana Ginghină pentru Libertatea.

Cum s-a îmbrăcat Alexandru Papadopol la Starea Civilă

Alexandru Papadopol s-a însurat vineri, 14 februarie, cu actrița Cristiana Luca. Cei doi au fost surprinși de paparazzi la Starea Civilă, evenimentul fiind unul discret.

Ambii actori au optat pentru ținute simple, dar elegante. Papadopol a ales să îmbrace o cămașă și o pereche de blugi, în timp ce soția lui a venit îmbrăcată într-o rochie albă și palton în aceeași nuanță, completându-și ținuta cu o pereche de pantofi cu toc.

Ruxandra a aflat din presă de nunta tatălui ei

După ce presa a aflat că Alexandru Papadopol urmează să se însoare pentru a doua oară, fosta lui soție, Ioana Ginghină, a mărturisit că nu știe nimic despre un astfel de eveniment. Gândul ei a mers imediat la fiica sa, care de asemenea nu cunoștea planurile tatălui ei.

„Știu de relația asta, dar nu știu de nicio nuntă. Trebuie să dau și eu vestea mai departe la copil. Că eu ca eu… Trebuia să fie nunta pe 10 ianuarie, ceva de genul… Am așteptat să vină copilul acasă… Am tot fost drăguță, dar eu nu mă mai înțeleg bine cu Alexandru Papadopol din cauza aparițiilor mele în emisiunea lui Cătălin Măruță. Îl deranjează că vin și povestesc. Într-un fel mi-a interzis să mai vin. Pe bune? Și atunci ne-am cam…”, a spus Ioana Ginghină în emisiunea lui Cătălin Măruță.

„Nu m-a deranjat că el se însoară. Eu i-am zis Ruxandrei și ea a reacționat urât, nu mă așteptam. A zis: «Tată, iar aflu din ziare?». Că și de Adriana tot din presă a aflat. Inițial a fost: «Să vezi, că a fost o idee…». Nu l-am sunat, știu de la Ruxi. Îmi plângea copilul, nu vrei să știi ce era la gura ei. Trebuia să-i spună copilului”, a completat actrița.

De asemenea, Ioana Ginghină a precizat că a aflat că fostul ei soț se însoară, de la o colegă de la teatru.

„O colegă m-a întrebat dacă am auzit că Papadopol are nuntă în februarie. I-am dat un mesaj vocal și i-am zis că trebuie să mă duc iar la Ruxi să-i zic. Se însoară, pentru că el i-a spus Ruxandrei, dar m-a rugat să nu zic. Ruxi a cunoscut-o, și eu o cunosc pe fata aia. Eu mă bucur că s-a întâmplat așa. Se căsătorește pe 14 februarie. Noi am aflat joi, cu o săptămână înainte. Vorbim de un bărbat de 50 de ani… E relație serioasă. Noi am aflat de la teatru și de la televizor, de la presă, despre această nuntă. Bănuiesc că e cununie civilă. Asta știu de la Ruxi. El a sunat-o, i-a dat mesaj: «Am o veste bună pentru tine, pe 14 februarie te aștept». Dacă o vedea pe Ruxi, plângea… Relația lor acum e zero. Eu nu am fost invitată”, a mai spus săptămâna trecută Ioana Ginghină.

Sursă foto: Instagram, Facebook

