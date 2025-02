Cine este Cristiana Luca, iubita lui Alexandru Papadopol. Cu ce se ocupă și care este diferența de vârstă dintre ea și actor

Cristiana Luca este femeia care l-a făcut pe Alexandru Papadopol să ajungă din nou în fața altarului. Nunta perechii va avea loc pe 14 februarie, de Ziua Îndrăgostiților. La eveniment este invitată și Ruxandra Papadopol, fiica pe care actorul din „Numai iubirea” o are alături de Ioana Ginghină. Citește în continuare pentru a afla cu ce se ocupă viitoarea soție a lui Alexandru Papadopol, dar și ce diferență de vârstă este între ei.

Cine este Cristiana Luca, iubita lui Alexandru Papadopol

Alexandru Papadopol și Cristiana Luca se căsătoresc vineri, 14 februarie, după o relație discretă, despre care nu se cunosc foarte multe detalii până la acest moment. Evenimentul a fost confirmat în urmă cu o săptămână de fosta soție a protagonistului din „Două lozuri”, actrița Ioana Ginghină, în emisiunea „La Măruță”.

Cristiana Luca este o actriță care s-a născut pe 16 decembrie 1996 la Piatra Neamț, potrivit profilului ei de Facebook. Tot de acolo aflăm că din ianuarie 2020, Cristiana își desfășoară activitatea la Teatrul de Stat din Constanța. Aceasta a absolvit atât facultatea, cât și masterul la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” (UNATC) din București.

Ce diferența de vârstă este între Alexandru Papadopol și Cristiana Luca

Deși, în prezent, Cristiana Luca este stabilită în București, ea activează la Teatrul de Stat din Constanța. Potrivit Pro TV, Cristiana este o tânăra actriță foarte apreciată în lumea teatrului. Asemeni partenerului ei de viață, Cristiana este și ea extrem de discretă în ceea ce privește viața personală.

Între Alexandru Papadopol și viitoarea lui soție este o diferență de vârstă considerabilă, de aproape 22 de ani. Actorul va împlini 50 de ani în această primăvară, pe 5 aprilie, în timp ce iubita lui a împlinit 28 de ani în decembrie 2024.

Ce spune Ioana Ginghină despre nunta fostului ei soț

Ioana Ginghină (47 de ani) a făcut publică informația despre nunta fostului soț după ce acesta a invitat-o pe fiica lor la eveniment cu doar o săptămână înainte.

„Nu m-a deranjat că el se însoară. Eu i-am zis Ruxandrei și ea a reacționat urât. Nu mă așteptam. A zis: «Tata, iar aflu din ziare?». Că și de Adriana (Titieni, fosta iubită a actorului – n.red.) tot din presă a aflat. Inițial a fost: «Să vezi, că a fost o idee…». Nu l-am sunat, știu de la Ruxi. Îmi plângea copilul, nu vrei să știi ce era la gura ei. Trebuia să-i spună copilului. (…)

Ruxi a cunoscut-o. Și eu o cunosc pe fata aia. Eu mă bucur că s-a întâmplat așa. Se căsătorește pe 14 februarie. Noi am aflat joi, cu o săptămână înainte. Vorbim de un bărbat de 50 de ani… E relație serioasă. Noi am aflat de la teatru și de la televizor, de la presă, despre această nuntă. Bănuiesc că e cununie civilă. Asta știu de la Ruxi. El a sunat-o, i-a dat mesaj: «Am o veste bună pentru tine, pe 14 februarie te aștept». Dacă o vedea pe Ruxi, plângea… Relația lor acum e zero. Eu nu am fost invitată”, a povestit actrița, la Pro TV.

Despre relația dintre Alexandru Papadopol și Cristiana Luca s-a aflat în februarie 2025, după ce actorul a fost acuzat pe TikTok că și-a părăsit iubita înainte de nuntă.

Foto: Facebook / Cristiana Luca

