Alexandru Papadopol, acuzat că și-ar fi părăsit iubita înainte de nuntă. Cum răspunde actorul: „Un caz clasic de hărțuire”

Alexandru Papadopol (49 ani) se află în centrul unui scandal de proporții. Actorul este acuzat că și-a părăsit iubita, o actriță din Constanța, înainte de nuntă. Acuzațiile sunt aduse de presupusul tată adoptiv al femeii, care susține că actorului îi este rușine că partenera sa ar fi fost adoptată de la o casă de copii. Actorul a explicat că nimic nu este adevărat, iar omul din spatele contului de pe TikTok nu este tatăl Cristianei Luca, acestuia fiindu-i furată identitatea.

Alexandru Papadopol, acuzat că și-a părăsit iubita înainte de nuntă

Alexandru Papadopol se află în centrul unui scandal de proporții, după ce un bărbat l-a acuzat public că și-a părăsit iubita, cu puțin timp înainte de nunta care ar fi trebuit să aibă loc anul acesta.

După divorțul de Ioana Ginghină, actorul a ales să își țină viața privată departe de ochii curioșilor și se pare că acesta avea o relație cu o actriță de la Teatrul de Stat din Constanța, de care a decis să se despartă, deși urma să ajungă la altar cu ea.

Tatăl actriței susține în mediul online că Alexandru Papadopol i-ar fi lăsat fata adoptivă cu ochii în soare înainte de nuntă.

Gheorghe Căpitan, așa cum se identifică pe TikTok bărbatul, a distribuit pe rețelele sociale fotografii cu Cristiana Luca (28 ani), o tânără actriță care evoluează pe scena Teatrului de Stat din Constanța. Acesta spune că Alexandru Papadopol, care ar fi avut o relație cu fiica sa, a părăsit-o pe motiv că îi este rușine cu familia ei.

Mai multe clipuri distribuite pe pagina de TikTok a bărbatului anunță marea nuntă dintre celebrul actor și Cristiana Luca.

Care ar fi motivul pentru care actorul ar fi anulat nunta

Pe data de 10 ianuarie 2025, Gehorghe Căpitan anunța pe platforma online că urmează să devină socrul lui Alexandru Papadopol. Însă, după câteva zile, bărbatul a revenit pentru a dezvălui că nunta nu va mai avea loc.

„Papadopol nu ne mai vrea fata. Adio, nuntă! Motivul? Fata este adoptată de la o casă de copii. Domnului actor îi este rușine cu noi”, a scris Gheorghe Căpitan pe TikTok.

Într-o altă postare, bărbatul îi reproșează lui Alexandru Papadopol că familia Cristianei a făcut multe sacrificii pentru ca ei să fie împreună. Acesta susține că i-a plătit chiar și chiria unei garsoniere în București, pentru ca cei doi actori să aibă parte de intimitate.

Oamenilor, Papadopol vine la Piatra Neamț cu șapca pe ochi, așa cum a venit și la noi de Paști, singur, fata ne-a trimis-o cu trenul, și ne-a dat ordin să-i facem salată boeuf. Și acum nu mai vrea nuntă cu fata noastră. Rușine Papadopol, ți-am plătit chirie la garsoniera din București, noi ne-am sacrificat, măgarule, ca să ai intimitate cu fata noastră”, este un alt mesaj transmis de tatăl presupusei iubite a lui Alexandru Papadopol.

Primele declarații ale lui Alexandru Papadopol

Alexandru Papadopol a preferat să nu vorbească despre relația pe care ar avea-o cu Cristiana Luca, însă a dezvăluit că bărbatul care a postat pe TikTok nu este tatăl actriței, întrucât acestuia i-a fost spart contul și i s-a furat identitatea.

„Se pare că este vorba despre un furt de identitate. Persoana în cauză a făcut deja plângere penală, știu că are înregistrare la Poliție. Nu știu, mai mult de atât nu pot să vă spun. O să iau și eu legătura cu avocatul meu, să văd ce se poate face într-o astfel de situație”, a declarat actorul pentru Fanatik.

„Mă rog, e vorba de o persoană căreia i s-a furat identitatea. E un caz clasic de hărțuire”, a precizat Alexandru Papadopol, explicând că i-a fost furat identitatea tatălui Cristianei Luca.

Întrebat dacă i s-a furat identitatea părintelui actriței, actorul a răspuns: „Da… Și cineva a postat în numele lui. Omul a depus plângere, are număr de înregistrare. Eu nu am știut, nu am TikTok, nu știam care sunt algoritmii și cum funcționează aplicația asta”.

Mai târziu, Alexandru Papadopol a vorbit despre acest lucru și în mediul online, unde a explicat că este vorba de un caz de hărțuire.

„Mă simt nevoit să fac o postare în care să încerc să lămuresc niște întâmplări cel puțin ciudate din ultimele zile. Neavând TikTok, nu le-am dat importanță… Am aflat, însă, cât de multă suferință poate fi provocată oamenilor prin intermediul rețelelor de socializare. Recunosc… nu bănuiam. Unui om pe care îl cunosc i s-a furat identitatea pe tik-tok și altcineva postează în numele lui lucruri mincinoase despre mine și Cristiana Luca. Este un caz clasic de hărțuire în care nu vrem să fim implicați. Există deja o plângere penală pe numele hărțuitorului. Las în comentarii numărul de înregistrare de la Poliția Piatra Neamț, precum și o captură de ecran care conține un text ce reprezintă o imensă lipsă de empatie la adresa unei ființe umane. Am vorbit cu avocatul meu și voi face si eu o plângere la poliție”, a scris actorul pe pagina sa de Facebook.

Ioana Ginghină, despre relația fostului ei soț

La rândul ei, Ioana Ginghină a dezvăluit că ea știa despre relația pe care o are fostul ei soț cu actrița din Constanța, dar nu știa nimic de nicio nuntă.

„Da… Nu am știut de planuri de nuntă. Tot ce știu e că e în această relație de ceva timp, dar, în rest, nu știu nimic. Acum trebuie să am grijă de Ruxandra, care, din păcate, trece prin asta a doua oară. Află de toate astea din presă și nu direct de la sursă”, a afirmat actrița pe pentru publicația menționată anterior.

