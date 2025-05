Marilu Dobrescu susține că Iustin Petrescu a fost violent fizic în relația lor: „M-a sufocat în pat”

Marilu Dobrescu susține că fostul ei iubit, Iustin Petrescu, a fost violent fizic cu ea pe parcursul relației lor. Când s-au despărțit, influencerița spune că i-a oferit fostului partener suma de 30.000 de euro și că au semnat un Acord de Confidențialitate, respectiv un contract legal care obligă părțile să păstreze confidențialitatea informațiilor împărtășite. Astfel, din raționamente legale, Marilu nu l-a menționat cu nume și prenume pe Iustin în declarațiile sale.

Marilu Dobrescu susține că Iustin Petrescu a fost violent fizic în relația lor

Marilu Dobrescu (26 de ani) susține că Iustin Petrescu a bătut-o în timpul relației lor. Influencerița și fostul ei iubit au anunțat, în primăvara anului trecut, printr-un videoclip publicat pe YouTube, că au decis de comun acord să se despartă. La acel moment, motivele despărțirii se învârteau în jurul nereușitei de a concepe un copil, deși amândoi își doreau acest lucru.

Acum, Marilu susține că Iustin a avut un comportament nepotrivit de la începutul relației lor. Influencerița povestește că Iustin nu avea un serviciu atunci când s-au cunoscut, și că după doar câteva săptămâni de relație s-au mutat împreună în apartamentul ei. Foarte rapid, Iustin a insistat să o ajute în cariera online, să o fotografieze, filmeze și să editeze videoclipurile ei, justificând astfel faptul că se întrețineau din cariera ei.

„Fac acest video pentru sufletul meu. Mi-e frică pentru că, odată ce lansez videoclipul ăsta, știu că o să vină după mine. (…) O să facă tot ce-i stă în putere să mă distrugă. Despre asta e vorba”, spune Marilu cu lacrimi în ochi.

Ulterior, Marilu a detaliat episoadele violente.

„Vreau să vă zic de un episod peste care am trecut pentru că am fost programată de el să trec.. Episodul ăsta m-a urmărit ani de zile, până la finalul relației. M-a bătut. Pot să recunosc după atâta timp că am fost bătută de el. Știu că mama o să se uite și o să i se rupă inima. Omul ăsta m-a bătut și, din momentul în care m-a bătut, nu am mai fost același om. Știam că nu e ok. Tot comportamentul meu mai departe a fost ciudat, pentru că știam ce mi-a făcut. Nu mai puteam să-l respect. Aveam un an de relație. Niciodată până atunci nu fusese violent”, a povestit tânăra.

Marilu Dobrescu a detaliat primul și cel mai grav episod de violență

Urmează detalii cu un puternic impact emoțional.

„M-a mințit că a fost vina mea, că eu l-am provocat, că eu n-am zis ceva bine, că am meritat-o și că am încercat să mă apăr. Eram în bucătărie, aveam o discuție acidă. Închideam un dulap de la bucătărie și răspundeam nervoasă la ce zicea. Îmi amintesc cum i s-au făcut ochii negri. M-a luat de păr, m-a pus pe jos și m-a tras efectiv de păr până în dormitor, care era în partea cealaltă a casei. (…) M-a tras de picior până în dormitor.

Avea un prieten care trebuia să vină la noi atunci. M-a pus în pat, m-a tras în pat, și-a pus efectiv genunchiul pe pieptul meu și a încercat să mă sufoce. În timpul ăsta îmi dădea pumni. Îmi aminteam că eram în pat, primeam pumni și încerca să mă sufoce cu piciorul pus pe pieptul meu. Nu mai putea să respir. Încercam să acționez, să dau înapoi. Nu zicea nimic, pur și simplu continua cu bătaia. După mi s-a rupt filmul și nu mai știu ce s-a întâmplat. Nu știam cum să fug, voiam să fug. Telefonul era aruncat nu știu pe unde.

După ce m-a bătut mai mult de jumătate de oră, a fost oricum mult, am dat să fug. A fost un moment în care am putut să fug, am luat telefonul și am sunat o prietenă”, a povestit Marilu Dobrescu.

Prietena ei și iubitul acesteia de atunci au ajuns foarte repede la Marilu și au luat-o cu mașina la ei acasă. După câteva ore, influencerița s-a întors acasă, unde Iustin și-a cerut iertare, spunând însă că ea l-a provocat.

„Omul ăla m-a sufocat în pat”, mai spune Marilu cu lacrimi în ochi.

Ce dovezi are Marilu Dobrescu în susținerea declarațiilor sale

Al doilea moment violent, mai spune Marilu, s-ar fi petrecut în trafic. „Când nu-i convenea ceva sau îl enervam, mă trăgea de păr”, susține influencerița. La un moment dat, Marilu povestește că au fost opriți pe poliție, dar că i-au lăsat să plece după ce ei au insistat că se jucau.

Tânăra mai povestește că toate ușile din apartamentul lor aveau pumni pentru că Iustin ar fi avut episoade violente asupra altor obiecte din jur.

În susținerea afirmațiilor sale, Marilu a făcut public schimbul de mesaje dintre ea și persoana pe care a chemat-o să îi fie alături după primul și cel mai grav presupus episod violent dintre ea și Iustin Petrescu. Vezi mesajele în galeria foto.

Cum se apără Iustin Petrescu

Ulterior declarațiilor lui Marilu, Iustin Petrescu a reacționat. Bărbatul susține că Marilu a fost, de fapt, cea violentă în relația lor.

„Știu cum este să te acuze cineva pe nedrept. Știu cum este să fii sabotat. Știu cum este să auzi că șantajezi tu, cu existența ta. Știu cum este să fii sechestrat într-un apartament. Știu cum este să suni la poliție. Știu cum este să ți se ia telefonul din mână, știu cum este să te uiți la telefon, când poliția sună înapoi și să nu poți să ajungi la el. Știu cum este să încerci să ieși de acolo. Știu cum este să țipi după ajutor în speranța că te aud vecinii. Știu cum este să te filmeze cineva în timp ce altcineva te strânge de gât și alții țipă”, sunt o parte din declarațiile lui Iustin Petrescu.

