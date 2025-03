Cum arată casa pe care Marilu Dobrescu o vinde cu aproape 300.000 euro. Influencerița s-a mutat în Australia

Marilu Dobrescu a decis să-și vândă casa din România pentru a-și cumpăra o proprietate în Australia, unde locuiește de mai multe luni. Influencerița cumpărase vila din București pentru a întemeia o familie cu fostul iubit, Iustin Petrescu, acolo.

Cum arată casa pe care Marilu Dobrescu o vinde cu aproape 300.000 euro

Marilu Dobrescu (26 de ani) locuiește de mai multe luni în Australia, unde spune că s-a simțit din prima ca acasă. Înainte să se mute și să decidă să-și vândă casa din România, influencerița a cunoscut în mediul online mai multe persoane din Australia, pentru a-și forma un cerc de prieteni.

„Oamenii aici sunt foarte relaxați. E departe de majoritatea necazurilor din lumea asta, e foarte sigur. Oamenii câștigă foarte bine, calitatea vieții e foarte ridicată. Au varietate de faună, floră. E exotic, e foarte tropical. În fiecare zi sunt șocată că sunt aici. Am cunoscut foarte multă lume. Sunt foarte deschiși. Australienii sunt super caterincă. Mă simt al naibii de bine”, a povestit Marilu Dobrescu, pe YouTube.

Vrea să-și cumpere o casă în Australia

Viza lui Marilu Dobrescu expiră după un an, însă ea își dorește să rămână în Australia, motiv pentru care își dorește să cumpere o proprietate acolo. Ca să poată face acest lucru, influencerița își vinde vila din București.

„I-am refăcut exteriorul. Am refăcut curtea, am băgat bani în ea de când am cumpărat-o. Acum vreau să o vând, am oprit lucrările. Vreau să-mi iau o casă într-un orășel de pe lângă un oraș mare. Pentru că orășelele astea se dezvoltă foarte mult, prețul o să tot crească, deci pot să o vând mai scump dacă vreodată vreau să plec de aici. Pe mai departe, vreau să explorez Australia”, a mai spus Marilu, în mediul online.

Câte camere are vila lui Marilu Dobrescu

Casa lui Marilu Dobrescu din București are două etaje. La parter se regăsesc un hol, o toaletă, un living spațios, o bucătărie, două cămări și un garaj.

La primul etaj se află trei dormitoare și două băi, iar la al doilea există trei încăperi, un dormitor cu balcon, o toaletă pe care influencerița voia să o transforme în spălătorie, și încă o cameră în care nu a vrut să arate ce se afla. Elementul care a convins-o să investească în vilă a fost terasa de la al doilea etaj, unde plănuia să amenajeze un jacuzzi.

Foto: Capturi YouTube

