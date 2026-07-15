Bat clopote de nuntă pentru Daria Crișan și Darisian Luncanu. Povestea de dragoste dintre magician și fiica lui Cătălin Crișan

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Daria Crișan și Darisian Luncanu formează un cuplu de mai mulți ani, după ce s-au cunoscut în facultate. Recent, fostul concurent la iUmor a dezvăluit cum plănuiește să o ceară pe fiica lui Cătălin Crișan în căsătorie.

Bat clopote de nuntă pentru Daria Crișan și Darisian Luncanu

Daria Crișan, fiica lui Cătălin Crișan, ar putea spune în curând „da”! După aproximativ șase ani de relație, iubitul său, actorul Darisian Luncanu, pregătește o cerere în căsătorie spectaculoasă.

Într-un interviu pentru Click!, magicianul de la iUmor, sezonul 15, a dezvăluit că pregătește un moment spectaculos pentru a o cere în căsătorie pe iubita sa. Deși detaliile rămân deocamdată confidențiale, Darisian a confirmat că planurile sunt în plină desfășurare. „Ne căsătorim. Nu pot să spun când, dar, cum am mai zis, dacă tot este magie la mijloc, vreau să fie cea mai spectaculoasă cerere în căsătorie posibilă. Am planul făcut, dar mai durează. În sensul bun, adică.”

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Povestea de dragoste dintre Daria Crișan și Darisian Luncanu

Daria și Darisian s-au cunoscut în perioada studenției și, de atunci, au construit o relație bazată pe încredere și respect reciproc. Fiecare dintre ei recunoaște impactul pozitiv pe care l-au avut unul asupra celuilalt. Întrebat dacă și-a cucerit iubita prin magie, actorul a răspuns: „Nu neapărat. Când vine vorba de iubire și de dragoste, eu sunt cel mai nemagician și cel mai fraier om posibil. Nu așa am cucerit-o. Am cucerit-o pentru că ne-am înțeles bine, a fost chimie, a fost o conexiune și suntem împreună de aproape șase ani“.

Legătura lor profundă a fost primită cu entuziasm de familia Dariei. Actorul a menționat că are o relație excelentă atât cu tatăl acesteia, cât și cu mama sa, Lucia Bubulac. Această apropiere de familia iubitei sale este, fără îndoială, un factor important în consolidarea relației lor.

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Cariera Dariei Crișan prinde aripi

Daria Crișan este o artistă talentată care își construiește propriul drum în muzică și actorie. În prezent, aceasta lucrează la un proiect muzical alături de fratele său, Raris Crișan. „Este în studio cu fratele ei și lucrează la o piesă nouă, care o să fie mișto”, a spus Darisian.

Mai mult, actorul nu exclude o colaborare artistică cu Daria în viitor: „Vreau. Am compus piese pentru ea. O să fac și o piesă cu ea, dar mult mai încolo. Dacă aș putea cânta cum cântă ea… pentru că ea este ultra-mega talentată”.

Foto: Instagram

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