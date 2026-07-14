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Diana Constantin, fostă concurentă la Insula iubirii, și-a sărbătorit aniversarea de 30 de ani cu două vești majore: s-a căsătorit în secret și a anunțat că va deveni mamă.

Diana Constantin de la Insula Iubirii s-a căsătorit în secret și este însărcinată

Diana Constantin, una dintre cele mai controversate concurente de la Insula Iubirii, a făcut două anunțuri majore. A dezvăluit că s-a căsătorit în secret, cu un medic estetician, și, totodată, că este însărcinată. Vestea a fost împărtășită chiar de ziua ei de naștere, într-o vacanță romantică în Italia, marcând astfel începutul unui nou capitol în viața sa.

„Viața mi-a oferit cel mai frumos dar dintre toate. Un mic suflet crește în mine și, odată cu el, se naște o nouă versiune a mea. La 30 de ani nu primesc doar flori, urări sau cadouri. Primesc șansa de a deveni mamă. Și cred că acesta este începutul celui mai frumos capitol din viața mea. Bună, 30. Bună, cea mai frumoasă iubire”, a scris Diana Constantin în mediul online.

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A participat de două ori la Insula Iubirii

Diana a ajuns în atenția publicului odată cu sezonul 3 Insula Iubirii, când a participat alături de iubitul ei de atunci, Ben. La acel moment, Diana a călcat strâmb cu ispita Andi. După ce s-a întors din Thailanda, Diana s-a cuplat cu Aurel, fost concurent și el în sezonul 3. Ulterior, ambii au participat ca și cuplu în sezonul 5 al emisiunii. Nici relația lor nu s-a dovedit a fi de lungă durată. Mai târziu, în sezonul 5, a revenit pe insulă pentru a-și testa iubirea cu Aurel, un alt fost concurent.

Din punct de vedere profesional, Diana Constantin a ales să își urmeze pasiunea pentru frumos. Și-a deschis o florărie, pe care o promovează cu succes pe rețelele sociale. Acum, cu o viață personală liniștită și împlinită, Diana se pregătește să își îmbrățișeze noul rol: cel de mamă.

Foto: Instagram/@diana_schwartz15

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