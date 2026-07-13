Povestea de dragoste dintre Erling Haaland și iubita lui, Isabel Haugseng Johansen. Ea a făcut primul pas și împreună au un copil

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Erling Haaland, unul dintre jucătorii de fotbal care s-au remarcat la Cupa Mondială din 2026, și iubita lui, Isabel Haugseng Johansen, formează un cuplu de cinci ani. Cum a început povestea lor de iubire.

Povestea de dragoste dintre Erling Haaland și Isabel Haugseng Johansen

Erling Haaland, titular al echipei naționale de fotbal a Norvegiei, recent eliminată de Anglia de la Cupa Mondială 2026, s-a remarcat datorită performanțelor sale de pe teren, dar și datorită personalității sale pline de umor, care l-a făcut viral pe internet. În vârstă de 25 de ani, sportivul este discret când vine vorba de viața personală. El și iubita lui Isabel Haugseng Johansen, formează un cuplu de cinci ani și împreună au un fiu.

Haaland și Isabel se cunosc din copilărie, crescând amândoi în Bryne, un orășel din sud-vestul Norvegiei. Mai mult, cei doi au jucat fotbal împreună. Deși au crescut împreună, relația lor a început mult mai târziu, în 2021. Când Haaland s-a mutat în Germania pentru a juca la Dortmund, Isabel i-a scris pe Instagram.

„Mi-a trimis un mesaj. Obișnuiam să jucăm la același club de fotbal. Ea a fost cea care m-a remarcat, nu eu”, a declarat Haaland într-un interviu pentru Norwegian broadcaster NRK.

De asemenea, el a împărtășit câteva sfaturi despre întâlniri, inspirate din relația lor. „Dacă am vreun sfat? Este să ieșiți și să socializați. Să întâlniți oameni și să îi cunoașteți. Din experiența mea, îți găsești iubita când te aștepți mai puțin. Dacă ești mereu în căutarea unei iubite, nu o vei găsi niciodată”, a explicat.

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Cu ce se ocupă Isabel Haugseng Johansen

Deși formează un cuplu de cinci ani și au un copil împreună, Haaland și partenera lui nu au făcut declarații despre o nuntă în viitorul apropiat. Băiețelul lor, căruia nu i-au dezvăluit nici numele nici chipul până acum, s-a născut în decembrie 2024 și i-a schimbat sportivului modul în care se raportează la carieră.

„Poți fi pregătit fizic, dar trebuie să fii pregătit și mental”, a spus el, pentru Associated Press. „Și, sincer să fiu, faptul că am un copil mă face să fiu și mai bun, pentru că reușesc să mă detașez mai mult decât niciodată.” El a adăugat: „Nu mă gândesc deloc la fotbal… Când ajung acasă, mă relaxez și mai mult. Cred că trebuie să-i mulțumesc fiului meu.”

Ca familie, cei trei iubesc fotbalul, gătitul și călătoriile.

Când Haaland s-a orientat către fotbalul profesionist, Isabel Haugseng Johansen s-a reorientat către lumea modei. Ea este model și creatoare de conținut, având peste 1,2 milioane de urmăritori pe Instagram. Isabel a apărut de multe ori în reviste, în calitate de ambasadoare a Juvelér Langaard, și se așteaptă ca în toamna anului 2026 să lanseze o colecție de bijuterii realizată de ea însăși.

Foto: Instagram

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