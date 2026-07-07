Actrița Slaine Kelly din „The Tudors” a murit la 43 de ani, răpusă de cancer

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Actrița Slaine Kelly, din serialul „The Tudors”, a murit la doar 43 de ani, pe 4 iulie 2026. Răpusă de cancer, aceasta lasă în urmă un fiu de 11 ani.

Slaine Kelly din „The Tudors” a murit la 43 de ani, răpusă de cancer

Slaine Kelly s-a stins din viață la doar 43 de ani, după o luptă grea cu o boală necruțătoare. Vestea tragică a fost confirmată de familie, iar rețelele sociale s-au umplut de mesaje de condoleanțe și omagii emoționante.

Slaine Kelly a fost o forță creativă în industria filmului, activând atât ca actriță, cât și ca producătoare și scenaristă. Celebritatea sa a explodat odată cu interpretarea memorabilă a personajului Jane Seymour din celebrul serial „The Tudors” (Dinastia Tudorilor). Publicul a admirat-o și pentru rolurile din serialul „Raw” și filmele „The O’Briens” (2013) sau „Rise of the Footsoldier: Part II” (2015).

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„S-a stins din viață în pace, acasă, înconjurată de familia ei iubitoare”

Din păcate, Slaine a pierdut lupta cu cancerul pe 4 iulie 2026, lăsând în urmă un fiu de doar 11 ani. Într-o declarație publicată de familie și citată de Cancan, s-a transmis că actrița „s-a stins din viață în pace, acasă, înconjurată de familia ei iubitoare”.

Actorul Paddy Courtney, unul dintre colegii și prietenii apropiați ai lui Slaine, a împărtășit un mesaj emoționant pe rețelele sociale, descriind-o drept o persoană cu un „spirit plin de curiozitate jucăușă și spirit de ștrengăriță“. „Am fost destul de norocos să mă aflu în orbita ei în multe roluri — ca amic, coleg de platou și confident. Îți mulțumesc pentru hohotele de râs”, a scris acesta.

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Dincolo de cariera artistică s-a implicat și în cauze sociale

Familia sa a transmis un omagiu profund emoționant, subliniind dragostea și devotamentul său ca fiică, mamă, soră și prietenă. „Slaine va rămâne cu drag în amintirea tuturor pentru activitatea ei, pentru spiritul ei și pentru contribuția la înființarea fermei St Anne’s City Farm.”

Dincolo de cariera cinematografică, Slaine Kelly a fost un model de implicare și dăruire, fiind co-fondatoare a fermei urbane St Anne’s City Farm din Dublin, un proiect destinat comunității. Moștenirea ei rămâne vie prin impactul avut atât în viețile celor dragi, cât și în inimile milioanelor de fani care au admirat-o pe ecrane.

Foto: Getty Images

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