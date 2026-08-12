Jon Hamm va deveni tată pentru prima oară la 55 de ani: „Voi fi un tată în vârstă”. Soția actorului, Anna Osceola, este însărcinată

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Jon Hamm și Anna Osceola așteaptă primul lor copil împreună, la trei ani de când și-au oficializat relația. Între actori este o diferență de vârstă de 17 ani, ea având 38, iar el 55.

Jon Hamm și Anna Osceola vor deveni părinți pentru prima oară

Jon Hamm și Anna Osceola vor deveni părinți pentru prima oară în doar câteva luni. Vestea vine la trei ani de la nunta actorilor, din iunie 2023. Cei doi s-au cunoscut pe platourile de filmare ale serialului „Mad Men” și formează un cuplu din 2020.

Jon Hamm și Anna Osceola s-au căsătorit în același loc în care s-a filmat ultimul episod din serialul „Mad Men”, pe platourile căruia s-au cunoscut. La eveniment au participat familia și prietenii lor celebri, printre care Billy Crudup, Paul Rudd și Tina Fey. Perechea și-a făcut intrarea pe tema muzicală a filmului James Bond din 1967, „You Only Live Twice”.

La scurt timp după nuntă, Hamm a vorbit într-un interviu pentru „The Hollywood Reporter” despre posibilitatea de a-și mări familia. Actorul a mărturisit că, din cauza divorțului părinților săi pe când el era foarte mic, „nu considera căsătoria ca fiind ceva important”, dar, de când s-a căsătorit cu soția sa, „speră ca mariajul lor să se concretizeze prin apariția unor copii”. „Sunt conștient că am 53 de ani”, a recunoscut el. „Voi fi un tată în vârstă, dar așa e viața. Ar putea fi un lucru bun. Vom vedea.”

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Jon Hamm și Anna Osceola, parteneri de viață și colegi de muncă

În aprilie 2026, Hamm a povestit revistei People cum a fost să lucreze cu soția la sezonul 2 al serialului „Your Friends & Neighbors”. Actorul îl joacă pe Andrew „Coop” Cooper, un fost manager de fonduri speculative devenit hoț, iar Osceola o interpretează pe Maggie Haber, o prietenă din cercul său de prieteni din cartier.

„A fost minunat ca soția mea, Anna, să vină și să facă parte din proiect”, a declarat Hamm pentru sursa citată. „E distractiv să mergem împreună la muncă. Uneori putem să luăm și câinele cu noi, ceea ce e plăcut. Economisim bani pe serviciile de îngrijire a câinelui.”

Hamm a spus că un alt avantaj neașteptat al colaborării cu Osceola este faptul că nu mai este nevoie „să port o conversație de o oră despre ce am făcut la serviciu”. „Putem economisi tot timpul ăsta”, a glumit el. „E minunat.”

Foto: Profimediaimages.ro

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