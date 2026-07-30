Motivul sfâșietor pentru care fotbalistul Marc Cucurella nu-și prinde părul la meciuri

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Marc Cucurella, titular la naționala Spaniei, câștigătoarea Cupei Mondiale 2026, are un motiv sfâșietor pentru care nu-și prinde părul creț la meciurile de fotbal. Deși a devenit parte din identitatea sa fotbalistică, motivul este mult mai emoționant.

Motivul incredibil pentru care fotbalistul Marc Cucurella nu-și prinde părul la meciuri

Decizia lui Marc Cucurella de a nu-și prinde părul la meciurile sale de fotbal are o semnificație profund personală. Fundașul spaniol își poartă părul desfăcut pentru ca fiul său, Mateo, care are autism, să îl poată recunoaște cu ușurință pe teren. Cucurella și partenera sa, Claudia Rodriguez, au povestit despre experiența lor după ce Mateo a fost diagnosticat cu autism și despre modul în care acest lucru a transformat viața familiei lor.

Cucurella a ales să-și poarte părul desfăcut pentru ca fiul său cel mare, Mateo, care suferă de autism, să-l poată recunoaște cu ușurință în timpul meciurilor. Este un gest mic care înseamnă totul pentru familia sa și reflectă modul în care fotbalul și rolul de tată au devenit strâns legate în viața sa.

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„Am trecut prin cele mai grele luni ale noastre”

Cucurella și partenera sa, Claudia Rodriguez, au observat că Mateo se dezvolta diferit față de ceilalți copii de vârsta lui. Explicația nu a venit imediat, ci a fost un proces intens din punct de vedere emoțional, care a pus la încercare întreaga familie. Într-un documentar difuzat pe Amazon Prime, Rodriguez și-a amintit de acele luni dureroase.

„Am observat că unele lucruri erau diferite față de ceilalți copii. Nu am primit prea mult ajutor din partea școlii și am trecut prin cele mai grele luni ale noastre. În fiecare zi mergeam împreună să-l lăsăm pe Mateo la școală; eram însărcinată și cu Rio, și ne întorceam în fiecare zi plângând. Sunt multe schimbări într-o singură săptămână. E dificil să fii în alte locuri, să ai alte programe, altă mâncare, alte planuri, fără școală, fără terapie, și e greu pentru el”, a povestit Rodriguez.

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„Trebuie să învățăm multe”

Pentru Cucurella, acceptarea diagnosticului a însemnat și să învețe alături de fiul său. „Ai aflat că copilul tău are autism, dar ca părinte nu ești pregătit pentru asta. Așa că trebuie să învățăm multe.” Rodriguez a explicat cum Mateo a schimbat modul în care familia abordează viața de zi cu zi. „Da, probabil că și Mateo ne învață multe. Trebuie să te gândești la Mateo tot timpul. Sau, uneori, vrei să faci ceva, dar nu poți pentru că nu e bine pentru Mateo. Vacanțele sunt întotdeauna dificile.”

Cuplul, care s-a cunoscut în 2018, are acum trei copii: Mateo, Rio și Bella. De-a lungul fiecărei etape din cariera lui, inclusiv perioadele petrecute la Brighton și Chelsea, înainte de transferul la Real Madrid, Rodriguez a rămas una dintre cele mai mari susținătoare ale sale.

Foto: Instagram; Capturi YouTube Prime Video

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