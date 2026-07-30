Mircea Solcanu, declarații cutremurătoare despre tumora pe creier: „Am obosit să mă tot duc la doctor. Riscul e de 50-50 să mă piardă!”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Mircea Solcanu se confruntă din nou cu probleme grave de sănătate, la mai bine de un deceniu de când a fost supus unei intervenții chirurgicale salvatoare la Viena. În urma unor controale medicale recente, medicii i-au confirmat că tumora pe creier a reapărut și continuă să avanseze.

Deși situația sa este din ce în ce mai complicată, fostul prezentator mărturisește că nu își mai dorește să ajungă pe masa de operație, fiind epuizat de anii petrecuți prin spital.

Epuizarea psihică și refuzul unei noi intervenții chirurgicale

Recidiva bolii aduce cu sine riscuri imense, însă Mircea Solcanu afirmă că nu teama este cea care îl oprește să accepte o nouă operație. Fostul prezentator recunoaște că a ajuns la o stare de oboseală profundă în ceea ce privește drumurile la medic și procedurile medicale complexe, fiind pe deplin conștient de pericolul la care s-ar expune în cazul unei noi intervenții pe creier.

Citeşte şi: Mihai Onilă, primele declarații după ce a fost la un pas de moarte: „Mă mai doare puțin abdomenul”. Soția lui, declarații cutremurătoare: „Am crezut că îl pierd”

Citeşte şi: Teo Trandafir, despre viața fără fiica ei, de când nu mai stau împreună. „Nu mă îngrijorez dacă nu îmi răspunde!” Cum s-a schimbat relația lor

Citeşte şi: Oana Roman, apariție surpriză în costum de baie după ce a slăbit spectaculos. Cum s-a fotografiat vedeta

„Nu mi-e frică. Am obosit să mă tot duc la doctor. Nu mai am chef să mă duc la niciun doctor. Poate va trece perioada asta. Teamă nu îmi este. Știu la ce să mă aștept. Am mai fost acolo, n-am așa mari temeri. Nu știi ce se petrece cu tine. Te adorm. Riscul e de 50 – 50 să mă piardă. Și semnezi înainte. Poți rămâne fără mimică. Iar acum, pentru că a înaintat tumora, începe să-mi apese pe nervul optic și rămân și orb. Deja mă pregătesc”, a mărturisit Mircea Solcanu, în podcastul lui Bursucu.

Complicații severe: Riscul de a-și pierde complet vederea

Evoluția formațiunii tumorale a început deja să lase urme vizibile asupra stării sale fizice. După prima intervenție chirurgicală din 2012, auzul i-a fost grav afectat, însă noile investigații arată că presiunea exercitată pe nervii cranieni creează probleme din ce în ce mai mari. Fostul om de televiziune a explicat modul în care a descoperit primele semne ale bolii, dar și ce consecințe are dezvoltarea tumorii în prezent.

„Auzeam după intervenție. Chit că nu mai aveam timpan. Mi s-a înfundat urechea și m-am dus la ORL. Mi-a spus că nu e dintr-o cauză de ORL, mi s-a înfundat dintr-o cauză de neurologie. De fapt, tumora mi-a străpuns timpanul. Eu nu mai am timpan la urechea dreaptă”, a detaliat acesta.

O tumoră rară, dar fără celule canceroase

În ciuda tabloului clinic extrem de complicat și a riscurilor majore pentru vederea sa, există și o veste tehnică pozitivă pe care Mircea Solcanu o subliniază: formațiunea nu este de natură oncologică. Diagnosticul medical indică o tumoră benignă, un detaliu esențial care i-a permis să supraviețuiască atâția ani de la primele investigații.

„M-a anunțat că e o tumoră benignă. Nu e cancer. Totuși, e important și lucru ăsta. S-a refăcut tot benignă. Nu conține celule canceroase. Nu este ceva de natură oncologică. Nici nu mai apucam atâția ani dacă era așa. Un singur doctor mi-a zis că e foarte rară tumora mea. Mi-a zis că în comunitățile închise apare. Nu știu care sunt alea”, a declarat fostul prezentator TV.

Foto – arhivă

Urmărește-ne pe Google News