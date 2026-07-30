Cristina Șișcanu a împărțit internetul în două. Cât a dat pe un mic dejun în Italia: „Scump sau ieftin?”

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Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu au plecat în vacanță în Italia alături de cei doi copii, ținându-și urmăritorii la curent cu tot ceea ce fac. Vedeta a povestit, la un moment dat, că a luat micul dejun alături de fetița ei și le-a explicat fanilor ce și-au cumpărat, dar și cât au plătit. Iată ce păreri împărțite au avut aceștia.

Cât a plătit Cristina Șișcanu pentru un mic dejun în Italia. E mai ieftin decât în România

Vedeta are o comunitate impresionantă pe care o ține la curent mereu cu tot ceea ce face. De data aceasta, aflată în vacanță în Italia, soția lui Mădălin Ionescu a ieșit la un mic dejun alături de Petra, fiica ei.

S-au oprit într-o cafenea și au comandat un capuccino, un croissant, un melc cu stafide și un fresh mare de portocale. La final, ea a mărturisit cât a costat totul și și-a întrebat urmăritorii dacă li se pare scump sau ieftin.

„Faciammo colazione. Micul-dejun cu Petra la o cafenea în Italia. Eu am luat un cappuccino și un croasant mare, mi-au oferit și un pahar cu apă. Petra a mâncat un melc mare cu stafide și un fresh mare de portocale. Totul a costat 8 euro. Scump sau ieftin?”, a scris Cristian Șișcanu pe rețelele de socializare.

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Ea a împărțit internetul în două tabere. Mulți români au spus că li se pare foarte ieftin, chiar mai ieftin decât în România, în timp ce alții au spus că există și la noi locuri în care prețurile sunt normale.

„Nu e scump deloc. Depinde în ce zonă din Italia”, „Nu este scump, raportat la salariile din Italia. Cam atât ar fi costat și la noi. Diferența: calitatea produselor și salariul românilor”, „Foarte rezonabil prețul”, „La noi e mai scump”, au spus o parte dintre internauți.

În secțiunea de comentarii s-au iscat și contradicții, după ce o doamnă a spus că i se pare că micul dejun a fost foarte ieftin și că la noi „o prăjitură este 5 euro”.

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O altă internaută a ținut să o contrazică. „Nu este adevărat! Prețurile încep de la 7 lei și chiar prăjituri de cofetărie proaspete ce ajung până la 12 lei. Să nu mințim lumea”.

Scandal pe o placă de păr

În urmă cu doi ani, Cristina Șișcanu se afla în centrul unui adevărat scandal pe internet. Vedeta a dezvăluit că a dat un preț fabulos pentru o placă de păr.

Fanii au rămas șocați de faptul că vedeta a dat 2.500 de lei pentru o simplă placă de păr și mulți au certat-o pentru achiziția făcută, spunând că putea să facă o faptă bună cu banii.

„Unele femei continuă să mă uimească, nu doar să mă uimească, ci să mă lase cu gura căscată. Ieri am făcut o postare cu o placă pe care mi-am cumpărat-o. Vai, nu mi-a venit să cred ce comentarii am văzut: că dau banii aiurea, că nici nu mă gândesc. Au început să mă certe că mi-am luat placă.

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Fetele din comunitatea mea și-au cumpărat-o cu mult înaintea mea. E o investiție. Are un preț foarte mare, dar dacă ai nevoie să fii cu părul aranjat, coafat, poate merită investiția. Au început să mă certe că mai bine îmbrăcam niște copii de banii aceia, iar cu asta, mai bine să dai oamenilor săraci, decât să îți cumperi tu o placă… mi se pare ceva strigător la cer.

Îmi spuneți voi ce să fac eu cu banii mei? Eu nu înțeleg. Voi ați făcut gesturile astea, ca să îmi cereți mie? Eu oricum le fac, voi nu le știți, dar nu contează asta. Dar chiar dacă nu aș face, cum să veniți voi să-mi spuneți mie ce să fac cu banii munciți de mine? Asta nu pot să înțeleg. Eu cheltui banii cu foarte mult cap, stați liniștiți! Nu vă faceți griji, că nu-i arunc aiurea. Sunt persoane care strâng ban cu ban și trece viața pe lângă ele și tot adună, agonisesc”, a spus Cristina Șișcanu, pe pagina sa de Facebook.

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