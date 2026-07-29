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Rusia a transmis un mesaj României, după incidentele cu drone. Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, a respins acuzațiile făcute de autoritățile române conform cărora drone rusești au încălcat spațiul aerian al României. Ea a spus că aceste acuzații sunt „nefondate”.

Rusia, replică pentru România după scandalul dronelor

Maria Zaharova spune că incidentele provocate de România ar fi fost „regizate”.

„Respingem aceste noi pretenții nefondate. Incidentele regizate și campania de propagandă care le însoțește demonstrează încercarea conducerii României de a acoperi consecințele eșecului politicii sale iresponsabile de sprijinire a regimului de la Kiev”, a transmis Maria Zaharova.

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Ea a spus că în societatea românească ar fi tot mai clară o dorință de abordare „de bun simț” în privința războiului din Ucraina.

„Anume aventurismul pro-ucrainean lipsit de orice reținere, și nicidecum „manevrele Moscovei”, subminează fundamentele securității naționale a României și afectează negativ situația sa socială și economică. De aceea, nimeni nu ar trebui să fie surprins că în societatea românească se conturează tot mai clar nevoia de bun-simț atunci când este vorba despre Ucraina și despre extravagantele conducerii sale”, a mai transmis Zaharova.

Avertisment al MAE rus

Ministerul Afacerilor Externe din Rusia a transmis un avertisment diplomatic României, spunând că „acțiunile neprietenoase ale Bucureștiului nu vor rămâne fără răspuns”. Maria Zaharova nu a precizat ce măsuri ar putea adopta Rusia față de România, ca reacție la decizia țării noastre de a expulza un angajat al ambasadei din România.

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Ambasadorul Rusiei, chemat la MAE după pătrunderea dronelor în România

Ambasadorul Rusiei în România a fost convocat la Ministerul de Externe pentru a discuta despre cele trei drone doborâte în ultimele zile.

„În cadrul întâlnirii de la sediul Ministerului de Externe, Ambasadorului Rusiei i s-au prezentat fragmente ale dronei de proveniență rusească distrusă vineri în județul Buzău, la doar 100 de kilometri distanță de București. De altfel, diplomații români i-au transmis lui Vladimir Lipaev faptul că „este inadmisibil ca Federația Rusă să continue încălcarea spațiului aerian al României”.

Ambasada Rusiei la București respinge acuzațiile Ministerului Român de Externe.

„Diplomatul a respins categoric acuzațiile nefondate la adresa Rusiei, subliniind că este vorba despre o nouă înscenare propagandistică menită să împiedice continuarea loviturilor asupra infrastructurii portuare a Ucrainei de la Marea Neagră și de pe Dunăre, utilizată de NATO pentru livrarea de încărcături militare și armament”.

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