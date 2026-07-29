Irina Columbeanu, dialog savuros pe străzile din New York. Ce a spus despre România: „Sunt probleme, corupție” 

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Irina Columbeanu, fiica Monicăi Columbeanu și a lui Irinel, locuiește la New York, unde studiază. Tânăra este activă pe rețelele sociale și le povestește mereu urmăritorilor ce face în viața de zi cu zi. De data aceasta, ea a fost oprită pe stradă pentru a vorbi despre țara ei de origine. Iată ce a spus Irina Columbeanu despre România, într-un scurt interviu.

„Probleme de corupție”. Cum a vorbit fiica lui Irinel Columbeanu despre România

Irina Columbeanu a fost oprită pe străzile din New York, orașul în care locuiește în prezent și în care studiază. Fiica Monicăi Gabor și a lui Irinel Columbeanu a devenit rapid virală pe internet, iar clipul în care răspunde la câteva întrebări a adunat în doar câteva ore mii de linkuri și sute de comentarii.

„De unde ești? Cum ai prezenta lumii poporul și țara ta?” a fost întrebată Irina Columbeanu de creatorul de conținut care deține pagina de Instagram „Avenue of peace”. Ea a fost rugată să prezinte țara cuiva care nu știe nimic despre aceasta.

Tânăra a răspuns cât se poate de sincer și a vorbit despre România în termeni sinceri, dar frumoși.

„Sunt din România, din București. Aș spune că românii sunt foarte orientați către familie și plini de naționalism, chiar dacă, la fel ca în oricare altă țară, sunt probleme precum corupția. În New York, de exemplu, mereu întâlnesc români pe stradă, aud pe cineva vorbind limba și merg la ei și imediat avem o legătură, deoarece venim din aceeași țară și devenim prieteni.

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În New York există această comunitate de români, pe care o regăsesc în orice țară merg. Mereu întâlnesc români. Și mi se pare frumos, deoarece ne iubim țara și suntem mândri să fim români. Cred că ar trebui să ne punem în locul altor persoane și să fim cât mai altruiști cu putință, să încercăm să-i facem pe cei din jur mai fericiți, în loc să ne concentrăm numai asupra noastră. Nu totul este despre noi și trebuie să înțelegem asta”, a răspuns Irina Columbeanu.

Felicitată de mătușa ei

Mătușa ei, Ramona Gabor, a felicitat-o pe aceasta pentru răspunsurile pe care le-a oferit.

„Bună, inteligentă, frumoasă. Sunt mândră de tine”, a scris Ramona Gabor în secțiunea de comentarii.

„O plăcere să vorbesc cu tine. Continuă să răspândești pozitivitate, faci lumii noastre un serviciu imens”, a scris Irina Columbeanu în secțiunea de comentarii.

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