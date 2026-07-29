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Ducu Bertzi, îndrăgitul artist român, traversează una dintre cele mai dureroase perioade din viața sa. Pe 29 iulie 2026, acesta a anunțat cu profundă tristețe trecerea în neființă a mamei sale, Florica Bertzi, cunoscută de cei apropiați drept Ica. Vestea a fost împărtășită de artist printr-un mesaj emoționant postat pe pagina sa de Facebook, care a mișcat inimile fanilor și prietenilor.
Ducu Bertzi trece prin clipe dificile după ce mama lui, Florica, a încetat din viață. Tristul anunț a fost făcut chiar de artist, pe pagina sa de Facebook.
„Astăzi este una dintre cele mai grele zile din viața mea. Cu o durere pe care cu greu o pot pune în cuvinte, vă anunț că mama mea, Florica Bertzi – Ica, a plecat dintre noi, astăzi, 29 iulie 2026”, a scris Ducu Bertzi.
În cuvinte încărcate de emoție și recunoștință, artistul a vorbit despre dragostea necondiționată pe care mama sa i-a oferit-o de-a lungul vieții, dar și despre valorile profunde pe care le-a învățat de la ea – omenia, demnitatea și iubirea pentru cei din jur.
„Mama a trăit o viață plină de dragoste pentru familie, de muncă și de sacrificii. A fost omul care m-a format și care mi-a fost alături necondiționat, în zilele bune și în cele grele. De la ea am învățat ce înseamnă omenia, demnitatea și iubirea pentru cei din jur. Este greu să accepți că omul care ți-a dat viață nu mai este lângă tine. Rămân însă recunoștința pentru tot ceea ce mi-a oferit, amintirile pe care le voi purta mereu cu mine și convingerea că iubirea unui părinte nu dispare niciodată. Vă mulțumesc tuturor celor care ne sunteți alături în aceste clipe”, a scris Ducu Bertzi în mediul online.
Fanii și prietenii nu au întârziat să își arate susținerea, umplând secțiunea de comentarii cu mesaje de condoleanțe și cuvinte de încurajare. În aceste momente grele, comunitatea care l-a susținut întotdeauna pe artist i-a fost alături, demonstrând că empatia și solidaritatea nu cunosc granițe.