Iulia Vântur a împlinit 46 de ani, dar a petrecut fără Salman Khan. Imagini fabuloase de la petrecerea pe plajă

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Iulia Vântur a împlinit 46 de ani a avut parte de o surpriză cu adevărat spectaculos din partea celor mai apropiați oameni. Vedeta a postat imagini de la petrecerea pe care i-au organizat-o familia și apropiații. Ea a povestit cum i-a decurs ziua, dar și faptul că iubitul ei, Salman Khan, a fost marele absent de la eveniment.
„Ziua mea de naștere a decurs așa… O surpriză continuă, de când m-am trezit până când m-am culcat!”, a spus Iulia Vântur. „1 +2 m-au trezit cu o îmbrățișare plină de dragoste; de fapt, m-am trezit la o bătaie în ușă, cu confeti în formă de inimă îndreptate direct spre fața mea. Slavă Domnului că le-am dat la o parte, pentru că au zburat direct în sus, spărgând instantaneu un plafonier de sticlă în mii de bucăți. Încă râdem de asta și, slavă Domnului, că mă mișc repede”, a continuat Iulia Vântur.
Ea și-a început ziua cu dormitorul plin de mii de confetti și cioburi, motiv pentru care a uitat să își pună o dorință și să sufle în lumânări.
După mica surpriză de dimineață vedeta s-a bucurat de o zi liniștită la plajă.
Când se pregătea să sufle din nou în lumânări, vântul le-a stins, însă singura ei dorință a fost ca părinții ei să fie cu ea, așa că, spune vedeta, i s-a îndeplinit visul.
„Recunoscătoare că eram teafără, am mers cu familia la plajă și am mâncat al doilea tort. Când a trebuit să suflu în lumânare… vântul mi-a furat din nou dorința. Oricum, dorința mi s-a îndeplinit. Eram cu părinții și prietenii mei pe plajă, relaxându-mă, răspunzând la mesajele voastre din suflet, mâncând pepene verde și admirând apusul de soare, cel mai frumos lucru din lume. Liniștită, iubită și sărutată de soare”, a transmis Iulia Vântur.
Vedeta și-a petrecut ziua fără partenerul ei de viață, celebrul actor Salman Khan.