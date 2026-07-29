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Ramona Manole (34 ani), fiica cea mare a lui Ioniță de la Clejani, a lansat un atac la adresa Vioricăi de la Clejani după ce s-a întâlnit întâmplător cu tatăl ei și soția acestuia într-un restaurant. Tânăra spune că părintele său o ignoră din cauza Vioricăi, care l-a îndepărtat de ea.

Ramona Manole, ignorată de Ioniță de la Clejani

Ramona Manole, fiica cea mare a lui Ioniță de la Clejani, și-a întâlnit recent tatăl, într-o împrejurare neașteptată. Cei doi s-au aflat întâmplător în același local, dar momentul a fost departe de a fi unul emoționant. După mai bine de un deceniu de tăcere între cei doi, tânăra a povestit cum a fost să dea ochii cu tatăl său.

„Am intrat în restaurant și mi-a zis un coleg: „E și tatăl tău aici!”. Pe loc am simțit o emoție mare, îmi era și rușine și frică de reacția mea. Am tras aer în piept și m-am purtat ca o doamnă, mi-am văzut de treaba mea, chiar dacă sufletul meu urla. Pe loc mi-am amintit din cauza cui am pătimit ani la rând, dar tot nu mi-am schimbat reacția. Mi-am luat fata în brațe, care plângea. A spus că plângea de mila mea. Clar îmi cunoaște sufletul, se gândea ce o fi în sufletul meu, când tatăl meu este la doi metri de mine și nu pot vorbi cu el. Mi-am dat seama cât de puternică sunt și mi-am demonstrat mie că sunt un om bun și educat. Măcar sunt fericită că m-a văzut frumoasă și elegantă!”, a declarat Ramona Manole pentru Click.

Ioniță, aflat la o masă alături de soția sa, a ignorat complet prezența fiicei sale, întorcându-i spatele după ce privirile li s-au intersectat pentru o clipă.

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Atac la adresa Vioricăi de la Clejani

Ramona Manole nu își ascunde sentimentele față de mama sa vitregă, Viorica de la Clejani, pe care o consideră principalul motiv al rupturii dintre ea și tatăl său.

„Era și ea cu el, Viorica se uita urât la noi, apoi se făcea că dansează. Pentru mine, ea nu există, are răutate cât nu cuprinde mapamondul, nu m-a plăcut niciodată, nu l-a lăsat pe tatăl meu să mă ajute mai mult, când eram mică. A dorit totul pentru ea și pentru cei doi copii ai lor!”, a mai menționat solista.

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Ramona Manole vrea să dea Bacalaureatul

În ciuda trecutului dureros, Ramona Manole a decis să își rescrie povestea, pornind de la educație. În 2026, a revenit pe băncile școlii pentru a-și finaliza studiile liceale, într-un program dedicat celor care nu au avut șansa să termine școala la timp.

„Tot timpul aveam un gol în sufletul meu, unde mergeam lăsam capul în jos, când se vorbea despre studii. Am avut examen la matematică, la română, la geografie și la istorie, bineînțeles că am fost ajutată de Ana-Maria, fiica mea cea mare și premiantă. În urmă cu mulți ani, m-am oprit din a merge la școală, pentru că nu avem timp de lecții, trebuia să merg toată ziua la piață, ca să vând flori, ca să am ce mânca, dar și în pădure, ca să strâng lemne”, a povestit ea.

Mai mult, Ramona spune că, deși nu îi vorbește, este sigură că Ioniță de la Clejani este mândru de ea.

„Sunt singură că tatăl meu este mândru de mine, pentru că, atunci când eram mai mică, și l-am văzut, mi-a zis să mă duc la școală. Și știu că el iubește inteligența, așa că am încă un motiv să nu mă opresc și să iau cândva și Bacalaureatul, tot prin acest program, «A doua șansă»”, a subliniat Ramona Manole.

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Sursă foto: Facebook

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