Obiectele fără de care Cătălin Botezatu nu pleacă de acasă: „Intră multe într-o gentuță”

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Ce ascunde geanta lui Cătălin Botezatu? Designerul a acceptat provocarea de a o deschide la un eveniment din București, dezvăluind trabucuri, parfumuri de lux și chiar bancnote pentru parcagii.

Ce obiecte are Cătălin Botezatu întotdeauna la el

Cătălin Botezatu reușește mereu să atragă privirile, iar apariția sa recentă la un eveniment monden nu a fost o excepție. Îmbrăcat într-un sacou roșu vibrant, designerul și-a completat look-ul cu o geantă din piele neagră, minimală dar sofisticată. Însă ceea ce ascunde această geantă a stârnit cu adevărat curiozitatea publicului.

Designerul a acceptat provocarea de a dezvălui conținutul genții sale, iar rezultatul a fost o incursiune fascinantă în viața unui om care îmbină luxul cu generozitatea.

„Am de toate. Am două perechi de ochelari. Am suportul acesta de crocodil în care am minim trei trabucuri, mărunt pentru parcagii, pentru oamenii străzii, începând de la 10 lei până la 50 de lei… multe lavete de șters ochelarii, bani, zaharină, portofelul cu acte și cu carduri, parfum mic de geantă, mai multe brichete serii limitate, cărți de vizită…”, a explicat Cătălin Botezatu pentru Wowbiz.

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De la gumă de mestecat la parfumuri personalizate

Practic și mereu pregătit, geanta lui Cătălin Botezatu este un mix între utilitate și stil. Pe lângă obiectele esențiale, cum ar fi un încărcător de telefon sau gumă de mestecat, Botezatu își păstrează întotdeauna la îndemână parfumuri personalizate și o colecție impresionantă de brichete în ediție limitată.

„Uite ce frumos miroase. Vezi, intră multe într-o gentuță de asta”, a spus designerul, arătând un parfum solid creat special pentru el.

De asemenea, acesta are întotdeauna mărunt pentru bacșișuri: „Am bancnote pentru oamenii străzii, de la 10 până la 50 de lei. Aia sunt pentru parcagii”.

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Totodată, în geantă își găsesc locul și trabucurile lui preferate, păstrate în suporturi elegante din piele de crocodil.

Geanta sa, un accesoriu luxury din piele neagră cu detalii metalice aurii, reflectă stilul impecabil al designerului. Simplă și elegantă, aceasta este suficient de încăpătoare pentru toate obiectele fără de care Cătălin Botezatu nu pleacă de acasă. Potrivit publicației menționate anterior, valoarea unei astfel de genți poate ajunge la câteva mii de euro.

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Sursă foto: Instagram

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