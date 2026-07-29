Remi Dobre de la Insula Iubirii 2026, trimis în judecată. Ce acuzații grave i se aduc

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Remi Dobre, concurent la Insula Iubirii 2026, este implicat într-un dosar penal. Acuzațiile includ înșelăciune și fals, după ce ar fi cerut indemnizații pandemice ca lăutar. Judecătoria Târgoviște analizează prejudiciul de zeci de mii de lei.

Remi Dobre de la Insula Iubirii 2026, trimis în judecată

Remi Dobre, unul dintre concurenții de la Insula Iubirii 2026, face deja furori. Acesta a ajuns în centrul unui scandal juridic, fiind trimis în judecată într-un dosar penal complex, potrivit Cancan.ro.

Remi Dobre este acuzat că ar fi solicitat ilegal indemnizații destinate artiștilor afectați de pandemia de COVID-19. Procurorii susțin că acesta s-ar fi declarat lăutar fără venituri, reușind astfel să obțină două plăți în valoare totală de 8.144 de lei. Potrivit anchetatorilor, documentele prezentate ar fi fost falsificate pentru a demonstra că îndeplinea criteriile necesare.

Cazul său face parte dintr-un dosar amplu, aflat pe rolul Judecătoriei Târgoviște, în care sunt implicați peste 40 de inculpați. Printre aceștia se numără atât persoane fizice, cât și o societate comercială. Prejudiciile totale variază, unii dintre acuzați fiind suspectați că ar fi primit sume mult mai mari decât cele încasate de Remi.

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Cum a pornit ancheta

Totul a început în martie 2022, când polițiștii din Dâmbovița au desfășurat 31 de percheziții și au emis 37 de mandate de aducere. Ancheta viza persoane care ar fi beneficiat ilegal de indemnizațiile oferite de Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Dâmbovița între octombrie 2020 și aprilie 2021. Presa locală a numit cazul „dosarul lăutarilor”, deoarece mulți dintre cei implicați ar fi pretins că activitatea artistică le-a fost afectată de pandemie.

În cazul lui Remi, procurorii îl acuză de înșelăciune calificată în formă continuată, complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată și fals în declarații. Deși nu se specifică ce instrument muzical ar fi susținut că mânuiește, anchetatorii afirmă că acesta a folosit acte false pentru a convinge autoritățile să-i acorde indemnizațiile.

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Un dosar cu proporții impresionante

Remi Dobre nu este singurul care trebuie să răspundă în fața justiției. Dosarul include peste 40 de inculpați, iar sumele obținute ilegal diferă de la caz la caz. Unii ar fi primit doar o indemnizație, în timp ce alții ar fi repetat schema de mai multe ori, provocând prejudicii de zeci sau chiar sute de mii de lei.

În cazul lui Remi, prejudiciul estimat de procurori este de 8.144 de lei, reprezentând două plăți de câte 4.072 de lei fiecare. Deși suma nu este uriașă, acuzațiile aduse – inclusiv complicitate la falsificarea unor documente – îi aduc concurentului o expunere negativă semnificativă.

Ce urmează pentru concurentul de la Insula Iubirii 2026

Deocamdată, Remi Dobre nu a fost condamnat. Dosarul său a trecut de camera preliminară, iar Judecătoria Târgoviște a decis începerea judecății pe fond. Acesta beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.

Telespectatorii urmează să-l cunoască pe Remi în luna septembrie, iar scandalul juridic în care este implicat ar putea să umbrească parcursul său în emisiune.

Foto: Instagram

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