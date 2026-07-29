Silvana Rîciu, reacție tranșantă după ce Ramona Bădescu a fost jignită pentru felul în care arată. „Prea v-ați obișnuit cu femei injectate, operate!”

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Silvana Rîciu a reacționat dur după ce un val de hate s-a abătut asupra Ramonei Bădescu în mediul online. Cântăreața de muzică populară a sărit vehement în apărarea actriței după ce aceasta din urmă a fost ținta unor atacuri virulente legate de aspectul său fizic.

Totul a pornit de la un videoclip în care Ramona Bădescu s-a afișat fără filtre, stârnind o avalanșă de comentarii răutăcioase legate de vârstă și riduri. Revoltată de atitudinea internauților, Silvana Rîciu a luat atitudine public și a condamnat aspru comportamentul din mediul virtual.

Valul de ură din online și luarea de poziție

Decizia Ramonei Bădescu de a se arăta exact așa cum este, fără artificii digitale sau ajustări menite să ascundă trecerea timpului, a stârnit reacții extrem de agresive în secțiunea de comentarii. Mulți dintre urmăritori au criticat-o aspru pentru modul în care arată, detaliu care a revoltat-o profund pe Silvana Rîciu când a văzut imaginile.

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Surprinsă neplăcut de duritatea cuvintelor folosite, artista a transmis un mesaj ferm în care a condamnat atacurile gratuite și a atras atenția asupra gravității acestui fenomen.

Standardele nerealiste de frumusețe, puse la zid

Principala nemulțumire a Silvanei Rîciu vizează presiunea imensă pusă pe umerii femeilor de a arăta impecabil la orice vârstă. Aceasta a subliniat că procesul de îmbătrânire este unul absolut firesc și că utilizarea excesivă a filtrelor a distorsionat percepția publicului asupra realității.

„Am citit ieri niște comentarii îngrozitoare despre Ramona Bădescu. Întâmplător, mi-a apărut ieri un video al acesteia și, deși știu ce pot debita mințile unora, au fost atât de multe jigniri, încât m-am îngrozit. Greu de reprodus cuvintele pe care le spuneau femeile despre o altă femeie, referitor la faptul că a îmbătrânit, că are riduri etc. Măi, oameni buni, bătrânețea nu e ceva de care ar trebui să ne fie rușine”, a spus Silvana Rîciu.

În continuarea luării sale de poziție, artista a punctat faptul că societatea actuală a devenit dependentă de imagini modificate artificial, pierzând contactul cu ceea ce înseamnă un chip natural care își poartă vârsta cu demnitate.

„Prea v-ați obișnuit cu femei retușate de filtre sau cu femei injectate, operate. Oamenii reali, în viața reală, nu sunt mereu ca scoși din cutie, nu sunt veșnic tineri, nu au tenul neted până la moarte”, a adăugat cântăreața.

Foto – Facebook

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