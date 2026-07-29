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Emma Coronel Aispuro, soția celebrului traficant El Chapo, a lăsat în urmă trecutul tumultuos. La 36 de ani, după eliberarea din închisoare în 2023, a devenit o influencer cu aproape 600.000 de urmăritori pe Instagram.

Emma Coronel Aispuro, de la soție de traficant la influencer

De la viața alături de cel mai temut lider al cartelurilor de droguri la o carieră în lumea digitală. Emma Coronel Aispuro, fostă soție a lui Joaquin „El Chapo” Guzman, a lăsat în urmă trecutul tumultuos și a devenit una dintre cele mai urmărite influencerițe pe rețelele de socializare, atrăgând sute de mii de fani cu stilul său glamour și poveștile de viață.

La doar 36 de ani, Emma Coronel a reușit o transformare spectaculoasă. După ce a fost eliberată din închisoare în 2023, unde a petrecut doi ani pentru acuzații de trafic de droguri și spălare de bani, aceasta a decis să-și scrie un nou capitol în viață. În prezent, ea este activă pe Instagram, unde aproape 600.000 de persoane îi urmăresc fiecare pas.

Postările soției lui „El Chapo” variază de la fotografii pline de stil în ținute elegante până la sfaturi de frumusețe și momente din viața de zi cu zi.

Emma Coronel Aispuro s-a remarcat pentru prima dată în 2007, când, la doar 18 ani, s-a căsătorit cu Joaquin Guzman, liderul cartelului Sinaloa, cunoscut drept „El Chapo”. Cu 32 de ani mai în vârstă decât ea, El Chapo a fost considerat cel mai puternic traficant de droguri al vremii. Însă povestea lor de dragoste s-a încheiat dramatic, cu o serie de procese și condamnări care au zguduit întreaga lume.

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Emma Coronel Aispuro și-a schimbat viața după ce a ieșit din închisoare

Eliberată în septembrie 2023 dintr-un centru de detenție din Long Island, California, Emma Coronel Aispuro trăiește acum sub supraveghere până în 2027. Dar această nouă libertate i-a oferit ocazia să-și redefinească viața. Femeia care cândva era văzută ca o figură controversată apare acum ca un simbol al reinventării.

În acest sens, ea lucrează la o carte care va detalia experiențele ei din închisoare, dar și viața petrecută alături de unul dintre cei mai cunoscuți lideri ai crimei organizate. Mai mult, se pare că un serial de televiziune bazat pe povestea sa este în curs de pregătire.

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El Chapo, condamnat pe viață

În timp ce Emma își reconstruiește viața, El Chapo rămâne încarcerat într-o închisoare de maximă securitate din Colorado. Condamnat în 2019 la închisoare pe viață pentru multiple infracțiuni, inclusiv trafic de droguri, conspirație pentru spălare de bani și comiterea de crime, Joaquin Guzman continuă să fie un nume sinonim cu puterea și controversele din lumea cartelurilor.

Procesul său a dezvăluit detalii șocante despre violența și metodele necruțătoare ale cartelului Sinaloa, consolidând reputația lui El Chapo ca unul dintre cei mai periculoși oameni din istoria recentă. Însă, în tot acest timp, Emma Coronel Aispuro a reușit să transforme o poveste plină de scandal într-una despre reziliență și reconstrucție personală.

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Sursă foto: Profimedia, Instagram

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