Celebrul DJ francez Kavinsky a fost găsit mort în propria locuință. Era celebru pentru melodia „Nightcall”

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DJ-ul francez și muzicianul electro-house Kavinsky a fost găsit mort în locuința sa din Paris, la vârsta de 50 de ani.

Artistul, al cărui nume real era Vincent Belorgey, a cunoscut succesul internațional cu piesa „Nightcall”, lansată în 2010. Melodia a devenit celebră după ce a fost folosită în genericul de deschidere al filmului neo-noir „Drive”, în care rolul principal a fost interpretat de Ryan Gosling.

După ce a fost interpretată în cadrul ceremoniei de închidere a Jocurilor Olimpice de la Paris 2024, „Nightcall” a devenit cea mai căutată melodie într-o singură zi în istoria aplicației Shazam.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a transmis un mesaj de omagiu pe Facebook, spunând că Kavinsky va rămâne „o sursă de mândrie pentru Franța”.

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Și ministrul Culturii din Franța, Catherine Pégard, a reacționat pe platforma X:

„Prin dispariția bruscă a lui Kavinsky, Franța a pierdut una dintre cele mai originale voci ale sale.”

„De la filmul «Drive» până la Jocurile Olimpice de la Paris, întreaga lume a fost emoționată de «Nightcall». Dansantă și în același timp nostalgică, muzica sa va continua să treacă dincolo de generații și granițe.”

Parchetul din Paris a transmis, potrivit Reuters și presei franceze, că artistul a fost găsit decedat în locuința sa din capitala Franței.

Potrivit publicației franceze Le Figaro, Kavinsky s-ar fi plâns de dureri de cap în ultimele zile, iar autoritățile iau în calcul ipoteza că ar fi suferit un accident vascular cerebral.

La fața locului nu au fost descoperite elemente care să indice o moarte suspectă. Parchetul din Paris a deschis o anchetă pentru a stabili cauza exactă a decesului.

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Vincent Belorgey, pianist autodidact, s-a născut în Seine-Saint-Denis, la periferia Parisului, și și-a început cariera la începutul anilor 2000, cântând în deschiderea concertelor susținute de pionierii muzicii electro franceze, Daft Punk.

Personajul său artistic, Kavinsky – un DJ cu imagine inspirată de un zombie cu ochi roșii – a făcut parte din al doilea val al mișcării muzicale „French Touch”, alături de artiști precum Justice și Sebastian.

Cunoscut pentru piesa „Nightcall”

Piesa „Nightcall” a fost produsă împreună cu Guy-Manuel de Homem-Christo, membru al trupei Daft Punk, mixată de Sebastian și interpretată vocal de cântăreața braziliană Lovefoxxx.

La ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de la Paris 2024, partea vocală a fost interpretată de artista belgiană Angèle, care a cântat alături de Kavinsky și trupa franceză Phoenix.

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