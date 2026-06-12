Ultimul mesaj publicat de Memis Selciuc, cu puțin timp înainte de a muri: „Îl las în grija ta”

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Moartea lui Memis Selciuc a venit ca un șoc pentru industria muzicii din România și pentru colegii de breaslă. Acum, apar noi detalii după tragedia de proporții a morții saxofonistului. Acesta avea doar 47 de ani și a murit fulgerător.

Detalii după moartea saxofonistului Memis Selciuc

La scurt timp după moartea saxofonistului, a ieșit la iveală ultimul mesaj publicat de artist pe rețelele sociale. Mesajul pe care aceasta l-a transmis este văzut astăzi cu totul diferit față de atunci când era în viață, mai ales în contextul tragediei.

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Multe mesaje de condoleanțe și fotografii au apărut pe rețelele de socializare, iar după ce Memis Selciuc a murit, a reieșit la suprafață și una dintre ultimele sale postări.

Mesajul vorbea despre cât iubește muzica și oamenii care i-au fost alături pe parcursul carierei sale.

Cu două săptămâni înainte de tragedie, Memis Selciuc a postat un mesaj emoționant. El a distribuit un videoclip cu două păsări și un mesaj audio în limba turcă, o rugăciune și o mărturisire adresată divinității.

„Îți încredințez copiii mei pe care ți i-am dat în grijă și, oriunde nu îi pot vedea cu ochii mei, îi las în grija Ta. Protejează-i de toți cei răi, de răutate și de boli. Dă-le parte din frumusețile acestei lumi. Fă-i oameni buni și virtuoși. Binecuvântează-ne copiii. Amin”, se arată în mesajul distribuit de Memis Selciuc.

Omagiu din partea Vioricăi și a lui Ioniță de la Clejani

Memis Selciuc era unul dintre cei mai apreciați artiști din industrie. Printre cei care și-au exprimat regretele și condoleanțele se numără și Viorica de la Clejani.

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„Veste tristă… Nu-mi vine să cred că ai plecat, Selciuc Mare talent, mare saxofonist, mare artist! La începuturi, acum 30 de ani, am avut bucuria și onoarea să înregistrăm împreună o piesă care a rămas vie în sufletele noastre și ale celor care au ascultat-o. Astăzi, când aflu că nu mai ești printre noi, mă încearcă o tristețe profundă.

Ai plecat prea devreme, dar vei rămâne mereu prezent prin muzica ta, prin ceea ce ai lăsat în urmă și prin amintirile celor care te-au cunoscut și apreciat. Drum lin către cer, prieten drag! Dumnezeu să te odihnească în pace și să-ți dăruiască lumină veșnică“, au scris Viorica și Ioniță de la Clejani, pe Facebook.

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