Florin Răducioiu, mesaj sfâșietor la despărțirea de Mircea Lucescu:; „Bună dimineața, Nea Mircea! Nu! Nu sunt pregătit pentru ziua asta…”

Zi tristă pentru România și pentru lumea fotbalului de pretutindeni. Mircea Lucescu este condus astăzi pe ultimul drum de către familie, prieteni, apropiați și cei care au avut ocazia să lucreze cu el și să îl cunoască. Florin Răducioiu a fost unul dintre cei pe care antrenorul „i-a făcut mari”, adesea fiind numit unul dintre „copiii de suflet” ai antrenorului. Mesajul pe care l-a publicat cu puțin timp înainte de înmormântare este unul sfâșietor.

Florin Răducioiu îi datorează cariera lui Mircea Lucescu. Antrenorul a fost cel care l-a luat sub aripa lui protectoare și a contribuit atât la ascensiunea lui în fotbal, cât și la caracterul său.

Fostul fotbalist în vârstă de 56 de ani a transmis un mesaj sfâșietor în ziua înmormântării lui Mircea Lucescu, amintindu-și discuțiile cu legendarul tehnician, încă de la începuturile carierei sale și până în ziua despărțirii.

„Bună dimineața , Nea Mircea! Sunt gata! Sunt pregătit. Astăzi debutez în Divizia A cu Timișoara. Mi-ai zis că nu contează că am doar 16 ani. Că ai încredere în mine și că aduc mult cu bunul tău prieten , Nea Florică Dumitrache…

Bună dimineața , Nea Mircea! Sunt gata! Sunt pregătit. Mi-ai zis că astăzi o să intru și o să dau golul victoriei cu Bacăul. Că o să fie primul meu gol la seniori. Și că nu contează că am doar 16 ani…

Bună dimineața , Nea Mircea! Sunt gata! Sunt pregătit. Debutez în Echipa Națională! Mi-ai spus că se va întâmpla asta dacă te voi asculta. Și te-am ascultat.

Bună dimineața , Nea Mircea! Sunt gata! Sunt pregătit. Astăzi avem finala cu Steaua. Acum 2 ani te-ai supărat tare când au ieșit de pe teren iar anul trecut am pierdut la Brașov , când Gică , copilul tău, ne-a dat iarăși gol. Dar ce îți mai plac, Nea Mircea, meciurile cu Steaua…

Bună dimineața , Nea Mircea! Sunt gata! Sunt pregătit. Vin la Brescia. Mi-e dor să lucrăm împreună.

Bună dimineața , Nea Mircea! Sunt gata! Sunt pregătit. Plec la Milan. Îmi va fi dor de tine…

Bună dimineața , Nea Mircea! Sunt gata! Sunt pregătit. Mâine jucăm cu Suedia pentru semifinalele Cupei Mondiale. Îți multumesc, Nea Mircea! Fără Dumneata , nu ajungeam aici…

Bună dimineața, Nea Mircea! Nu! Nu sunt pregătit pentru ziua asta…”, a fost postarea făcută de Florin Răducioiu.

Mesajul sfâșietor al fostului fotbalist a adunat o mulțime de aprecieri. El a postat și o fotografie alb negru în care apare discutând cu Mircea Lucescu.

Mesajele de condoleanțe au curs pe pagina fostului sportiv.

„Doamne cat de frumoasa descriere a unui om prea mare pentru noi. Dumnezeu să-l odihnească in împărăția SA. Nu, nici noi n am fost pregătiți sa plece…sper ca ne iarta răutatea…”, a scris un urmăritor.

La aflarea veștii că Mircea Lucescu a murit, Florin Răducioiu a oferit un ultim omagiu antrenorului.

El a postat o fotografie în care apare zâmbind alături de tehnician, însoțită de mesajul: „Îți mulțumesc pentru tot , Nea Mircea! Te voi iubi, mereu!”.

