Doliu în familia lui Nicolae Guță. Fratele manelistului a murit

Familia lui Nicolae Guță trece prin momente cumplite, după ce Orian, fratele manelistului, a murit. Anunțul a fost făcut de Nicoleta Guță, care a publicat un mesaj pe rețelele sociale, iar informația a fost confirmată de manelist.

Fratele lui Nicolae Guță a murit

Nicoleta Guță a anunțat că unchiul său, Orian, a murit. Ea a spus că cei care vor să îi aducă un ultim omagiu o pot face miercuri, 29 aprilie, la Biserica Sfânta Varvara din Petroșani.

„Cu inimile sfâșiate de durere și cu multă iubire, vă anunțăm că unchiul nostru drag a plecat dintre noi, lăsând un gol imens în sufletele noastre. A fost un om bun și iubitor și va rămâne pentru totdeauna în inimile noastre. Cei care doresc să-i aducă un ultim omagiu sunt așteptați mâine, la ora 16:00, la Biserica Sfânta Varvara Petroșani. Dumnezeu să-l odihnească în pace și să-i dăruiască liniștea veșnică! Cu dragoste și durere, familia îndurerată”, a scris Nicoleta Guță, pe Facebook.

La rândul lui, Nicolae Guță a postat o fotografie cu fratele lui și cu mesajul „Dumnezeu să te odihnească în pace, frățiorul meu, Ori!”.

Nicolae Guță și fratele lui aveau o relație foarte apropiată. Familia nu a dat detalii despre cauza morții.

Orian era fratele mai mare al lui Nicolae Guță și era cunoscut în Valea Jiului. El a fost unul dintre persoanele de bază din viața lui Nicolae Guță, un om pe care acesta s-a sprijinit ori de câte ori a avut nevoie.

Întreaga familia deplânge dispariția lui Orian. Acesta a fost cel care l-a sprijinit pe Nicolae Guță la începuturile carierei sale muzicale și au apărut frecvent împreună, fiind apropiați.

Familia a mai trecut printr-o tragedie în 2013, când Samir, un alt frate al manelistului, a murit după ce a fost diagnosticat cu cancer de piele.

Nicolae Guță, de urgență la spital

În urmă cu o săptămână, Nicolae Guță a publicat o fotografie de pe patul de spital. Manelistul a transmis fanilor că a ajuns pe mâna medicilor din cauza stresului, a oboselii și a nopților nedormite.

„Vă salut cu respect dragii mei fanii sunt la spital din cauza stresului și oboseala și nopțile nedormite vă pup”, a scris Nicolae Guță pe pagina sa de Facebook.

Urmăritorii i-au scris mesaje de încurajare și i-au urat multă sănătate.

