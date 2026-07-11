Cu ce se ocupă Anca Țurcașiu atunci când nu este pe scenă: „Sunt foarte fericită că fac asta”

„Nu știu dacă știați despre mine că sunt și profesor de aqua gym. Am făcut o școală mai demult și predau aqua gym», a declarat artista, citată de Spynews.
Actrița își dedică timpul acestui tip de antrenament acvatic, considerându-l un instrument esențial pentru sănătate și bunăstare. Cu o dedicare remarcabilă, ea a studiat intens acest domeniu, dorindu-și să contribuie activ la starea de bine a celor care îi urmează cursurile.
„Eu consider că mă implic foarte tare, îmi place foarte mult ceea ce fac, am studiat mult de tot și această formă de mișcare este una care ne ajută extraordinar. Sunt foarte fericită că fac asta”, a mai adăugat artista.
Stilul de viață al Ancăi Țurcașiu este un exemplu de echilibru și grijă pentru sănătate. În interviurile acordate, vedeta a dezvăluit și alte obiceiuri care contribuie la vitalitatea sa. De exemplu, ea a renunțat la apa din comerț, optând pentru apa kangen, o apă ionizată alcalină, despre care spune că aduce multiple beneficii.
„Nu mai consum apă din comerț. Beau o apă specială care se diferențiază de toate celelalte. Este apa kangen, o apă ionizată alcalină, care filtrează clorul și multe alte impurități. O beau, mă spăl cu ea, îmi spăl și fructele și legumele, și gătesc cu ea. Atunci când mă spăl cu ea îmi lasă pielea catifelată, nu e nevoie să mai folosesc crema”, a explicat Anca Țurcașiu.
Prin toate aceste alegeri, Anca Țurcașiu demonstrează că succesul și frumusețea nu sunt doar despre aparențe, ci și despre o conexiune profundă cu sănătatea fizică și mentală.
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