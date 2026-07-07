Primele imagini cu Jessica, fetița cea mică a lui Pepe. Cu cine seamănă mezina familiei

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Pepe aduce în prim-plan povestea familiei sale în „Viața de Țigani”, un videoclip-documentar unic. Fiica sa de doar două luni, Jessica, a fost prezentată în premieră în acest proiect.

Primele imagini cu Jessica, fetița cea mică a lui Pepe

Jessica, fetița de două luni a lui Pepe, a bifat prima sa apariție publică într-un mod cu totul special: în videoclipul documentar „Viața de Țigani”. Această producție emoționantă, care îmbină muzica și istoria personală, dezvăluie mai multe generații din familia artistului. Intenția lui Pepe este aceea de a împărtăși lumii nu doar muzica sa, ci și istoria familiei sale.

„Viața de Țigani” este un film documentar care condensează aproape un secol de istorie familială în mai puțin de patru minute. De la bunicul lui Pepe, până la Jessica, fiica sa de doar două luni, producția surprinde fiecare generație într-un mod autentic și emoționant. Artistul a ales să scoată la lumină fotografii și filmări de arhivă păstrate ani de zile în cutii și albume, oferind astfel o perspectivă rară asupra rădăcinilor sale.

„«Viața de Țigani» e despre noi, despre cum am crescut. Frați, surori, veri, verișoare, toți la o masă, toți în aceeași casă, toți ascultând de cel mai mare. Eu așa am știut că e viața. Cu gălăgie multă, cu iubire și mai multă, fără mulți bani, dar cu absolut totul”, a declarat Pepe, conform Click!.

Cadrul final al filmului o prezintă pe Jessica, cea mai mică membră a familiei, în brațele tatălui său. Este o scenă care oglindește începutul videoclipului, unde Pepe, copil, era ținut în brațe de bunicul său. Această paralelă vizuală subliniază tema principală a piesei: „Oamenii pleacă, dar familiile rămân”. „Clipul începe cu mine, copil, în brațele bunicului meu. Și se închide cu fiica mea, în aceeași postură. Între aceste două imagini sunt zeci de ani. Și după ele vor mai veni încă pe atâția”, a explicat Pepe.

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Generațiile care duc muzica mai departe

Un alt element central al videoclipului este legătura dintre generații prin muzică. Nepoții lui Pepe, Babani și Giuli, au un rol activ în poveste, arătând cum tradițiile și pasiunea pentru muzică sunt transmise mai departe. Babani, percuționistul artistului, îl învață pe Ayan, fiul lui Pepe, să bată primele ritmuri, în timp ce Giuli, cu umorul său caracteristic, își asumă rolul de profesor de playback.

„Eu am învățat dintotdeauna, în familia mea, că cei pe care îi iubești nu pleacă niciodată cu totul. Rămân în fotografii, rămân în amintiri, rămân în refrenele pe care le cântă copiii fără să știe de la cine au învățat. Rămân în filmul ăsta, exact așa cum au fost”, a spus artistul.

Yasmine, soția lui Pepe, surpriza din arhivă

Un detaliu care va emoționa cu siguranță publicul este apariția soției lui Pepe, Yasmine, în cadre de arhivă din copilărie. Filmul îi plasează subtil pe cei doi, pe atunci necunoscuți unul altuia, în același spațiu narativ, prevestind parcă povestea lor de iubire. „Ea trăia deja viața ei atunci. Eu trăiam viața mea. Fără să știm unul de altul. Iar peste ani, aveam să ne întâlnim, să ne iubim, să facem o familie“, a mărturisit Pepe.

Cel mai mare test pentru „Viața de Țigani” nu a venit din partea publicului, ci din partea propriei familii a lui Pepe. Într-o proiecție restrânsă, părinții artistului, Mamia și nea Ion, au retrăit decenii de amintiri. În fața imaginilor, nea Ion, cunoscut pentru fermitatea sa, nu și-a putut reține lacrimile. „Ai prins acolo tot, băiete. Absolut tot”, a spus nea Ion, confirmând valoarea profundă a acestui proiect.

„Viața de Țigani” este o declarație de iubire pentru familie și pentru rădăcini. Pepe a reușit să surprindă esența unei vieți trăite în comunitate, cu bucurii, provocări și o moștenire care se transmite mai departe.

„Atâta timp cât cineva mai cântă refrenul ăsta la o masă, nimeni din ai noștri nu se duce cu adevărat“, a concluzionat artistul.

Foto: Capturi YouTube; Instagram

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