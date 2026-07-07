Victor Cornea, replică pentru cei care au acuzat-o pe Andreea Bălan că îi distruge cariera în tenis: „Să vedem ce se va întâmpla”

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Victor Cornea a vorbit despre comentariile privind faptul că Andreea Bălan i-ar distruge cariera în tenis. Sportivul de 32 de ani a avut o primă reacție și a spus că se bazează foarte mult pe forțele lui. El a explicat că Andreea Bălan, în vârstă de 42 de ani, este cea mai mare susținătoare a lui.

Victor Cornea sare în apărarea Andreei Bălan

După ce au apărut tot felul de comentarii conform cărora relația cu Andreea Bălan l-ar fi făcut pe Victor Cornea să fie mai puțin concentrat la cariera lui în tenis, sportivul a ținut să clarifice lucrurile.

El a spus că se bazează pe propriile forțe și prevede un viitor foarte bun pentru el, atât pe plan profesional, cât și pe plan personal.

„Îmi propun să fac lucrurile mici cât mai bine în fiecare zi. Asta m-a definit pe parcursul întregii mele cariere. Mereu mă concentrez pe ceea ce pot controla și pe ce pot face mai bine de la o zi la alta. Îmi doresc să fiu sănătos, ca să pot juca tenis la cel mai înalt nivel.

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Cred în forțele mele și văd un viitor foarte bun pentru mine, atât pe plan personal, cât și profesional. Nu mă gândesc la retragere. Să vedem ce se va întâmpla cu proba de dublu la nivel mondial, însă, în continuare, vreau cu siguranță să joc”, a declarat Victor Cornea.

„Andreea este cel mai mare susținător al meu”

Sportivul a explicat că soția lui este cel mai mare susținător al său și nu se pune problema ca ea să fie motivul pentru care cariera lui să stagneze.

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„Andreea este cel mai mare susținător al meu. O face din toată inima și îi mulțumesc foarte mult, o apreciez enorm. Ea este definiția disciplinei, la fel ca mine, iar asta ne ajută foarte mult pe amândoi. Chiar am auzit multe comentarii, că ea nu m-ar lăsa să joc tenis, că din cauza ei am scăzut în clasament. Dar, din contră, ea este cel mai mare susținător al meu și mă bucur foarte mult că o am alături”, a spus tenismenul.

Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit în luna aprilie a acestui an. Cei doi au avut cununia civilă în aprilie, iar marele eveniment, cununia religioasă, pe 10 mai.

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