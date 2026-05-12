George Burcea, adevărul despre postarea din ziua nunții Andreei Bălan. S-a zis că a ironizat-o pe artistă: „Imaginea publicată este…”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

George Burcea neagă orice aluzie la Andreea Bălan după postarea controversată din ziua nunții artistei cu Victor Cornea.

George Burcea, adevărul despre postarea ironică din ziua nunții Andreei Bălan

Recent, George Burcea a stârnit controverse în mediul online printr-o postare enigmatică în ziua în care fosta lui soție, Andreea Bălan, s-a căsătorit religios cu Victor Cornea. Mesajul său, „Commedia dell’arte – 2.2”, însoțit de o imagine, a ridicat suspiciuni printre fani, care s-au întrebat dacă actorul avea în vedere o aluzie la viața personală a cântăreței. Într-o declarație pentru Spynews, actorul a negat categoric orice legătură între mesajul său și evenimentul din viața fostei partenere.

Aflat la mii de kilometri distanță de România, George Burcea își dedică întreaga energie carierei sale actoricești în vibrantul oraș New York. Actorul a explicat că postarea sa a fost, de fapt, o metodă de promovare pentru un spectacol teatral la care lucrează intens în prezent. „Sunt în New York de câteva luni și îmi văd de meseria de actor. Imaginea publicată este un vizual de promovare pentru un spectacol la care lucrez aici, din zona commedia dell’arte. Nu are nicio legătură cu viața personală a nimănui, ci doar cu proiectele mele artistice”, a declarat Burcea, pentru Spynews.

Citește și: Andreea Bălan și Victor Cornea, nuntă regală la Buftea. „Rochia principală are o trenă de 4 metri!” Imagini de colecție cu mirii

Postare sau provocare?

Imaginea distribuită de actor înfățișa personaje din tradiționalul teatru italian Commedia dell’arte, iar alături era adăugat mesajul „Commedia dell’arte – 2.2”. Deși aparent inofensivă, combinația dintre imagine, text și cifrele misterioase a fost interpretată de unii ca o referință subtilă la relația fostei sale soții cu Victor Cornea.

Potrivit lui George Burcea, însă, postarea nu are nicio tentă personală sau ironică. Actorul insistă că este doar o metaforă artistică, specifică genului teatral pe care îl explorează în New York. Acesta a subliniat că proiectele sale profesionale sunt singurele sale preocupări în prezent, iar viața personală a altor persoane nu face parte din temele abordate în creațiile sale.

Citește și: Andreea Bălan, copleșită de surprizele familiei lui Victor Cornea cu ocazia nunții. Ce a primit artista de la socri și ce daruri de la NASA au ajuns la fetițe

Arta, nu scandal

Universul Commedia dell’arte este cunoscut pentru jocul său cu identitățile ascunse și simbolismul său teatral. În centrul atenției se află adesea personaje mascate, iar mesajele sunt adesea interpretate în funcție de context. De aici, probabil, și confuzia creată în rândul publicului.

Andreea Bălan și George Burcea a fost mult timp în atenția presei după despărțire, iar orice gest sau declarație publică a celor doi a fost intens monitorizată de admiratori și media. Cu toate acestea, amândoi au trecut peste despărțire și țin legătura în ceea ce le privește pe fiicele lor, Ella și Clara.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News