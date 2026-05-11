  MENIU  
Home > Vedete > Andreea Bălan, copleșită de surprizele familiei lui Victor Cornea cu ocazia nunții. Ce a primit artista de la socri și ce daruri de la NASA au ajuns la fetițe

Andreea Bălan, copleșită de surprizele familiei lui Victor Cornea cu ocazia nunții. Ce a primit artista de la socri și ce daruri de la NASA au ajuns la fetițe

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Raluca Vițu
.  Actualizat 11.05.2026, 11:00
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Data de 10 mai a marcat un nou început pentru Andreea Bălan și Victor Cornea, care și-au unit destinele într-o ceremonie încărcată de emoție. Dincolo de strălucirea evenimentului, atenția publicului a fost captivată de gesturile neașteptate venite din partea familiei mirelui.

Părinții tenismenului, personalități respectate în comunitatea sibiană, și sora acestuia, stabilită în Statele Unite, au transformat ziua nunții într-un adevărat festival al generozității și al acceptării, demonstrând că artista a fost primită cu brațele deschise în noul său cămin.

Binecuvântarea socrilor. Ce mesaj i-au transmis Andreei Bălan

Unul dintre cele mai mișcătoare momente ale zilei a fost oferit de părinții lui Victor Cornea, care au transmis mirilor o scrisoare ce a ținut loc de binecuvântare oficială. Tatăl sportivului, o figură proeminentă în sportul din Sibiu, și mama acestuia, profesoară de chimie, au ales cuvinte pline de profunzime pentru a celebra uniunea celor doi. Aceștia i-au îndemnat pe tinerii căsătoriți să prețuiască esența relației lor mai presus de orice factor extern.

„Felicitări, casă de granit! Sănătate, fericire și iubire infinită! Nu lăsați timpul să treacă pe lângă voi, fără să dați sens fiecărei clipe petrecute împreună”, au transmis socrii Andreei Bălan în mesajul lor. Mai mult, aceștia au recurs la o metaforă plină de sensibilitate pentru a descrie legătura dintre miri, scriind: „Păstrați cu sfințenie sentimentele curate care v-au invadat sufletele, precum și scoica poartă în carapacea dură comoara perlei sale pure. Vă iubim! Mama și Tata”.

Controversa zilei. În timp ce tot showbizul românesc dansa la nunta fostei lui soții, George Burcea a intrat în atenția tuturor cu un mesaj din doar 3 cuvinte. Toți și-au dat coate când au văzut ce a spus
Controversa zilei. În timp ce tot showbizul românesc dansa la nunta fostei lui soții, George Burcea a intrat în atenția tuturor cu un mesaj din doar 3 cuvinte. Toți și-au dat coate când au văzut ce a spus
Recomandarea zilei

Cadouri speciale de la NASA pentru fiicele artistei

Surprizele nu s-au oprit la scrisoarea părinților. Andrada, sora lui Victor Cornea, a adus un strop de magie internațională la eveniment. Angajată a celebrei agenții spațiale NASA, aceasta a venit din America nu doar pentru a fi alături de fratele său, ci și pentru a le surprinde pe micuțele Andreei Bălan. Legătura dintre cele două fetițe și mătușa lor prin alianță pare să fie una extrem de strânsă, consolidată prin gesturi de o mare delicatețe.

Andreea Bălan s-a declarat profund impresionată de atenția pe care cumnata sa o acordă copiilor, publicând în mediul online imagini cu numeroasele daruri aduse de peste Ocean. „Mereu ne aduce cadouri frumoase din America și de la NASA”, a explicat vedeta, vizibil recunoscătoare pentru modul în care familia Cornea a ales să îmbrățișeze nu doar relația ei cu Victor, ci și statutul ei de mamă.

„Au apus vremurile în care bandiți dădeau, prin telefoane, ordine despre ce avize și acorduri să treacă”. Ce s-a aflat acum despre Diana Buzoianu, actuala Ministră a Mediului, pe care AUR a vrut să o demită. Detalii neștiute din trecutul ei
„Au apus vremurile în care bandiți dădeau, prin telefoane, ordine despre ce avize și acorduri să treacă”. Ce s-a aflat acum despre Diana Buzoianu, actuala Ministră a Mediului, pe care AUR a vrut să o demită. Detalii neștiute din trecutul ei
Recomandarea zilei

Citeşte şi: Detaliul neștiut din viața lui Ioan Isaiu! Cine este femeia care i-a furat inima în Asia: „A avut o relație cu o chinezoaică” Dezvăluirea făcută de Alexandru Punga

Citeşte şi: Cum au arătat cele patru rochii de mireasă ale Andreei Bălan. Artista a strălucit la nunta cu Victor Cornea

Citeşte şi: Cine este și cum arată sora lui Victor Cornea. Andrada Cornea lucrează la NASA și a venit special din America pentru nunta fratelui ei cu Andreea Bălan

Citeşte şi: Totul pentru ea!  Femeia pentru care Ioan Isaiu s-a mutat la Cluj în ultimii ani de viață. „Am vrut să fiu poate și mai aproape de ea!”

O familie unită sub semnul performanței și al respectului

Dincolo de darurile materiale și mesajele siropoase, nunta a scos la iveală profilul unei familii de elită. Victor Cornea provine dintr-un mediu în care tatăl său, fost handbalist și director al Sălii Transilvania din Sibiu, a impus standarde înalte de integritate și performanță. Aceleași valori par să fi fost transmise și către Andreea Bălan prin modul cald și onest în care a fost integrată în cercul lor restrâns.

Mesajul socrilor și prezența discretă, dar de impact, a Andradei Cornea confirmă faptul că noua familie a artistei pune preț pe profunzime și pe stabilitate. Într-un moment în care toate privirile erau ațintite asupra lor, scrisoarea semnată „Mama și Tata” a reprezentat, pentru Andreea și Victor, cea mai prețioasă validare a drumului pe care au ales să pășească împreună, o promisiune că vor fi protejați de o „carapace dură” în fața provocărilor vieții.

Foto – Facebook / Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Ceruzit- Ediția nr.33 (Descoperă Mineralele Pământului) Ceruzit- Ediția nr.33 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Clopotica - Ediția nr. 68 (Disney. Ediția de platină) Clopotica - Ediția nr. 68 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Prietenul șobolan - Ediția nr. 67 (Disney. Ediția de platină) Prietenul șobolan - Ediția nr. 67 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Precomanda Energia Pietrelor Precomanda Energia Pietrelor 84.56 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Fanatik
Cine sunt cei trei antrenori de pe lista lui Neluțu Varga pentru a-l înlocui pe Daniel Pancu la CFR Cluj
Cine sunt cei trei antrenori de pe lista lui Neluțu Varga pentru a-l înlocui pe Daniel Pancu la CFR Cluj
GSP.ro
Olivia a furat toate privirile la Barcelona - Real Madrid și s-a dus glonț la Yamal!
Olivia a furat toate privirile la Barcelona - Real Madrid și s-a dus glonț la Yamal!
Click.ro
Magdalena și Dinu Maxer plănuiesc o evadare în doi, la un an de la nuntă! Ce a putut să zică solistul despre actuala parteneră? „Mi-aș fi dorit să fie singura mea soție"
Magdalena și Dinu Maxer plănuiesc o evadare în doi, la un an de la nuntă! Ce a putut să zică solistul despre actuala parteneră? „Mi-aș fi dorit să fie singura mea soție"
TV Mania
S-a aflat! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică. Chipul lui Alexandru, dezvăluit după 6 ani de mister
S-a aflat! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică. Chipul lui Alexandru, dezvăluit după 6 ani de mister
Redactia.ro
Doliu în muzica populară.S-a stins Maria....
Doliu în muzica populară.S-a stins Maria....
Citește și...
Simona Halep, mai apropiată de Dubai decât de București. De ce a ales să se împartă între cele două orașe
Programul Rabla 2026 se schimbă radical. Panourile fotovoltaice dispar de pe lista finanțărilor. Ce se schimbă
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Deea Maxer și Constantin Cataramă s-au căsătorit în secret: „Astăzi este despre familie”
Bonnie Tyler, resuscitată după ce a suferit un stop cardiac. Artista este în comă indusă, după ce i-a explodat apendicele
Adrian Minune, apariție alături de soție, după ce s-a sărutat cu soacra lui Bogdan de la Ploiești. Cum a apărut Cati
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Imagini ULUITOARE cu casa lui Fuego de lângă București. Stă într-o vilă cochetă între lac și pădure. E plină de opere de artă: Am desființat piscina din casă și am făcut dressing / GALERIE FOTO

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Deea Maxer și Constantin Cataramă s-au căsătorit în secret: „Astăzi este despre familie”
Deea Maxer și Constantin Cataramă s-au căsătorit în secret: „Astăzi este despre familie”
Bonnie Tyler, resuscitată după ce a suferit un stop cardiac. Artista este în comă indusă, după ce i-a explodat apendicele
Bonnie Tyler, resuscitată după ce a suferit un stop cardiac. Artista este în comă indusă, după ce i-a explodat apendicele
Proiecte speciale
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Avantaje
Postarea ironică a lui George Burcea chiar în ziua nunții Andreei Bălan. Ce a putut s[ posteze după ce a văzut că fetele lui îi spun „tata” lui Victor Cornea
Postarea ironică a lui George Burcea chiar în ziua nunții Andreei Bălan. Ce a putut s[ posteze după ce a văzut că fetele lui îi spun „tata” lui Victor Cornea
WOW! Poftiți acasă la Larențiu Reghecampf! Imagini din locuința în care antrenorul și Corina Caciuc își cresc cei doi copii!. Pe vremuri mânca lux pe pâine, azi imaginile sunt cel puțin surprinzătoare
WOW! Poftiți acasă la Larențiu Reghecampf! Imagini din locuința în care antrenorul și Corina Caciuc își cresc cei doi copii!. Pe vremuri mânca lux pe pâine, azi imaginile sunt cel puțin surprinzătoare
Elle
Cel mai prost îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi cine se mai află în topul Worst Dressed și a gafat cu ținuta aleasă. Foto
Cel mai prost îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi cine se mai află în topul Worst Dressed și a gafat cu ținuta aleasă. Foto
Surpriza majoră a serii! Nicole Kidman nu a venit singură la MET Gala 2026! Cine a însoțit-o pe actriță, după divorțul acesteia de Keith Urban. Foto
Surpriza majoră a serii! Nicole Kidman nu a venit singură la MET Gala 2026! Cine a însoțit-o pe actriță, după divorțul acesteia de Keith Urban. Foto
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
DailyBusiness.ro
PSD declanșează criza guvernamentală. Miniștrii își dau demisia în bloc, iar Guvernul Ilie Bolojan, sub presiunea unei moțiuni de cenzură
PSD declanșează criza guvernamentală. Miniștrii își dau demisia în bloc, iar Guvernul Ilie Bolojan, sub presiunea unei moțiuni de cenzură
FMI și Banca Mondială revizuiesc drastic prognozele pentru România. Creștere economică aproape înjumătățită în 2026
FMI și Banca Mondială revizuiesc drastic prognozele pentru România. Creștere economică aproape înjumătățită în 2026
A1.ro
Horoscop săptămânal 11 mai – 17 mai 2026. Zodiile au parte de o perioadă plină de surprize
Horoscop săptămânal 11 mai – 17 mai 2026. Zodiile au parte de o perioadă plină de surprize
Adrian Minune, apariție alături de soție, după ce s-a sărutat cu soacra lui Bogdan de la Ploiești. Cum a apărut Cati
Adrian Minune, apariție alături de soție, după ce s-a sărutat cu soacra lui Bogdan de la Ploiești. Cum a apărut Cati
Aurelian Temișan, mesaj special pentru Andreea Bălan, în ziua nunții cu Victor Cornea. Artistul i-a fost naș de cununie la căsătoria cu George Burcea
Aurelian Temișan, mesaj special pentru Andreea Bălan, în ziua nunții cu Victor Cornea. Artistul i-a fost naș de cununie la căsătoria cu George Burcea
Viorica și Ioniță de la Clejani au câștigat procesul cu Dan Bursuc. Ce trebuie să facă impresarul acum
Viorica și Ioniță de la Clejani au câștigat procesul cu Dan Bursuc. Ce trebuie să facă impresarul acum
Detaliul care îi dă de gol pe Cabral și Andreea Ibacka. Ce s-a observat după zvonul că au divorțat. Fanii sunt acum convinși
Detaliul care îi dă de gol pe Cabral și Andreea Ibacka. Ce s-a observat după zvonul că au divorțat. Fanii sunt acum convinși
Observator News
Un gigant asiatic a deschis primul magazin din București. Salariile ajung și la 7.500 lei/lună
Un gigant asiatic a deschis primul magazin din București. Salariile ajung și la 7.500 lei/lună
Libertatea pentru Femei
Ultima oră! Înfiorător ce s-a aflat acum despre moartea lui Ioan Isaiu. Actorul avea doar 56 de ani, iar colegii de teatru și de telenovele sunt în stare de șoc
Ultima oră! Înfiorător ce s-a aflat acum despre moartea lui Ioan Isaiu. Actorul avea doar 56 de ani, iar colegii de teatru și de telenovele sunt în stare de șoc
Gata! Ilie Bolojan, gest care a aprins internetul, în plin haos politic! Reacțiile oamenilor au izbucnit instant, imaginile sunt peste tot acum
Gata! Ilie Bolojan, gest care a aprins internetul, în plin haos politic! Reacțiile oamenilor au izbucnit instant, imaginile sunt peste tot acum
Cine este Mihaela Grindeanu, soția liderului PSD Sorin Grindeanu. Studiile, cariera și afacerile
Cine este Mihaela Grindeanu, soția liderului PSD Sorin Grindeanu. Studiile, cariera și afacerile
Soția lui Răzvan Lucescu, reușită imensă! Lăudată și premiată nu doar în România! Odată cu mutarea în Grecia s-a reprofilat. Cu ce se ocupă în prezent nora lui Mircea Lucescu
Soția lui Răzvan Lucescu, reușită imensă! Lăudată și premiată nu doar în România! Odată cu mutarea în Grecia s-a reprofilat. Cu ce se ocupă în prezent nora lui Mircea Lucescu
Viva.ro
Neașteptat ce s-a aflat despre fiica cea mare a lui Ilie Bolojan. Lucia-Maria nu are o meserie ușoară, fiind căutată chiar și de clienți din străinătate. Detalii neștiute ies la iveală
Neașteptat ce s-a aflat despre fiica cea mare a lui Ilie Bolojan. Lucia-Maria nu are o meserie ușoară, fiind căutată chiar și de clienți din străinătate. Detalii neștiute ies la iveală
Anunțul venit în urmă cu scurt timp. Olguța Vasilescu a spus clar: „Sorin Grindeanu...”
Anunțul venit în urmă cu scurt timp. Olguța Vasilescu a spus clar: „Sorin Grindeanu...”
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Redactia.ro
Doliu în muzica populară.S-a stins Maria....
Doliu în muzica populară.S-a stins Maria....
Pe Sorin Grindeanu il stie toata lumea, dar putini stiu cu ce se ocupa sotia lui, Mihaela. Face bani frumosi din,...
Pe Sorin Grindeanu il stie toata lumea, dar putini stiu cu ce se ocupa sotia lui, Mihaela. Face bani frumosi din,...
Nicușor Dan a semnat decretul. România a decis să iasă dintr-un tratat important
Nicușor Dan a semnat decretul. România a decis să iasă dintr-un tratat important
Răsturnare de situatie după moțiunea de cenzură. Ilie Bolojan rămâne...
Răsturnare de situatie după moțiunea de cenzură. Ilie Bolojan rămâne...
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Dietă Andra. Cum a slăbit artista și care este secretul siluetei ei
Dietă Andra. Cum a slăbit artista și care este secretul siluetei ei
Horoscop 12 mai 2026: Peștii au nevoie de odihnă, iar Taurii fac o schimbare costisitoare acasă
Horoscop 12 mai 2026: Peștii au nevoie de odihnă, iar Taurii fac o schimbare costisitoare acasă
Lovitură pe piața farmaciară din România. DONA Group anunță o creștere spectaculoasă și planuri mari pentru 2026
Lovitură pe piața farmaciară din România. DONA Group anunță o creștere spectaculoasă și planuri mari pentru 2026
Top stațiuni de lux pentru recuperare și relaxare. Destinații premium pentru corp și minte
Top stațiuni de lux pentru recuperare și relaxare. Destinații premium pentru corp și minte
TV Mania
S-a aflat! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică. Chipul lui Alexandru, dezvăluit după 6 ani de mister
S-a aflat! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică. Chipul lui Alexandru, dezvăluit după 6 ani de mister
Can Yaman a șocat fanii: a renunțat la barbă și s-a făcut blond! „Cine e? Arată ca la 20 de ani!” Motivul uluitor pentru care sex-simbolul Turciei a acceptat această transformare radicală
Can Yaman a șocat fanii: a renunțat la barbă și s-a făcut blond! „Cine e? Arată ca la 20 de ani!” Motivul uluitor pentru care sex-simbolul Turciei a acceptat această transformare radicală
Meghan Markle, gest neașteptat de ziua lui Archie! Imagini rare din intimitatea familiei Sussex care au făcut înconjurul lumii.
Meghan Markle, gest neașteptat de ziua lui Archie! Imagini rare din intimitatea familiei Sussex care au făcut înconjurul lumii.
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Și Andreea Marin a locuit aici
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Și Andreea Marin a locuit aici
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arată Raluca Bădulescu în costum de baie și fără perucă. Imagini rare cu vedeta
Cum arată Raluca Bădulescu în costum de baie și fără perucă. Imagini rare cu vedeta
Gestul neașteptat făcut de Andreea Ibacka după ce s-a zvonit că a divorțat de Cabral! A confirmat indirect
Gestul neașteptat făcut de Andreea Ibacka după ce s-a zvonit că a divorțat de Cabral! A confirmat indirect
Cu ce se ocupă și cum arată acum Tudor Turcu, câștigătorul X Factor 2012! Mulți nu l-au mai recunoscut
Cu ce se ocupă și cum arată acum Tudor Turcu, câștigătorul X Factor 2012! Mulți nu l-au mai recunoscut
Cum arată acum Delia Panait din trupa HO-RA. Fosta colegă a Rocsanei Marcu s-a reinventat complet după ce a renunțat la viața publică
Cum arată acum Delia Panait din trupa HO-RA. Fosta colegă a Rocsanei Marcu s-a reinventat complet după ce a renunțat la viața publică
Libertatea
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Scrisoarea primită de Andreea Bălan de la părinții lui Victor Cornea, în ziua nunții lor. Artista a făcut totul public
Scrisoarea primită de Andreea Bălan de la părinții lui Victor Cornea, în ziua nunții lor. Artista a făcut totul public
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton