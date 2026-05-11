Cum au arătat cele patru rochii de mireasă ale Andreei Bălan. Artista a strălucit la nunta cu Victor Cornea

Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit religios duminică, 10 mai, într-un cadru de vis pe malul lacului Buftea. Cei doi au avut parte de o nuntă ca-n povești, la eveniment cântând mai mulți artiști precum 3 Sud Est și Viorica și Ioniță de la Clejani, iar ringul de dans a fost ocupat și de Nea Marin Barbu. De la petrecere nu au lipsit nici vedetele, printre acestea numărându-se Aurelian Temișan și Monica Davidescu, Andreea Bănică și Lora.
Andreea Bălan a schimbat 4 rochii la nunta cu Victor Cornea
Andreea Bălan s-a ocupat de fiecare detaliu al nunții sale cu Victor Cornea. Cei doi și-au spus „DA” într-un cadru superb, pe malul lacului Buftea, unde ceremonia religioasă s-a încheiat cu un foc de artificii.
Alături de artistă au fost fiicele sale, Ella și Clara, din căsnicia cu George Burcea, dar și mama ei, care îi este întotdeauna aproape.
La cununia religioasă Andreea Bălan a purtat o rochie cu trenă detașabilă, lungă, accesorizată cu cristale. După cununie, artista a renunțat la trenă pentru a-și putea întâmpina mai ușor invitații, la restaurant.
Cea de-a doua rochie a fost purtată de solistă pe ringul de dans, la valsul mirilor. Lungă, lejeră, cu un decupaj adânc pe picior, aceasta a fost perfectă pentru dans, oferindu-i lejeritatea necesară pentru a se mișca în voie.
Marele absent de la nunta Andreei Bălan a fost chiar tatăl acesteia, Săndel Bălan, care nu a putut fi alături de fiica sa în această zi importantă. Totuși, bărbatul i-a transmis un mesaj emoționant.
„Casă de piatră, multă fericire, sănătate și împliniri maxime, puiul lui tăticu`! Mi-aș fi dorit din suflet să fiu alături de tine într-o zi atât de specială! Vreau să știi că te iubesc mult, te îmbrățișez și te cuprind cu sufletul!!!”, a transmis Săndel Bălan.
Andreea Bălan și Victor Cornea, tort cu șapte etaje și un detaliu special
Andreea Bălan și Victor Cornea au avut și un tort spectaculos, pe măsura evenimentului grandios. Aceștia au avut la nuntă un tort alb, cu șapte etaje, decorat cu flori, dar și cu un detaliu aparte: fotografia lor, alb-negru.
În ceea ce privește meniul, artista și tenismenul au ales preparate fine dining: Carpaccio de vită cu pesto, Cracker cu ton nicoise, Tartă cu vitello tonnato, Foie gras cu chutney de ceapă, Sigara borefoietaj turcesc cu brânză feta și creveți, curmale cu gorgonzola și nuci, Burrata cu spumă de avocado și trufe negre, bruschetta cu spanac și ou, unt cu ierburi aromatice, mini caprese, mix de măsline.
Nu a lipsit nici peștele, un cod negru de Alaska cu sos miso alături de orez sălbatic condimentat cu togarashi. De asemenea, sarmalele tradiționale cu mămăliguță, smântână și ardei iute au un loc de cinste.
La nuntă a mai fost servit antricot de vită cu broccoli gratinat și piure de cartofi cu trufe și sos reducție de piper și muguri de pin. Invitații s-au mai bucurat de un Live cooking unde invitații vor servi burger de vită cu cheddar și bacon crocant.
