Cum au arătat cele patru rochii de mireasă ale Andreei Bălan. Artista a strălucit la nunta cu Victor Cornea

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit religios duminică, 10 mai, într-un cadru de vis pe malul lacului Buftea. Cei doi au avut parte de o nuntă ca-n povești, la eveniment cântând mai mulți artiști precum 3 Sud Est și Viorica și Ioniță de la Clejani, iar ringul de dans a fost ocupat și de Nea Marin Barbu. De la petrecere nu au lipsit nici vedetele, printre acestea numărându-se Aurelian Temișan și Monica Davidescu, Andreea Bănică și Lora.

Andreea Bălan a schimbat 4 rochii la nunta cu Victor Cornea

Andreea Bălan s-a ocupat de fiecare detaliu al nunții sale cu Victor Cornea. Cei doi și-au spus „DA” într-un cadru superb, pe malul lacului Buftea, unde ceremonia religioasă s-a încheiat cu un foc de artificii.

Alături de artistă au fost fiicele sale, Ella și Clara, din căsnicia cu George Burcea, dar și mama ei, care îi este întotdeauna aproape.

Cântăreața a avut grijă ca evenimentul să iasă exact așa cum și-a dorit, cu mii de baloane, un tort cum nu s-a mai văzut până acum, dar și cu patru rochii de mireasă spectaculoase.

La cununia religioasă Andreea Bălan a purtat o rochie cu trenă detașabilă, lungă, accesorizată cu cristale. După cununie, artista a renunțat la trenă pentru a-și putea întâmpina mai ușor invitații, la restaurant.

Cea de-a doua rochie a fost purtată de solistă pe ringul de dans, la valsul mirilor. Lungă, lejeră, cu un decupaj adânc pe picior, aceasta a fost perfectă pentru dans, oferindu-i lejeritatea necesară pentru a se mișca în voie.

La momentul tortului, Andreea Bălan a apărut într-o rochie scurtă, cu detalii de dantelă, care i-a scos în evidență silueta impecabilă.

Cea de-a patra rochie de mireasă a fost cu totul specială. Tot scurtă, dar cu detalii lungi cu puf și mărgele.

Citește și: Cu ce se ocupă Andreea Antonescu în America. Cântăreața s-a mutat în SUA pentru fetele ei, Sienna și Venice: „Trăim în prezent și pentru noi, pentru azi!”

Citește și: Cum s-au cunoscut Sore și iubitul ei, Andrei: „Eram cu Feli. Și-i dă paharul să ciocnească. I-a pupat și mâna, eu fiind lângă ea. Pe mine ignor”

Clara și Ella au furat toate privirile

Fetițele Andreei Băla au avut și ele ținute speciale pentru nunta mamei lor. Ella și Clara au purtat rochițe identice, roz, precum și mănuși albe din satin.

Ambele au fost machiate lejer, lucru pe care l-a observat și artista când le-a văzut: „Te-ai dat și cu ruj”, a spus ea amuzată și emoționată în același timp.

La fel de elegantă a fost și mama Andreei Bălan. Aceasta a ales o rochie bleu, fluidă, care i s-a potrivit perfect.

Citește și: Strategia Cameliei Potec pentru armonia în familie. Cum a transformat gelozia fetiței mai mari în iubire pentru surioara ei. „I se părea că o trimitem de acasă doar ca să stăm noi cu cea mică!”

Citește și: Cum arată micul dejun al Gabrielei Cristea, după ce a slăbit 30 de kilograme: „După 3 guri nu mai pot”

Tatăl Andreei Bălan, marele absent

Marele absent de la nunta Andreei Bălan a fost chiar tatăl acesteia, Săndel Bălan, care nu a putut fi alături de fiica sa în această zi importantă. Totuși, bărbatul i-a transmis un mesaj emoționant.

„Casă de piatră, multă fericire, sănătate și împliniri maxime, puiul lui tăticu`! Mi-aș fi dorit din suflet să fiu alături de tine într-o zi atât de specială! Vreau să știi că te iubesc mult, te îmbrățișez și te cuprind cu sufletul!!!”, a transmis Săndel Bălan.

Andreea Bălan și Victor Cornea, tort cu șapte etaje și un detaliu special

Andreea Bălan și Victor Cornea au avut și un tort spectaculos, pe măsura evenimentului grandios. Aceștia au avut la nuntă un tort alb, cu șapte etaje, decorat cu flori, dar și cu un detaliu aparte: fotografia lor, alb-negru.

În ceea ce privește meniul, artista și tenismenul au ales preparate fine dining: Carpaccio de vită cu pesto, Cracker cu ton nicoise, Tartă cu vitello tonnato, Foie gras cu chutney de ceapă, Sigara borefoietaj turcesc cu brânză feta și creveți, curmale cu gorgonzola și nuci, Burrata cu spumă de avocado și trufe negre, bruschetta cu spanac și ou, unt cu ierburi aromatice, mini caprese, mix de măsline.

Nu a lipsit nici peștele, un cod negru de Alaska cu sos miso alături de orez sălbatic condimentat cu togarashi. De asemenea, sarmalele tradiționale cu mămăliguță, smântână și ardei iute au un loc de cinste.

La nuntă a mai fost servit antricot de vită cu broccoli gratinat și piure de cartofi cu trufe și sos reducție de piper și muguri de pin. Invitații s-au mai bucurat de un Live cooking unde invitații vor servi burger de vită cu cheddar și bacon crocant.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini de la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News