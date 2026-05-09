Strategia Cameliei Potec pentru armonia în familie. Cum a transformat gelozia fetiței mai mari în iubire pentru surioara ei. „I se părea că o trimitem de acasă doar ca să stăm noi cu cea mică!”

Viața de familie a Cameliei Potec s-a schimbat radical odată cu venirea pe lume a celui de-al doilea copil, aducând cu sine provocări pe care nicio medalie olimpică nu te învață să le gestionezi.

Fosta mare campioană a vorbit deschis despre eforturile pe care ea și soțul său, Sebastian Tudor, le fac pentru a menține armonia în casă, într-o perioadă marcată de schimbări emoționale profunde pentru fiica lor cea mare, Caelia.

Strategia de gestionare a geloziei între surori

Nașterea micuței Celia a declanșat o serie de reacții neașteptate din partea primei născute, care a început să manifeste o sensibilitate neobișnuită. Camelia a observat rapid că fiica sa mai mare se simțea vulnerabilă, mai ales în momentele în care trebuia să plece la grădiniță, percepând separarea ca pe o formă de excludere din noul nucleu familial.

„Cea mare este activă, dar are o sensibilitate mai pregnantă. Nu era aşa până să se nască surioara ei. De atunci, am simţit că are nevoie mai mult de mine, aşa că de cea mică s-a ocupat mai mult Sebastian. Caelia mergea atunci la grădiniţă şi i se părea că o trimitem de acasă doar ca să stăm noi cu cea mică, aşa că începea să plângă de fiecare dată”, a explicat fosta înotătoare pentru okmagazine.ro.

Pentru a restabili echilibrul, Camelia a decis să își concentreze atenția aproape exclusiv asupra Caeliei, în timp ce tatăl a preluat majoritatea sarcinilor legate de bebeluș. Sportiva a apelat la dialog și afecțiune constantă pentru a-i explica fiicei sale rolul special pe care îl are acum: „A trebuit deci să îi dedic mai mult timp şi să dorm cu ea o dată la două seri, să-i explic cum ea şi-a dorit o surioară şi că acum a venit, că dacă ea e miracolul din viaţa noastră, ca părinţi, Celia este miracolul din viaţa ei, de care să aibă grijă şi pe care s-o iubească”.

Relația cu bazinul de înot și ștafeta performanței

Deși ambele fetițe au fost familiarizate cu apa încă de la vârste fragede, Camelia Potec nu dorește să le impună o carieră sportivă. Deși în curtea casei a fost construită o piscină specială pentru siguranța și confortul lor, pasiunea pentru bazine și efort susținut nu este încă prezentă la cele mici.

„Caelia ştie că şi mami a fost campioană, îl ştie şi pe David Popovici, l-a văzut concurând. Am dus-o şi pe ea la înot, dar nu-i place neapărat să înoate, nu înţelege ideea de a face bazine sau de ce trebuie să depui efort pentru ceva.

Acum, fiind în primul an la şcoală, începe să înţeleagă noţiunea de program zilnic şi încerc să-i explic că şi în sport e acelaşi lucru, că performanţa vine odată cu repetiţia şi consecvenţa”, a mai adăugat președinta Federației Române de Natație și Pentatlon Modern.

În ceea ce privește viitorul lor sportiv, Camelia este relaxată, considerând că rolul său de a preda ștafeta a fost deja îndeplinit la nivel instituțional, prin tinerii campioni pe care îi coordonează. Totuși, ea promite că le va susține necondiționat dacă, pe parcurs, vor decide să urmeze calea performanței în apă.

Asemănări uluitoare și compromisuri de stil

Dincolo de educație și sport, fosta campioană a observat cu amuzament cum natura a împărțit trăsăturile genetice în familia sa. Dacă mezina familiei pare să fi moștenit trăsăturile tatălui, Caelia este considerată „copia unu la unu” a mamei sale, asemănare pe care Camelia a ales să o sublinieze chiar și printr-o schimbare de look.

„Caelia a fost foarte blondă încă de la naştere şi are ochii verzi. Sebastian mai glumeşte spunând că fiecare are fetiţa lui. Fizic, eu şi Caelia semănăm unu la unu. Iar eu a trebuit să-mi fac breton ca ea, pentru că ea voia să aibă părul lung, lucru cu care eu n-am fost de-acord, pentru că nu voiam să-i vină mereu părul în ochi şi să-i strice vederea. Aşa că am ajuns la acest compromis: bretonul. Şi, ca s-o conving că aşa e mai bine, i-am zis că îmi fac şi eu breton, moment în care mi-am dat seama cât de mult semănăm tunse aşa”, a mărturisit Camelia Potec.

