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Lucia Bartoli, mărturisiri din culisele războiului cu Philipp Plein. Ce acuzații îi aduce designerului mama copiilor săi

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Lucia Bartoli, fostă parteneră a designerului Philipp Plein, dezvăluie detalii șocante despre lupta pentru custodia copiilor. Evacuată din locuință, ea spune că realitatea din culise este mai cruntă decât pare.

Lucia Bartoli, dezvăluiri din spatele ușilor închise

Relația tumultuoasă dintre designerul de renume Philipp Plein și fosta sa parteneră, Lucia Bartoli, continuă să atragă atenția publicului, devenind un adevărat maraton de acuzații și dezvăluiri șocante. Lucia, o tânără mamă din Marea Britanie, a ales să rupă tăcerea și să vorbească despre suferința ei, dar și despre lupta pe care o duce pentru dreptul de a-și vedea copiii.

lucia bartoli cu copiiiIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 8)

Într-o postare emoționantă pe Instagram, Lucia Bartoli a descris ultimele săptămâni drept „cele mai dificile” din viața ei, după ce a fost evacuată din locuință și separată de copiii săi.

„Salutare, tuturor! Am vrut doar să intru puțin aici și să vă ofer o scurtă actualizare. Ultimele săptămâni au fost cele mai dificile de când copiii mei mi-au fost luați pentru prima dată. Cred că o mare parte din asta s-a întâmplat din cauza faptului că am rămas fără locuință și am fost evacuată din apartamentul meu. În general, faptul că nu am niciun control asupra a ceea ce urmează să se întâmple, unde va trebui să merg sau ce va trebui să fac doar ca să-mi pot vedea copiii…”, a spus ea.

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Fosta iubită a lui Philipp Plein a subliniat că situația este mult mai complexă decât pare la suprafață, fiind marcată de „multe lucruri din culise” care nu pot fi dezvăluite momentan.

Totuși, ea și-a exprimat determinarea de a rămâne puternică: „Vreau să știți că rămân puternică și echilibrată și că depun un efort real pentru a reuși asta. Nu îmi este ușor, dar știu că singura modalitate prin care îmi voi putea recupera copiii este să rămân puternică”.

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Cum se apără Philipp Plein

Pe de altă parte, Philipp Plein, celebru pentru opulența și excentricitatea sa, se apără vehement. Designerul susține că a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a menține o relație civilizată cu Lucia Bartoli și pentru a se asigura că aceasta primește sprijin financiar considerabil.

„Este foarte greu de înțeles. Sincer, nu cred că a fost vorba despre bani încă de la început, pentru că i-am oferit foarte mulți bani. Noi nu am fost niciodată căsătoriți, însă i-am propus un sprijin financiar de până la 30.000 de franci elvețieni pe lună, adică aproximativ 32.000–33.000 de euro lunar, pe lângă un apartament, personal pentru curățenie și alte beneficii. Nu știu ce și-a dorit cu adevărat. Chiar nu înțeleg de ce s-a ajuns aici, pentru că aveam o relație bună”, a explicat designerul.

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„Astăzi, să am grijă de copiii mei și să îi cresc împreună cu Andreea este o binecuvântare, dar este și o responsabilitate uriașă. Tocmai de aceea am un respect enorm pentru toate mamele, pentru că acum înțeleg cât de multă muncă presupune creșterea unui copil”, a mai spus Philipp Plein care își crește copiii împreună cu Andreea Sasu.

Deși Philipp Plein susține că a încercat să mențină pacea, relația dintre cei doi pare să fi degenerat, ajungând chiar la cererea unui ordin de restricție împotriva Luciei Bartoli.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Lucia Bartoli

Sursă foto: Instagram

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